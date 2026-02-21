O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, explica por que ainda está morando em um hotel, já que a procura por uma casa foi suspensa

Já se passaram oito dias desde a última partida do Chelsea, uma vitória por 4 a 0 sobre o Hull na FA Cup, e Rosenior concedeu aos seus jogadores um tempo de folga, com vários astros viajando para Dubai para aproveitar o clima quente. O técnico de 41 anos, no entanto, admitiu que teve dificuldade para se desconectar totalmente durante a mini-folga do Blues e também revelou que adiou a procura por uma casa permanente por enquanto.

Em entrevista coletiva antes da partida, Rosenior disse: “O trabalho nunca acaba. Apenas um dia. Consegui desligar por um dia. Para minha equipe também. Não apenas para os funcionários que viajaram comigo. Para todos os funcionários que trabalham duro e viajam com a equipe.

É importante para eles verem suas famílias. Isso renovou a energia de todos e precisamos disso, porque agora estamos voltando a uma programação semelhante novamente.

Ainda estou no hotel. Provavelmente ficarei lá até o final da temporada. Não tenho tempo. Estou focado neste trabalho. Minhas condições de vida não são uma prioridade no momento.”