O técnico do Chelsea, Liam Rosenior, dá sua opinião sobre a atuação instável de Robert Sanchez contra o Arsenal e revela se Pedro Neto se desculpou pelo cartão vermelho bobo

A derrota foi agravada por um momento de loucura de Pedro Neto, que recebeu um cartão vermelho por dois cartões amarelos rápidos, incluindo um por reclamação. A expulsão provocou uma reação violenta dos comentaristas, com o ex-atacante do Blues Chris Sutton chamando o ala de “idiota” por decepcionar seus companheiros de equipe. No entanto, Rosenior revelou que o ex-jogador do Wolves já tomou medidas para se redimir no vestiário, enquanto o clube tenta superar sua nona expulsão na temporada.

Rosenior explicou as consequências internas do cartão vermelho, dizendo: “Isso precisa melhorar. Meu trabalho é criar uma cultura de responsabilidade. Se você comete um erro, precisa assumir a responsabilidade para garantir que isso nunca mais aconteça. Você precisa da ajuda dos companheiros, mas também depende de você mesmo. Pedro pediu desculpas ao grupo. Agora preciso ver uma melhora no comportamento. Não é só o Pedro. Enzo [Fernandez] é um grande líder. É algo que precisa melhorar. Somos um dos times mais jovens da Europa. Às vezes, você precisa passar por experiências para melhorar. Não quero que seja uma experiência de aprendizado em que não conseguimos alcançar o que queremos.”