O técnico do Inter, Christian Chivu, foi criticado por seu ataque “estúpido” e “inaceitável” a Pierre Kalulu após o cartão vermelho na controversa vitória contra a Juventus

As consequências tóxicas do Derby d'Italia se estenderam aos preparativos para o meio da semana, com a guerra de palavras entre Juventus e Inter sem sinais de abrandamento. Enquanto Spalletti deveria estar focado exclusivamente no confronto crucial da sua equipe contra o Galatasaray pelas eliminatórias da Liga dos Campeões, o técnico da Juventus foi forçado a abordar uma suposta falta de classe por parte do banco adversário. A tensão se resume aos comentários feitos por Chivu, do Inter, que teria insultado Kalulu no túnel após a expulsão do zagueiro durante a agonizante derrota da Juve por 3 a 2.

Spalletti, claramente ainda ressentido com a derrota marcada por controvérsias da arbitragem, se ofendeu com o ex-jogador da seleção romena por chutar um jogador quando ele estava no chão. Chivu teria chamado Kalulu de “idiota” por ter sido expulso, um comentário que Spalletti considera ignorar a realidade da injustiça sofrida por seu zagueiro.

“Eu não esperava que Kalulu fosse chamado de idiota por Chivu. Ele está sendo chamado de idiota após dois erros colossais. Isso é inaceitável, ou talvez eu também devesse falar sobre os jogadores do Inter...”, disse Spalletti à Sky Sport. O uso da gíria toscana “bischero” destaca a natureza pessoal da frustração de Spalletti, já que ele sugeriu que a comissão técnica do Nerazzurri deveria olhar mais para dentro de casa antes de criticar os outros, dada a natureza controversa de sua vitória.