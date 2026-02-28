Getty Images Sport
O técnico do Leeds, Daniel Farke, foi expulso e afastou-se do árbitro ao final da partida, após a derrota para o Manchester City
O Manchester City leva os três pontos
Antoine Semenyo, contratado em janeiro, foi novamente o herói do City, marcando o único gol da partida. Foram três pontos vitais para os homens de Pep Guardiola, que reduziram a diferença para o líder Arsenal para apenas dois pontos, mesmo sem poder contar com Erling Haaland.
Com o artilheiro norueguês lesionado e impossibilitado de viajar para Yorkshire, Omar Marmoush e Semenyo foram encarregados de causar estragos. Este último mais uma vez compensou parte do alto valor que o City pagou para trazê-lo para o noroeste da Inglaterra, ao entrar na pequena área e converter um cruzamento rasteiro de Rayan Ait-Nouri com um finalização ao estilo Haaland.
O Arsenal esperava que os jogadores de Guardiola tropeçassem em um campo notoriamente difícil de visitar sob as luzes. Os Gunners podem novamente abrir cinco pontos de vantagem na liderança no domingo, quando recebem o Chelsea no Emirates, mas terão jogado uma partida a mais que o City.
Arrependimento em Elland Road
A partida acirrada deixou os ânimos exaltados e o técnico do Leeds ficou insatisfeito com algumas decisões tomadas por Bankes. Com o Leeds pressionando pelo empate no final do jogo, Farke ficava cada vez mais frustrado a cada segundo que passava, enquanto o City ganhava tempo com uma série de artimanhas inteligentes. Quando o árbitro apitou, Farke ficou indignado, esperando que houvesse um pouco mais de tempo no final da partida, e invadiu o campo.
Houve também alegações de que os anfitriões deveriam ter recebido um pênalti quando a bola bateu no braço de Matheus Nunes dentro da área. Parecia que o árbitro assistente de vídeo poderia ter marcado um pênalti para o Leeds, mas as reclamações foram rejeitadas e a decisão original de Bankes foi mantida.
Rayan Cherki também teve sorte de escapar da punição quando pisou com as chuteiras na canela de Ilia Gruev. O francês, tentando avançar rapidamente, tirou a bola do meio-campista que estava no chão, mas então pisou em Gruev ao seguir em frente. A ação provavelmente foi acidental, mas Farke pode ter se sentido injustiçado por sua equipe não ter recebido a vantagem do jogador.
Riemer reage ao cartão vermelho de Farke
Após o jogo, o assistente de Farke, Eddie Riemer, explicou que o técnico do Leeds estava insatisfeito com uma série de questões.
“Acho que tive uma breve conversa com ele [Farke]. Houve incidentes e uma perda de tempo óbvia”, disse Riemer, através do YahooSports. “Achamos que ele poderia ter marcado vários escanteios. Eles receberam vários cartões amarelos. Ele correu para o campo perguntando 'Por quê?', e foi por isso que foi expulso, mas talvez tenha sido por agressividade ou por ter sido rude. Ele raramente é expulso. A primeira vez foi por comemorar demais quando fomos promovidos. Esta é a segunda vez, e acho que foi muito severo.”
Sobre o desempenho, Riemer acrescentou: “Fizemos uma grande mudança e pressionamos até o fim. Desempenho incrível. Vamos tentar nos recuperar bem e estar lá contra o Sunderland na terça-feira.
“Devíamos ter marcado um gol e, quando se aproxima o apito do intervalo, você sofre um gol no pior momento possível. Por ter feito uma mudança tão grande, estou completamente orgulhoso dos rapazes.”
Pressão sobre o Arsenal
A pressão recai sobre o Arsenal para responder à exaustiva exibição do City com uma vitória própria. Os Gunners estarão determinados a infligir a terceira derrota da temporada ao Chelsea, depois de terem vencido duas vezes os seus rivais londrinos na Taça Carabao.
