O técnico do Benfica, José Mourinho, aponta o dedo para Vinicius Jr, enquanto as alegações de racismo contra o astro do Real Madrid ofuscam completamente a partida da repescagem da Liga dos Campeões

Mourinho foi expulso no final da partida por protestar, mas isso não o impediu de criticar Vinicius nas entrevistas pós-jogo. O ícone português defendeu seu clube, sugerindo que eles são tudo menos racistas e dizendo que questões como essa surgem em todos os estádios em que o astro do Real Madrid joga.

Em entrevista à Amazon Prime, ele disse: “Há algo errado, porque isso acontece em todos os estádios. Em todos os estádios onde Vinicius joga, sempre acontece alguma coisa. Olha, estou dizendo que foram 50 minutos de bom futebol. Acredito que milhões de pessoas estão assistindo ao redor do mundo – um gol incrível e então o jogo acabou.

Eu vi duas coisas completamente diferentes. Quero ser independente e não faço comentários sobre isso. Eu disse exatamente isso a ele [Vinícius].

Eu disse a ele [Vinicius] – quando você marca um gol como esse, você apenas comemora e volta. Quando ele estava discutindo sobre racismo, eu disse a ele que a maior personalidade [Eusébio] da história deste clube era negra.

Este clube é tudo menos racista. Se na cabeça dele havia algo relacionado a isso, isso é no Benfica. Eles [Vinícius e Gianluca Prestianni] me disseram coisas diferentes. Mas não acredito em um ou outro. Quero ser independente.

Esses talentos são capazes de fazer coisas lindas, mas infelizmente ele [Vinicius Junior] não ficou feliz apenas por marcar aquele gol incrível.

“Quando você marca um gol como esse, você comemora de forma respeitosa.”