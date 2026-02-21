O técnico do Liverpool, Arne Slot, rebate a crítica sobre a “aura” feita pela lenda do Manchester United, Wayne Rooney

O Liverpool teve um desempenho impressionante durante a temporada 2024-25, terminando com 10 pontos de vantagem sobre o Arsenal e conquistando seu segundo título da Premier League. No entanto, após um início forte na temporada atual, o desempenho dos Reds caiu drasticamente, deixando-os sem esperanças de defender o título e, em vez disso, lutando para se classificar para a Liga dos Campeões em meio à competição do Manchester United e do Chelsea, que estão à frente do Liverpool na quarta e quinta posições, respectivamente.

Um comentarista que não tem se intimidado em expressar suas preocupações é Rooney, que comentou sobre a necessidade de Slot terminar a temporada com força para evitar ser substituído em Anfield, apesar de sua excelente campanha de estreia.

Falando recentemente no programa The Overlap, ele disse: “É estranho, não é, quando você fala que Slot está em um teste para manter seu emprego, quando ele obviamente ganhou recentemente a Premier League.

Eu o encontrei algumas vezes, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura para o Liverpool — e talvez isso seja porque o Liverpool acabou de sair da gestão de Jurgen Klopp — é difícil para qualquer um fazer isso, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura.”