O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, se manifesta sobre a reação “totalmente errada e injusta” ao ignorar um caçador de autógrafos fora do Emirates Stadium

Arteta estava acompanhado por sua esposa no momento do encontro, um fator que ele destacou como a principal razão para sua decisão de manter a janela fechada. Falando sobre o assunto, o técnico do Arsenal expressou sua frustração com a forma como o momento foi retratado pela mídia e pelos espectadores.

“Sempre tento ser muito respeitoso”, disse ele. “Adoro dar autógrafos e tirar fotos sempre que posso. Acho que isso faz parte do nosso papel. Mas há certas coisas em termos de segurança que temos que respeitar. E, especialmente, quando certas pessoas estão fazendo isso, elas não estão fazendo pelas razões certas. Temos outros exemplos. A última vez que minha esposa esteve lá, e o que foi divulgado na mídia, foi totalmente errado e injusto. Mas é isso.”

O chefe dos Gunners foi rápido em salientar que suas ações não surgiram de uma falta de apreço pela torcida, mas sim de uma adesão estrita às medidas de segurança do clube. O Arsenal atualizou seus protocolos de segurança há três anos, aconselhando explicitamente os jogadores e a comissão técnica a evitar baixar as janelas dos carros quando abordados por multidões em áreas inseguras. Arteta sugeriu que o ambiente de estar preso em um veículo faz com que figuras de destaque se sintam particularmente vulneráveis a comportamentos imprevisíveis do público.

“Prefiro falar sobre outras pessoas incríveis que se aproximam genuinamente porque querem ter essa interação. E acho que todos me conhecem, sabem como fico feliz em fazer isso”, acrescentou Arteta, defendendo sua reputação como um dos treinadores mais envolventes da Premier League.