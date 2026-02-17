Traduzido por
O técnico do Benfica, José Mourinho, aponta o dedo para Vinicius Jr, enquanto as alegações de racismo contra o astro do Real Madrid ofuscam completamente a partida da repescagem da Liga dos Campeões
O caos instala-se com a interrupção do jogo em Lisboa
A vitória do Real Madrid por 1 a 0 sobre o Benfica foi interrompida por 10 minutos no segundo tempo, após Vinicius abrir o placar. Após marcar um gol espetacular no ângulo superior, o jogador de 25 anos correu para comemorar diante da torcida da casa, provocando vaias nas arquibancadas. Antes do reinício da partida, o meio-campista do Benfica, Gianluca Prestianni, aproximou-se do ponta na linha do meio-campo, levantou a camisa sobre a boca e disse algo, provocando uma resposta furiosa de Vinicius e Kylian Mbappé.
Após protestarem com o árbitro, o protocolo de racismo da FIFA foi acionado e a partida foi interrompida. Vinicius saiu de campo, conversando com o técnico Álvaro Arbeloa e Mourinho a caminho do banco de reservas. Por fim, a partida foi retomada e o Real Madrid venceu o jogo, levando a vantagem para a segunda partida.
- AFP
“Isso acontece em todos os estádios”
Mourinho foi expulso no final da partida por protestar, mas isso não o impediu de criticar Vinicius nas entrevistas pós-jogo. O ícone português defendeu seu clube, sugerindo que eles são tudo menos racistas e dizendo que questões como essa surgem em todos os estádios em que o astro do Real Madrid joga.
Em entrevista à Amazon Prime, ele disse: “Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios onde Vinicius joga, sempre acontece alguma coisa. Olha, estou dizendo que foram 50 minutos de bom futebol. Acredito que milhões de pessoas estão assistindo ao redor do mundo – um gol incrível e então o jogo acabou.
Eu vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não faço comentários sobre isso. Eu disse exatamente isso a ele [Vinícius].
Eu disse a ele [Vinicius] – quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra.
Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, isso é no Benfica. Eles [Vinícius e Gianluca Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas não acredito em um ou outro. Quero ser independente.
Esses talentos são capazes de fazer coisas lindas, mas infelizmente ele [Vinicius Junior] não ficou feliz apenas por marcar aquele gol incrível.
“Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”
Vinicius apoiado pelos companheiros do Real Madrid
Embora Mourinho não tenha demonstrado simpatia pelo seu antigo clube ou pelo jogador, muitas pessoas se manifestaram em defesa de Vinicius. Trent Alexander-Arnold elogiou o atacante por sua resiliência mental, dizendo: “Não sei se ele [Vinicius Júnior] precisou ser convencido ou não [para voltar ao campo]. Acho que ele queria continuar. Ele tem uma mentalidade forte. Ele já passou por isso algumas vezes ao longo de sua carreira e lidou com isso de forma excelente. Um ambiente hostil, apaixonado e claramente irritado com a maneira, talvez a maneira como Vini comemorou. Não sei ao certo o que os deixou assim. O ambiente hostil, estamos acostumados a isso como equipe e jogadores. Espero que haja justiça em tudo o que acontecer.”
O técnico Arbeloa acrescentou: “Você tem que perguntar aos jogadores do Benfica, não é uma pergunta para mim. Acho que todos podem ver o que aconteceu. O que Vini disse não é importante. O que posso dizer? É claro que temos que lutar contra esse tipo de atitude. Se não nos respeitamos uns aos outros, isso é um problema.”
- Getty/ GOAL
O que vem a seguir?
Alexander-Arnold confirmou que uma investigação está em andamento, o que significa que ele não pode comentar totalmente sobre o assunto. Vinicius Júnior ainda não divulgou uma declaração, mas o caos sem dúvida ofuscou a grande atuação do Real Madrid, que busca garantir sua vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões.