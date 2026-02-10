Getty Images Sport
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, ri do erro na primeira jogada contra o Arsenal
Um momento viral no Emirates
Rosenior teve um início estatisticamente impressionante desde que sucedeu Enzo Maresca, mas a narrativa em torno de seu mandato continua dominada por sua personalidade e um erro recente de grande repercussão. Durante a recente derrota do Blues no Emirates, o técnico perdeu o controle de uma bola na área técnica, um incidente que foi imediatamente filmado e compartilhado por milhares de torcedores rivais. Isso serviu como um estopim para os críticos, que já passavam semanas analisando seu estilo articulado de falar e sua experiência como técnico.
As críticas têm sido intensas, com o ex-técnico do Strasbourg sendo comparado a David Brent e apelidado de “LinkedIn Liam”. Apesar do barulho, o histórico de Rosenior em campo continua difícil de contestar; ele conquistou sete vitórias em suas nove primeiras partidas e levou o clube às oitavas de final da Liga dos Campeões. No entanto, enquanto o técnico de 41 anos se prepara para um jogo crucial em casa contra o Leeds, o foco continua dividido entre seu sucesso tático e sua reputação viral.
Respondendo às piadas sobre o “LinkedIn Liam” e David Brent
Rosenior abordou o abuso online na íntegra em uma coletiva de imprensa. Em vez de se esquivar das críticas, ele enfrentou as comparações com David Brent e a reação ao seu toque no Arsenal de frente, ao mesmo tempo em que reconheceu o impacto sobre sua família.
“Sei disso porque tenho filhos adolescentes. Eles estão nas redes sociais. Isso os afeta. Afeta meus pais, afeta minha família. Mas eu sabia que, ao assumir este cargo, isso iria acontecer. É normal. Quando você está preparado para isso, dá para sorrir. Sou uma pessoa confiante. E se você se deixa afetar por coisas assim, não deveria estar neste cargo. Não há como fazer esse trabalho se você é afetado negativamente por ele. Para ser sincero, eu gosto bastante disso. Não me ajudei com meu primeiro toque no Arsenal. Mas isso faz parte do trabalho. Estou gostando do trabalho. E sei que, com o tempo, as pessoas começarão a me julgar pelo que veem em campo, que é o mais importante.”
Quando questionado sobre por que esperava uma reação tão negativa, Rosenior atribuiu isso à sua trajetória não convencional até chegar ao cargo de técnico do Stamford Bridge. “Talvez minha formação, minha experiência como técnico e o fato de estar em um clube do porte deste sejam diferentes. É diferente. Não sou um nome muito conhecido. Venho de um tipo diferente de clube e tenho um tipo diferente de personalidade.”
Um jovem treinador inglês sob o microscópio
O escrutínio enfrentado por Rosenior levantou questões sobre a cultura em torno dos jovens treinadores ingleses em cargos de alto nível. Apesar de seu potencial óbvio, sua tendência a se expressar de uma determinada maneira levou a acusações de ser “exagerado”. Rosenior, no entanto, permanece imperturbável diante desses julgamentos, insistindo que não mudará sua personalidade para se adequar a um determinado arquétipo de gestor.
O treinador admitiu que as pessoas muitas vezes formam opiniões antes de conhecê-lo, mas ele continua confortável em sua própria pele. “Não sei se você está tentando me levar a dizer alguma coisa”, disse ele. “Isso não me afeta. Estou preparado para fazer este trabalho há anos, há décadas, e sabia o que isso acarretaria. E, na verdade, isso não me afeta em nada, porque sei que o foco é fazer o trabalho e gostar dele.
“Eu amo este trabalho. Estou gostando dele. Não tenho medo de ser eu mesmo. Se eu uso óculos, se pareço um pouco exagerado quando falo, ou me expresso de uma determinada maneira, ou não pareço um gerente, isso não me incomoda nem um pouco.”
Chelsea se prepara para o confronto contra o Leeds
Enquanto o Chelsea se prepara para receber o Leeds na terça-feira à noite, Rosenior está focado em voltar às vitórias após o revés contra o Arsenal. O elenco ficou animado com a notícia de que Andrey Santos está disponível para jogar após se recuperar de uma lesão no tornozelo sofrida durante a vitória por 3 a 1 sobre o Wolves no fim de semana. Sua presença no meio-campo será vital, já que o Chelsea busca dominar a posse de bola e recuperar seu ímpeto.
No entanto, a disponibilidade do capitão Reece James continua sendo uma grande preocupação. O zagueiro perdeu os últimos jogos devido a uma pequena contusão e ainda não se sentia bem na segunda-feira, deixando Rosenior preocupado com sua condição física até o último momento. Com a Liga dos Campeões e a disputa pelo quarto lugar, o técnico do Blues espera um desempenho profissional que tire o foco das redes sociais e volte a concentrar a atenção na busca pelo título.
