Getty Images Sport
Traduzido por
O técnico do Fenerbahçe foi levado às pressas para o hospital com uma “infecção grave”, confirmam os gigantes turcos
Emergência médica e hospitalização
Relatos posteriormente confirmados pelo clube turco afirmaram que o técnico do Fenerbahçe, Tedesco, enfrentou um grave problema de saúde. O treinador de 40 anos foi internado no hospital no início desta semana após contrair uma doença respiratória grave. Esta hospitalização repentina e imediata causou, compreensivelmente, grande preocupação entre a comunidade futebolística mundial e os apaixonados adeptos do Fenerbahçe.
Desde então, foi revelado que a causa subjacente a esta situação médica alarmante foi um surto repentino de pneumonia. Felizmente, após receber cuidados médicos urgentes, o ex-treinador do Schalke e do RB Leipzig recebeu alta. Ele agora continua seu necessário processo de recuperação no conforto de sua residência em Istambul, embora permaneça completamente indisponível para as funções imediatas da equipe principal enquanto seu tratamento estiver em andamento.
- Getty Images Sport
Declaração oficial do clube sobre Tedesco
Buscando esclarecer a situação e abordar os rumores que circulavam sobre a ausência do seu técnico, o gigante de Istambul divulgou um comunicado oficial ao público. A declaração oficial do clube confirmou diretamente a situação, dizendo: “O tratamento do nosso diretor técnico Domenico Tedesco devido à grave infecção que contraiu está em andamento.” Essa transparência proporcionou alguma tranquilidade necessária aos torcedores após o seu desaparecimento repentino da linha lateral.
Essa infecção grave explica por que o técnico alemão-italiano esteve visivelmente ausente durante o disputado confronto da Super Lig contra o Antalyaspor no último fim de semana. A partida altamente esperada terminou em um frustrante empate de 2 a 2 para os Canários Amarelos, que perderam pontos valiosos. Tedesco, que assumiu corajosamente o comando técnico do lendário José Mourinho em setembro, vinha mantendo uma forte pressão pela conquista do título antes que esse infeliz revés médico interferisse.
Ausência na disputa da copa e solução provisória
O momento em que esta grave doença respiratória surgiu é particularmente desafiante para o Fenerbahçe, uma vez que a equipe está atualmente lutando em várias frentes exigentes. Consequentemente, Tedesco estará fisicamente impossibilitado de liderar o time a partir do banco de reservas na partida crucial da Copa da Turquia contra o Gaziantep, na noite de quarta-feira. Navegar por essas partidas eliminatórias do torneio requer uma orientação tática precisa, tornando sua ausência forçada um obstáculo significativo para as aspirações imediatas do time de conquistar títulos nesta temporada.
Para garantir a continuidade durante este período difícil, o clube confiou ao técnico assistente Zeki Murat Gole as funções de liderança temporárias. Gole assumirá o comando da equipe principal para a próxima partida da copa, com o objetivo de garantir uma vitória vital e manter vivos os sonhos da equipe na copa nacional. A comissão técnica está trabalhando coletivamente para executar a visão tática de Tedesco, enquanto ele apoia os esforços da equipe de sua casa.
- Getty Images Sport
Impacto na disputa pelo título e retorno esperado
Apesar da natureza inegavelmente grave do diagnóstico inicial, as perspectivas atuais para o eventual retorno de Tedesco à linha lateral permanecem cautelosamente otimistas. A equipe médica do Fenerbahçe está acompanhando de perto sua recuperação e indicou que ele poderá voltar à ação muito em breve. Se sua saúde continuar melhorando nesse ritmo promissor, o clube espera que ele possa sentar-se no banco de reservas para a partida decisiva do campeonato contra o Samsunspor no próximo fim de semana.
A apenas quatro pontos do arquirrival Galatasaray e com apenas 10 partidas cruciais restantes na campanha, o Fenerbahçe precisa desesperadamente da orientação de seu líder. Torcedores e jogadores estão unidos na esperança de que Tedesco supere completamente a pneumonia, permitindo que o clube diminua a diferença na liderança da tabela sem arriscar sua saúde a longo prazo.
Publicidade