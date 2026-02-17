O técnico de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, afirma que o Al-Hilal tem “mais poder econômico” do que o Al-Nassr

Jesus disse: “Já estive no Al Hilal. Já estive do outro lado, por isso sei como é. Já me beneficiei disso. Eles têm mais poder econômico. Quando lá estive, beneficiei-me como treinador. É normal. O Al-Nassr, com recursos diferentes, tem de competir pelos primeiros lugares. Temos de continuar a ser fortes.

“Foi por isso que fui contratado, para reduzir a diferença entre o Al Hilal e o Al Nassr, em termos de títulos e pontos. E é isso que estamos fazendo. Temos muita confiança na estrutura do Al Nassr, uma estrutura que, aos poucos, está conseguindo equilibrar cada vez mais o grupo. Mas não apenas o grupo de jogadores que atuam, mas também um grupo fora de campo, uma equipe que está ciente das dificuldades, uma equipe que sabe que estará lutando contra adversários com maior poder econômico, não poder esportivo.”

A Saudi Pro League refutou as alegações de Ronaldo de que os rivais do Al-Nassr recebem tratamento preferencial, afirmando em um comunicado oficial: “A Saudi Pro League é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras.

Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.

Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.”