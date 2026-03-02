Getty/GOAL
Traduzido por
O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, dá sua opinião sobre a atuação instável de Robert Sanchez contra o Arsenal e revela se Pedro Neto se desculpou pelo cartão vermelho bobo
Rosenior apoia Sanchez
Falando em Cobham antes da viagem a Aston Villa no meio da semana, Rosenior abordou as críticas dirigidas ao seu goleiro após a derrota no clássico londrino. Ele afirmou: “Acho que cada jogador contribui para o panorama geral e a funcionalidade da equipe. Então, sim, nos primeiros minutos tivemos alguns momentos de nervosismo. O fato de termos jogado a partir da defesa afetou a pressão deles e nos deu espaço nas áreas em que queríamos ter esses espaços. Acho que isso é bastante claro. Portanto, não quero destacar jogadores e dizer o que eles podem ou não melhorar. Trata-se da funcionalidade da equipe. Não acho que alguém possa dizer, neste momento, que, além dos dois gols em jogadas ensaiadas, minha equipe não funcionou bem na partida. A propósito, os líderes do campeonato, primeiros colocados da Liga dos Campeões. Funcionamos muito bem durante grande parte do jogo. A razão pela qual perdemos o jogo foi porque não aproveitamos os momentos. Não tem nada a ver com a formação do Rob, nem com a forma como jogamos. Temos que administrar esses momentos para vencer os jogos de futebol.”
- AFP
A loucura do cartão vermelho de Neto
A derrota foi agravada por um momento de loucura de Pedro Neto, que recebeu um cartão vermelho por dois cartões amarelos rápidos, incluindo um por reclamação. A expulsão provocou uma reação violenta dos comentaristas, com o ex-atacante do Blues Chris Sutton chamando o ala de “idiota” por decepcionar seus companheiros de equipe. No entanto, Rosenior revelou que o ex-jogador do Wolves já tomou medidas para se redimir no vestiário, enquanto o clube tenta superar sua nona expulsão na temporada.
Rosenior explicou as consequências internas do cartão vermelho, dizendo: “Isso precisa melhorar. Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade. Se você comete um erro, precisa assumir a responsabilidade para garantir que isso nunca mais aconteça. Você precisa da ajuda dos companheiros, mas também depende de você mesmo. Pedro pediu desculpas ao grupo. Agora preciso ver uma melhora no comportamento. Não é só o Pedro. Enzo [Fernandez] é um grande líder. É algo que precisa melhorar. Somos um dos times mais jovens da Europa. Às vezes, você precisa passar por experiências para melhorar. Não quero que seja uma experiência de aprendizado em que não conseguimos alcançar o que queremos.”
Resolvendo os problemas disciplinares “profundos”
O histórico disciplinar do Chelsea tornou-se um importante tema de discussão na Premier League, com o clube acumulando cartões a um ritmo alarmante. Rosenior admitiu que está procurando uma causa “profunda” para a falta de foco da equipe em momentos de alta pressão. Ele alertou seu elenco que as futuras escalações da equipe podem ser fortemente influenciadas pela capacidade dos jogadores de permanecerem em campo, já que o Blues não pode se dar ao luxo de continuar jogando com dez homens se quiser subir na tabela.
O técnico acrescentou: “Isso mostra o valor de não receber cartões vermelhos. Nossa porcentagem de chances de vitória dispara. Reagir a contratempos, às vezes é perder a bola, às vezes é o árbitro tomar uma decisão com a qual você discorda. Você escolhe jogadores que estão mostrando essa melhora. Não posso me dar ao luxo de passar por uma temporada em que há um cartão vermelho a cada dois ou três jogos. Preciso fazer minha seleção de jogadores com base nisso.”
- Getty
O desafio do Aston Villa aguarda
O Chelsea agora enfrenta uma rápida reviravolta enquanto se prepara para visitar o Aston Villa, que busca se recuperar de seus próprios reveses recentes. A equipe de Unai Emery tem sido precisa na frente do gol, e Rosenior está plenamente ciente da ameaça que eles representam para a defesa do Chelsea, que tem se mostrado vulnerável em jogadas ensaiadas ultimamente. Com o Villa conhecido por sua habilidade ofensiva, o Blues precisará de uma atuação impecável de Sanchez e sua defesa para garantir um resultado.
Ao definir o desafio que tem pela frente, Rosenior concluiu: “A razão pela qual o Villa marca grandes gols é porque tem ótimos jogadores ofensivos. Será um jogo muito difícil. Eles são muito precisos em termos dos gols esperados que criam. Eles vão reagir ao último resultado, por isso vamos nos preparar para um jogo muito difícil.”
Publicidade