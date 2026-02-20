Getty/Instagram
Traduzido por
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, revela que está por trás da viagem de Cole Palmer a Dubai com a namorada Olivia Holder
Palmer voou para Dubai com sua parceira, a modelo Holder.
O Chelsea alcançou uma pausa de uma semana em sua agenda agitada de 2025-26 ao derrotar o Hull City, da Championship, por 4 a 0 na quarta rodada da FA Cup. Palmer teve uma noite de folga contra os Tigers, já que nem sequer foi escalado entre os reservas.
O jogador de 23 anos deve retornar à Premier League contra o Burnley no sábado, totalmente revigorado. Isso porque ele esteve relaxando nos Emirados Árabes Unidos, passando tempo na praia e aproveitando as muitas experiências exclusivas que Dubai tem a oferecer.
Palmer foi acompanhado nessa viagem pela modelo e influenciadora Holder, com fotos de sua escapada ao Oriente Médio sendo compartilhadas nas redes sociais - com o camisa 10 do Chelsea presenteando sua namorada com um enorme buquê de rosas vermelhas e uma bolsa Chanel.
Por que Rosenior deu sinal verde para as férias no meio da temporada
Rosenior espera que as oportunidades para relaxar sejam benéficas para sua equipe, com o técnico do Blues tendo autorizado voos para fora do oeste de Londres. Ele disse aos repórteres antes do jogo em casa contra o Burnley, que luta contra o rebaixamento, com os astros do Chelsea tendo tido pouco descanso desde que venceram a Copa do Mundo de Clubes da FIFA no verão passado: “Analisei a agenda dos jogadores nos últimos 18 meses a dois anos.
Incentivei os jogadores a aproveitarem o sol. Às vezes, a melhor maneira de se rejuvenescer é desligar-se de tudo. Achei que era a coisa certa a fazer pelos jogadores.”
Enquanto estava em Dubai, Palmer se encontrou com seu amigo íntimo Tunde. O rapper de Manchester alimentou especulações sobre uma possível transferência de Palmer para o United ao postar no Instagram: “Um dia vou levar CP de volta para casa, para o UTD, onde ele pertence. Pergunte a ele qual é o seu time favorito.”
- AFP
Que outras estrelas do Chelsea já passaram um tempo em Dubai?
Palmer não foi a única estrela do Chelsea a rumar para Dubai depois de ter recebido autorização de Rosenior para fazer as malas e ir atrás do sol. Enzo Fernandez, Pedro Neto, João Pedro e Trevoh Chalobah partilharam um jato particular para os Emirados Árabes Unidos.
O zagueiro Marc Cucurella, vencedor da Euro 2024, também foi direto para essa parte do mundo ao lado de sua esposa Claudia Rodriguez - encontrando-se com Neto, Pedro e suas respectivas parceiras para uma noite de bons vinhos e jantar.
Cucurella não estará em ação quando o Chelsea voltar a entrar em campo em Stamford Bridge, com o internacional espanhol a recuperar de uma lesão inoportuna. Rosenior disse ao dar uma atualização sobre o lateral-esquerdo de 27 anos: “Mais uma vez, não posso dar um prazo exato para Marc. Ele sofreu uma lesão nos isquiotibiais. Sofreu-a antes do intervalo no jogo contra o Leeds.
Para mim, é uma pena, porque ele é um jogador excelente. Ele é um dos melhores laterais-esquerdos do mundo. Mas temos Jorrel [Hato] e Malo [Gusto], que podem jogar nessa posição. Temos jogadores muito bons que podem substituí-lo. Quanto mais cedo ele voltar, melhor.”
Chelsea busca terminar entre os quatro primeiros
Em outro lugar, Alejandro Garnacho fez uma viagem ao Egito. O ala da seleção argentina visitou as icônicas pirâmides enquanto estava no norte da África, além de dar um mergulho no mar e andar de camelo.
Ele espera ter um papel de destaque pelo Blues contra o Burnley, depois de ter lutado para manter sua melhor forma desde que se transferiu do Manchester United para o Chelsea por £ 40 milhões (US$ 54 milhões) no verão de 2025.
O Chelsea precisará de alguém que inspire o ataque quando receber o Burnley, já que o time busca uma posição entre os quatro primeiros da Premier League. Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela, um ponto atrás do Manchester United, que se rejuvenescou sob o comando do técnico interino Michael Carrick.
Publicidade