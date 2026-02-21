Getty Images Sport
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, explica por que ainda está morando em um hotel, já que a procura por uma casa foi suspensa
Rosenior tem um início promissor como técnico do Chelsea
O Chelsea contratou Rosenior do clube irmão Strasbourg em janeiro, logo após a saída de Maresca no dia de Ano Novo. O ex-zagueiro teve um início forte em Stamford Bridge, vencendo oito dos 11 jogos disputados até agora, com as únicas derrotas sendo para o líder da Premier League, Arsenal, nas semifinais da Carabao Cup.
O Blues está bem posicionado na corrida pela classificação para a Liga dos Campeões, ocupando a quinta posição - uma posição que pode ser suficiente para se classificar para a competição de elite europeia na próxima temporada, dada a forte classificação atual da Inglaterra no coeficiente. Na competição desta temporada, eles enfrentarão um dos seguintes times: Mônaco, Paris Saint-Germain, Qarabag e Newcastle United nas oitavas de final, após terminarem em sexto lugar na tabela da fase de grupos.
Rosenior: “Minhas condições de vida não são uma prioridade”
Já se passaram oito dias desde a última partida do Chelsea, uma vitória por 4 a 0 sobre o Hull na FA Cup, e Rosenior concedeu aos seus jogadores um tempo de folga, com vários astros viajando para Dubai para aproveitar o clima quente. O técnico de 41 anos, no entanto, admitiu que teve dificuldade para se desconectar totalmente durante a mini-folga do Blues e também revelou que adiou a procura por uma casa permanente por enquanto.
Em entrevista coletiva antes da partida, Rosenior disse: “O trabalho nunca acaba. Apenas um dia. Consegui desligar por um dia. Para minha equipe também. Não apenas para os funcionários que viajaram comigo. Para todos os funcionários que trabalham duro e viajam com a equipe.
É importante para eles verem suas famílias. Isso renovou a energia de todos e precisamos disso, porque agora estamos voltando a uma programação semelhante novamente.
Ainda estou no hotel. Provavelmente ficarei lá até o final da temporada. Não tenho tempo. Estou focado neste trabalho. Minhas condições de vida não são uma prioridade no momento.”
O técnico do Chelsea tiraria os jogadores do campo por causa do racismo
Rosenior também falou sobre a tempestade de racismo que tomou conta do futebol mundial após o confronto da Liga dos Campeões entre Benfica e Real Madrid, durante o qual Vinicius Junior denunciou supostos abusos por parte de Gianluca Prestianni. O árbitro acionou o protocolo antirracismo, levando a uma pausa de 10 minutos antes do reinício do jogo. Desde então, o argentino disse à UEFA que usou um insulto homofóbico e não racista.
Rosenior disse: “Se eu tivesse ouvido categoricamente racismo e nada tivesse sido feito a respeito, tiraria minha equipe do campo e não jogaria a partida.
Tenho muita sorte. Sou mestiço. Meu pai é negro, minha mãe é branca. O que aprendi na vida é que todos somos praticamente iguais.”
A partida de volta dessa fase eliminatória acontece na próxima semana, com o Real Madrid levando uma vantagem de 1 a 0 graças ao brilhante gol individual de Vinicius.
Blues em busca de uma grande vitória contra o Burnley
O próximo compromisso do Chelsea é um confronto da Premier League com o Burnley na tarde de sábado. Uma vitória colocaria a equipe de Rosenior à frente do Manchester United, seu rival na disputa pela classificação para a Liga dos Campeões, que só entra em campo na segunda-feira à noite, quando visita o Everton.
Após esse jogo, o Blues terá outra breve pausa para recarregar as energias antes de enfrentar o líder da liga, o Arsenal, no próximo fim de semana. Rosenior espera que a terceira vez seja a vencedora, após duas derrotas anteriores para a equipe de Mikel Arteta. O mês de março também será complicado para o time do oeste de Londres, que visitará o Aston Villa e o Wrexham pela FA Cup antes de receber o Newcastle.
Eles também descobrirão quem enfrentarão nas oitavas de final da Liga dos Campeões quando o sorteio das oitavas, quartas e semifinais for realizado na sexta-feira, 27 de fevereiro.
