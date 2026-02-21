Getty Images
O técnico do Liverpool, Arne Slot, rebate a crítica sobre a “aura” feita pela lenda do Manchester United, Wayne Rooney
Rooney critica Slot em sua difícil segunda temporada
O Liverpool teve um desempenho impressionante durante a temporada 2024-25, terminando com 10 pontos de vantagem sobre o Arsenal e conquistando seu segundo título da Premier League. No entanto, após um início forte na temporada atual, o desempenho dos Reds caiu drasticamente, deixando-os sem esperanças de defender o título e, em vez disso, lutando para se classificar para a Liga dos Campeões em meio à competição do Manchester United e do Chelsea, que estão à frente do Liverpool na quarta e quinta posições, respectivamente.
Um comentarista que não tem se intimidado em expressar suas preocupações é Rooney, que comentou sobre a necessidade de Slot terminar a temporada com força para evitar ser substituído em Anfield, apesar de sua excelente campanha de estreia.
Falando recentemente no programa The Overlap, ele disse: “É estranho, não é, quando você fala que Slot está em um teste para manter seu emprego, quando ele obviamente ganhou recentemente a Premier League.
Eu o encontrei algumas vezes, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura para o Liverpool — e talvez isso seja porque o Liverpool acabou de sair da gestão de Jurgen Klopp — é difícil para qualquer um fazer isso, mas simplesmente não acho que ele tenha essa aura.”
O técnico do Liverpool defende sua posição
Respondendo aos comentários de Rooney, Slot disse: “Somos todos diferentes. A única coisa que temos em comum, Jurgen e eu, é que ambos ganhamos o campeonato – e isso não é nada mau, não é? Acho que quanto mais um treinador ganha, mais aura ele tem. Não sei se você concorda com Wayne Rooney, mas se essa fosse a opinião geral, acho que as pessoas provavelmente diriam que na temporada passada eu tinha mais carisma do que nesta temporada.
“Mas talvez ele seja o único que tenha essa opinião; não sei, me diga você. É a primeira vez que ouço isso, mas acho justo dizer que Jurgen definitivamente tem carisma. Posso falar sobre ele, não sobre mim, mas ele definitivamente tinha isso. Mas um técnico vencedor também tem carisma.”
Liverpool na luta por uma vaga na Liga dos Campeões
O Liverpool está bem posicionado tanto na Liga dos Campeões quanto na FA Cup. O time enfrentará um dos seguintes adversários nas oitavas de final da competição europeia: Atlético de Madrid, Club Brugge, Galatasaray e Juventus. Já na FA Cup, o Liverpool visitará o Wolves na quinta rodada. No entanto, pode-se dizer que a maior tarefa do time no restante da temporada é garantir a classificação para a Liga dos Campeões novamente.
O time enfrenta adversários difíceis nessa busca. O United subiu para o top 4 graças a uma excelente sequência de resultados após a nomeação de Michael Carrick como técnico interino, enquanto o Chelsea também tem se mostrado forte desde que Liam Rosenior substituiu Enzo Maresca. O Brentford também está apenas dois pontos atrás do Liverpool.
Reds prontos para o confronto com o Nottingham Forest
Embora ainda haja muito pelo que lutar nesta temporada, o primeiro desafio do Liverpool será uma viagem a Nottingham Forest no domingo. O Forest está com seu quarto técnico permanente na campanha, após as saídas anteriores de Nuno Espírito Santo, Ange Postecoglou e Sean Dyche, mas o novo técnico Vitor Pereira teve um início impressionante na quinta-feira, quando levou seu time a uma vitória convincente por 3 a 0 fora de casa contra o Fenerbahçe, na primeira partida da repescagem das oitavas de final da Liga Europa.
O Liverpool vem apresentando uma boa fase, vencendo quatro dos últimos cinco jogos em todas as competições. A única mancha nesse histórico foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Manchester City, quando foi derrotado por gols de Bernardo Silva e Erling Haaland no final da partida, antes de Dominik Szoboszlai ser expulso em um final caótico.
