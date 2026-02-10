O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, ri do erro na primeira jogada contra o Arsenal

Rosenior abordou o abuso online na íntegra em uma coletiva de imprensa. Em vez de se esquivar das críticas, ele enfrentou as comparações com David Brent e a reação ao seu toque no Arsenal de frente, ao mesmo tempo em que reconheceu o impacto sobre sua família.

“Sei disso porque tenho filhos adolescentes. Eles estão nas redes sociais. Isso os afeta. Afeta meus pais, afeta minha família. Mas eu sabia que, ao assumir este cargo, isso iria acontecer. É normal. Quando você está preparado para isso, dá para sorrir. Sou uma pessoa confiante. E se você se deixa afetar por coisas assim, não deveria estar neste cargo. Não há como fazer esse trabalho se você é afetado negativamente por ele. Para ser sincero, eu gosto bastante disso. Não me ajudei com meu primeiro toque no Arsenal. Mas isso faz parte do trabalho. Estou gostando do trabalho. E sei que, com o tempo, as pessoas começarão a me julgar pelo que veem em campo, que é o mais importante.”

Quando questionado sobre por que esperava uma reação tão negativa, Rosenior atribuiu isso à sua trajetória não convencional até chegar ao cargo de técnico do Stamford Bridge. “Talvez minha formação, minha experiência como técnico e o fato de estar em um clube do porte deste sejam diferentes. É diferente. Não sou um nome muito conhecido. Venho de um tipo diferente de clube e tenho um tipo diferente de personalidade.”

