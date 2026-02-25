AFP
O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, dá sua opinião sincera sobre os rumores de transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City, da MLS
Griezmann associado a uma surpreendente transferência para Orlando
Relatos recentes de vários meios de comunicação têm associado fortemente o atacante de 32 anos a uma transferência para os Estados Unidos, especificamente para se juntar ao Orlando City. A franquia sediada na Flórida surgiu como a favorita para contratá-lo, com algumas sugestões até mesmo indicando uma possível transferência antes do final da atual temporada europeia, devido à janela de transferências secundária aberta na MLS. Embora uma saída imediata continue sendo uma possibilidade remota, a narrativa em Madri mudou de “se” o atacante emblemático irá sair para “quando” ele finalmente fará as malas para os Estados Unidos.
Simeone quebra o silêncio sobre rumores de transferência
Após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Club Brugge nas eliminatórias da Liga dos Campeões, os holofotes naturalmente se voltaram para Diego Simeone e o futuro de seu jogador mais criativo. O técnico argentino, que supervisionou a maior parte dos anos de auge de Griezmann na Espanha, foi questionado diretamente sobre os rumores que circulam em torno da possível transferência do francês para a MLS. Em vez de descartar as especulações ou oferecer uma posição firme de “não está à venda”, a resposta de Simeone foi notavelmente reflexiva e carregada de emoção, talvez indicando que as negociações para a transferência já estão em andamento.
Simeone não se esquivou de reconhecer a autonomia do jogador nessa decisão que definirá sua carreira, oferecendo uma declaração breve, mas profunda, sobre o assunto. Ao falar com a imprensa sobre o futuro de Griezmann e o suposto interesse do Orlando City, o técnico do Atleti afirmou: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer. Ele merece ter o que deseja.”
A atração do sonho americano
Griezmann nunca escondeu seu fascínio pela cultura americana e seu desejo de, um dia, competir na MLS. O francês é um conhecido fã dos esportes norte-americanos, frequentando frequentemente jogos da NBA e expressando interesse pelo estilo de vida oferecido pelos Estados Unidos. O Orlando City é um destino atraente para o craque, oferecendo a chance de se tornar o rosto de uma franquia em uma cidade que já recebeu ícones globais como Kaká. Para o Atlético, perder Griezmann representaria uma mudança radical em sua configuração tática, mas o clube parece resignado a honrar os desejos de um jogador que deu tudo de si pela camisa vermelha e branca.
Embora a janela de transferências da Major League Soccer funcione em um calendário diferente das ligas europeias, a expectativa é que Griezmann termine a temporada atual na La Liga antes de dar o salto. A perspectiva de se juntar ao Orlando City no meio da temporada é tecnicamente viável, mas praticamente difícil, dados os objetivos esportivos atuais do Atlético nas competições nacionais e europeias. No entanto, a falta de uma negação definitiva por parte da comissão técnica do clube sugere que as bases para um grande negócio no verão estão bem estabelecidas, deixando os torcedores a apreciar os últimos meses de “Grizou” com a camisa do Colchonero.
O que vem por aí para o Atlético de Madrid?
A possível saída de Griezmann deixaria um enorme vazio no elenco de Simeone, que será difícil de preencher, dada a sua capacidade única de ligar o meio-campo ao ataque. Apesar da chegada de Alexander Sorloth e da presença de Julian Alvarez, Griezmann continua a ser o coração do jogo criativo da equipe. A insistência de Simeone em que o jogador “merece” escolher seu próprio caminho destaca o respeito mútuo entre os dois, mas também sinaliza o início de uma nova era para o Atlético. A diretoria provavelmente terá que mergulhar novamente no mercado de transferências para substituir a produção e a liderança que o jogador da seleção francesa traz para a equipe todas as semanas.
Enquanto os rumores persistem, o foco de Griezmann continuará sendo terminar sua passagem pelo Atlético de Madrid em alta. Com a classificação para a Liga dos Campeões garantida e a disputa pelas primeiras posições da La Liga esquentando, suas contribuições em campo serão vitais até o último minuto. Quer ele vá para a Flórida ou outro destino americano, o consenso em Madri é claro: o clube não impedirá seu talismã de seguir seu coração. Por enquanto, Simeone e sua equipe devem navegar pela reta final da temporada com a realidade iminente de que seu craque está preparado para trocar o Metropolitano pelo sol do Estado da Flórida.
