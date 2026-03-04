O técnico do Fenerbahçe foi levado às pressas para o hospital com uma “infecção grave”, confirmam os gigantes turcos

Relatos posteriormente confirmados pelo clube turco afirmaram que o técnico do Fenerbahçe, Tedesco, enfrentou um grave problema de saúde. O treinador de 40 anos foi internado no hospital no início desta semana após contrair uma doença respiratória grave. Esta hospitalização repentina e imediata causou, compreensivelmente, grande preocupação entre a comunidade futebolística mundial e os apaixonados adeptos do Fenerbahçe.

Desde então, foi revelado que a causa subjacente a esta situação médica alarmante foi um surto repentino de pneumonia. Felizmente, após receber cuidados médicos urgentes, o ex-treinador do Schalke e do RB Leipzig recebeu alta. Ele agora continua seu necessário processo de recuperação no conforto de sua residência em Istambul, embora permaneça completamente indisponível para as funções imediatas da equipe principal enquanto seu tratamento estiver em andamento.