O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, dá sua opinião sincera sobre os rumores de transferência de Antoine Griezmann para o Orlando City, da MLS

A cortina parece estar caindo sobre a segunda etapa de Antoine Griezmann no Atlético de Madrid, à medida que as especulações sobre uma transferência para a Major League Soccer atingem o auge. Apesar de estar em grande forma pelos Colchoneros, espera-se cada vez mais que o campeão mundial francês encerre sua carreira na capital espanhola ao final da atual temporada. Embora seu contrato atual no Metropolitano seja tecnicamente válido até 2027, há uma sensação crescente dentro do clube e no mundo do futebol de que sua saída neste verão está se tornando inevitável.

  • Griezmann associado a uma surpreendente transferência para Orlando

    Relatos recentes de vários meios de comunicação têm associado fortemente o atacante de 32 anos a uma transferência para os Estados Unidos, especificamente para se juntar ao Orlando City. A franquia sediada na Flórida surgiu como a favorita para contratá-lo, com algumas sugestões até mesmo indicando uma possível transferência antes do final da atual temporada europeia, devido à janela de transferências secundária aberta na MLS. Embora uma saída imediata continue sendo uma possibilidade remota, a narrativa em Madri mudou de “se” o atacante emblemático irá sair para “quando” ele finalmente fará as malas para os Estados Unidos.

    Simeone quebra o silêncio sobre rumores de transferência

    Após a vitória do Atlético de Madrid sobre o Club Brugge nas eliminatórias da Liga dos Campeões, os holofotes naturalmente se voltaram para Diego Simeone e o futuro de seu jogador mais criativo. O técnico argentino, que supervisionou a maior parte dos anos de auge de Griezmann na Espanha, foi questionado diretamente sobre os rumores que circulam em torno da possível transferência do francês para a MLS. Em vez de descartar as especulações ou oferecer uma posição firme de “não está à venda”, a resposta de Simeone foi notavelmente reflexiva e carregada de emoção, talvez indicando que as negociações para a transferência já estão em andamento.

    Simeone não se esquivou de reconhecer a autonomia do jogador nessa decisão que definirá sua carreira, oferecendo uma declaração breve, mas profunda, sobre o assunto. Ao falar com a imprensa sobre o futuro de Griezmann e o suposto interesse do Orlando City, o técnico do Atleti afirmou: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer. Ele merece ter o que deseja.” 

  • A atração do sonho americano

    Griezmann nunca escondeu seu fascínio pela cultura americana e seu desejo de, um dia, competir na MLS. O francês é um conhecido fã dos esportes norte-americanos, frequentando frequentemente jogos da NBA e expressando interesse pelo estilo de vida oferecido pelos Estados Unidos. O Orlando City é um destino atraente para o craque, oferecendo a chance de se tornar o rosto de uma franquia em uma cidade que já recebeu ícones globais como Kaká. Para o Atlético, perder Griezmann representaria uma mudança radical em sua configuração tática, mas o clube parece resignado a honrar os desejos de um jogador que deu tudo de si pela camisa vermelha e branca.

    Embora a janela de transferências da Major League Soccer funcione em um calendário diferente das ligas europeias, a expectativa é que Griezmann termine a temporada atual na La Liga antes de dar o salto. A perspectiva de se juntar ao Orlando City no meio da temporada é tecnicamente viável, mas praticamente difícil, dados os objetivos esportivos atuais do Atlético nas competições nacionais e europeias. No entanto, a falta de uma negação definitiva por parte da comissão técnica do clube sugere que as bases para um grande negócio no verão estão bem estabelecidas, deixando os torcedores a apreciar os últimos meses de “Grizou” com a camisa do Colchonero.

    O que vem por aí para o Atlético de Madrid?

    A possível saída de Griezmann deixaria um enorme vazio no elenco de Simeone, que será difícil de preencher, dada a sua capacidade única de ligar o meio-campo ao ataque. Apesar da chegada de Alexander Sorloth e da presença de Julian Alvarez, Griezmann continua a ser o coração do jogo criativo da equipe. A insistência de Simeone em que o jogador “merece” escolher seu próprio caminho destaca o respeito mútuo entre os dois, mas também sinaliza o início de uma nova era para o Atlético. A diretoria provavelmente terá que mergulhar novamente no mercado de transferências para substituir a produção e a liderança que o jogador da seleção francesa traz para a equipe todas as semanas.

    Enquanto os rumores persistem, o foco de Griezmann continuará sendo terminar sua passagem pelo Atlético de Madrid em alta. Com a classificação para a Liga dos Campeões garantida e a disputa pelas primeiras posições da La Liga esquentando, suas contribuições em campo serão vitais até o último minuto. Quer ele vá para a Flórida ou outro destino americano, o consenso em Madri é claro: o clube não impedirá seu talismã de seguir seu coração. Por enquanto, Simeone e sua equipe devem navegar pela reta final da temporada com a realidade iminente de que seu craque está preparado para trocar o Metropolitano pelo sol do Estado da Flórida.

