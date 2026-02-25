O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, dá sua opinião sincera sobre os rumores de transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City, da MLS

Após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Club Brugge nas eliminatórias da Liga dos Campeões, os holofotes naturalmente se voltaram para Diego Simeone e o futuro de seu jogador mais criativo. O técnico argentino, que supervisionou a maior parte dos anos de auge de Griezmann na Espanha, foi questionado diretamente sobre os rumores que circulam em torno da possível transferência do francês para a MLS. Em vez de descartar as especulações ou oferecer uma posição firme de “não está à venda”, a resposta de Simeone foi notavelmente reflexiva e carregada de emoção, talvez indicando que as negociações para a transferência já estão em andamento.

Simeone não se esquivou de reconhecer a autonomia do jogador nessa decisão que definirá sua carreira, oferecendo uma declaração breve, mas profunda, sobre o assunto. Ao falar com a imprensa sobre o futuro de Griezmann e o suposto interesse do Orlando City, o técnico do Atleti afirmou: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer. Ele merece ter o que deseja.”