O técnico do Inter, Christian Chivu, foi criticado por seu ataque “estúpido” e “inaceitável” a Pierre Kalulu após o cartão vermelho na controversa vitória contra a Juventus
Spalletti enfurece-se com insulto
As consequências tóxicas do Derby d'Italia se estenderam aos preparativos para o meio da semana, com a guerra de palavras entre Juventus e Inter sem sinais de abrandamento. Enquanto Spalletti deveria estar focado exclusivamente no confronto crucial da sua equipe contra o Galatasaray pelas eliminatórias da Liga dos Campeões, o técnico da Juventus foi forçado a abordar uma suposta falta de classe por parte do banco adversário. A tensão se resume aos comentários feitos por Chivu, do Inter, que teria insultado Kalulu no túnel após a expulsão do zagueiro durante a agonizante derrota da Juve por 3 a 2.
Spalletti, claramente ainda ressentido com a derrota marcada por controvérsias da arbitragem, se ofendeu com o ex-jogador da seleção romena por chutar um jogador quando ele estava no chão. Chivu teria chamado Kalulu de “idiota” por ter sido expulso, um comentário que Spalletti considera ignorar a realidade da injustiça sofrida por seu zagueiro.
“Eu não esperava que Kalulu fosse chamado de idiota por Chivu. Ele está sendo chamado de idiota após dois erros colossais. Isso é inaceitável, ou talvez eu também devesse falar sobre os jogadores do Inter...”, disse Spalletti à Sky Sport. O uso da gíria toscana “bischero” destaca a natureza pessoal da frustração de Spalletti, já que ele sugeriu que a comissão técnica do Nerazzurri deveria olhar mais para dentro de casa antes de criticar os outros, dada a natureza controversa de sua vitória.
O escândalo da simulação Bastoni
O ponto de inflamação que deu início a toda essa saga ocorreu aos 42 minutos no San Siro, um momento que os especialistas já estão chamando de um dos maiores erros arbitrais da temporada. Com a Juventus se mantendo firme, Kalulu recebeu o segundo cartão amarelo após um incidente com Bastoni. No entanto, os replays imediatamente inocentaram o francês, mostrando que ele não teve contato significativo com o zagueiro do Inter. A queda teatral de Bastoni convenceu o árbitro Federico La Penna do contrário e, como os protocolos do VAR proíbem estritamente a intervenção em infrações com cartão amarelo, a injustiça permaneceu.
A Juventus foi forçada a jogar mais da metade da partida com 10 jogadores, acabando por sucumbir a um gol da vitória de Piotr Zielinski aos 90 minutos. O resultado, e a maneira como foi alcançado, mobilizou os mais altos dirigentes do Allianz Stadium. Em uma demonstração de união, o diretor Giorgio Chiellini e o CEO Damien Comolli intervieram para lidar com a imprensa após a partida, a fim de proteger seu técnico e condenar a arbitragem.
“O que aconteceu é inaceitável. Estamos aqui e não Luciano Spalletti por esse motivo”, afirmou Chiellini, deixando claro que o clube estava em estado de revolta aberta contra a decisão. Comolli reforçou o sentimento, enquadrando o incidente como uma mancha negra na própria liga. “Foi uma injustiça total. A Juve perdeu três pontos, mas o futebol italiano perdeu ainda mais. A primeira mensagem é para nossos torcedores: sinto muito pelo que eles viram. Não podemos lutar, vencer ou jogar nessas circunstâncias.”
O responsável pela designação dos árbitros admite “erro evidente”
Gianluca Rocchi, responsável pela designação dos árbitros da Série A, quebrou o silêncio para confirmar que a equipe de arbitragem havia falhado. Rocchi reconheceu que Kalulu era inocente da falta, mas direcionou sua frustração às limitações sistêmicas do VAR e, mais especificamente, aos jogadores que as exploram.
“Estamos muito decepcionados, tanto com a decisão de La Penna, que foi claramente errada, quanto com o fato de que o VAR não pôde ser usado para corrigi-la”, disse Rocchi à Ansa, validando as reclamações da Juventus.
No entanto, Rocchi não se limitou a um pedido de desculpas. Ele lançou uma crítica contundente à cultura de simulação que assola o futebol italiano, acusando os jogadores de enganar deliberadamente os árbitros para obter vantagens injustas. “La Penna está mortificado e nós simpatizamos com ele, mas tenho que dizer a verdade: ele não foi o único que errou, porque houve uma simulação clara”, acrescentou. “O mais recente de uma longa série em uma liga onde tentam de tudo para nos enganar. Acredito que alguém deveria examinar sua consciência.”
Moratti defende Bastoni, que está “entusiasmado”
Enquanto a arbitragem e a Juventus estão em pé de guerra sobre a ética do jogo, o Inter tentou desviar as críticas em torno de Bastoni. Massimo Moratti, o lendário ex-presidente do Inter, saiu em defesa do jogador. Enfrentando uma tempestade de reações nas redes sociais, onde Bastoni foi rotulado de “trapaceiro”, Moratti tentou reinterpretar a simulação como um momento de exuberância competitiva, em vez de manipulação cínica.
“Simulações são irritantes... mas essa de Bastoni foi uma simulação 'entusiasmada'; ele deu um salto incrível a partir de uma extensão do braço do adversário”, disse Moratti à Rádio Anch'io Sport. Ele continuou implorando por clemência ao técnico da seleção italiana, Gennaro Gattuso, sugerindo que a vergonha pública já era punição suficiente.
