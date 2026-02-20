O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, revela que está por trás da viagem de Cole Palmer a Dubai com a namorada Olivia Holder

O Chelsea alcançou uma pausa de uma semana em sua agenda agitada de 2025-26 ao derrotar o Hull City, da Championship, por 4 a 0 na quarta rodada da FA Cup. Palmer teve uma noite de folga contra os Tigers, já que nem sequer foi escalado entre os reservas.

O jogador de 23 anos deve retornar à Premier League contra o Burnley no sábado, totalmente revigorado. Isso porque ele esteve relaxando nos Emirados Árabes Unidos, passando tempo na praia e aproveitando as muitas experiências exclusivas que Dubai tem a oferecer.

Palmer foi acompanhado nessa viagem pela modelo e influenciadora Holder, com fotos de sua escapada ao Oriente Médio sendo compartilhadas nas redes sociais - com o camisa 10 do Chelsea presenteando sua namorada com um enorme buquê de rosas vermelhas e uma bolsa Chanel.