O técnico do Leeds, Daniel Farke, foi expulso e afastou-se do árbitro ao final da partida, após a derrota para o Manchester City

Antoine Semenyo, contratado em janeiro, foi novamente o herói do City, marcando o único gol da partida. Foram três pontos vitais para os homens de Pep Guardiola, que reduziram a diferença para o líder Arsenal para apenas dois pontos, mesmo sem poder contar com Erling Haaland.

Com o artilheiro norueguês lesionado e impossibilitado de viajar para Yorkshire, Omar Marmoush e Semenyo foram encarregados de causar estragos. Este último mais uma vez compensou parte do alto valor que o City pagou para trazê-lo para o noroeste da Inglaterra, ao entrar na pequena área e converter um cruzamento rasteiro de Rayan Ait-Nouri com um finalização ao estilo Haaland.

O Arsenal esperava que os jogadores de Guardiola tropeçassem em um campo notoriamente difícil de visitar sob as luzes. Os Gunners podem novamente abrir cinco pontos de vantagem na liderança no domingo, quando recebem o Chelsea no Emirates, mas terão jogado uma partida a mais que o City.