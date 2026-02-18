Getty Images Sport
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se manifesta sobre a reação “totalmente errada e injusta” ao ignorar um caçador de autógrafos fora do Emirates Stadium
Arteta recusa pedido de autógrafo
Enquanto desfrutava de uma noite relativamente tranquila na linha lateral, Arteta passou por um momento de confusão ao sair do Emirates Stadium. Ao dirigir-se para o seu carro e entrar nas ruas circundantes, rapidamente se viu preso no trânsito intenso.
O atraso o expôs à atenção dos torcedores que ainda permaneciam na área. Um torcedor se aproximou do veículo de Arteta, pedindo um autógrafo em uma camisa, alegando que era para seu filho.
No entanto, o pedido caiu em ouvidos surdos, pois o técnico do Arsenal optou por não abrir a janela nem pegar uma caneta. O torcedor insistiu, tentando chamar a atenção de Arteta enquanto ele avançava lentamente na fila de carros, mas o encontro terminou unilateralmente, deixando o torcedor de mãos vazias.
Arteta apresenta sua versão da história
Arteta estava acompanhado por sua esposa no momento do encontro, um fator que ele destacou como a principal razão para sua decisão de manter a janela fechada. Falando sobre o assunto, o técnico do Arsenal expressou sua frustração com a forma como o momento foi retratado pela mídia e pelos espectadores.
“Sempre tento ser muito respeitoso”, disse ele. “Adoro dar autógrafos e tirar fotos sempre que posso. Acho que isso faz parte do nosso papel. Mas há certas coisas em termos de segurança que temos que respeitar. E, especialmente, quando certas pessoas estão fazendo isso, elas não estão fazendo pelas razões certas. Temos outros exemplos. A última vez que minha esposa esteve lá, e o que foi divulgado na mídia, foi totalmente errado e injusto. Mas é isso.”
O chefe dos Gunners foi rápido em salientar que suas ações não surgiram de uma falta de apreço pela torcida, mas sim de uma adesão estrita às medidas de segurança do clube. O Arsenal atualizou seus protocolos de segurança há três anos, aconselhando explicitamente os jogadores e a comissão técnica a evitar baixar as janelas dos carros quando abordados por multidões em áreas inseguras. Arteta sugeriu que o ambiente de estar preso em um veículo faz com que figuras de destaque se sintam particularmente vulneráveis a comportamentos imprevisíveis do público.
“Prefiro falar sobre outras pessoas incríveis que se aproximam genuinamente porque querem ter essa interação. E acho que todos me conhecem, sabem como fico feliz em fazer isso”, acrescentou Arteta, defendendo sua reputação como um dos treinadores mais envolventes da Premier League.
Arteta se sente “exposto” pela tecnologia
A era moderna dos smartphones significa que todas as interações são gravadas e distribuídas globalmente em segundos. Arteta abordou a sensação de estar “exposto” quando os fãs cercam seu veículo pessoal durante seu trajeto para casa. “Mas há momentos e contextos em que isso não acontece. E então precisamos de alguém lá para nos proteger também, porque, se não, ficaremos expostos, e você não consegue sair do carro e não se sente muito confortável lá. Mas é isso. Eu aceito isso”, explicou ele.
A hierarquia do Arsenal tem apoiado consistentemente seu pessoal nessas situações, priorizando a segurança em detrimento da imagem de uma oportunidade perdida de autógrafo. Ao destacar que sua esposa estava presente, Arteta mudou o foco para a proteção de sua família, uma postura que dividiu os fiéis torcedores do Gunners.
Manter uma conexão genuína
Apesar da reação “injusta”, Arteta insistiu que continua comprometido com um relacionamento positivo com os torcedores que tratam a equipe com respeito genuíno. Ele continua sendo uma das figuras mais populares do clube desde que o levou de volta à disputa pelo título, mas claramente sente que uma linha foi ultrapassada durante esse incidente específico na noite de domingo. O técnico parece disposto a superar a controvérsia e se concentrar nas atividades do clube em campo, enquanto eles enfrentam uma agenda lotada.
Em última análise, a explicação firme do espanhol serve como um lembrete da dinâmica complexa entre atletas de elite e o público. À medida que o vídeo continua a circular, o debate sobre a etiqueta dos torcedores e a privacidade dos jogadores continua sendo um tema quente nos corredores do Emirates. Para Arteta, a prioridade continua clara: proteger sua família e seguir as diretrizes de segurança estabelecidas pelo clube, independentemente do barulho gerado nas redes sociais por colecionadores ou curiosos insatisfeitos.
