O técnico de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, afirma que o Al-Hilal tem “mais poder econômico” do que o Al-Nassr
Por que Ronaldo entrou em greve na Liga Profissional Saudita
O cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, Ronaldo, surpreendeu o mundo do esporte ao se excluir da disputa pela seleção no Oriente Médio. Desiludido com o fato de clubes rivais poderem gastar mais do que o Al-Nassr — com a transferência de Karim Benzema do Al-Ittihad para o Al-Hilal sendo a gota d'água —, CR7 ficou de fora de três partidas.
Ele voltou na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Fateh, enquanto continua a perseguir os 1.000 gols na carreira, encerrando assim seu protesto profissional. Seu compatriota Jesus está encantado por ter o eterno jogador de 41 anos de volta à sua disposição e, devido à sua experiência pessoal, consegue entender os argumentos de Ronaldo.
Jesus compreende por que Ronaldo está frustrado.
Jesus disse: “Já estive no Al Hilal. Já estive do outro lado, por isso sei como é. Já me beneficiei disso. Eles têm mais poder econômico. Quando lá estive, beneficiei-me como treinador. É normal. O Al-Nassr, com recursos diferentes, tem de competir pelos primeiros lugares. Temos de continuar a ser fortes.
“Foi por isso que fui contratado, para reduzir a diferença entre o Al Hilal e o Al Nassr, em termos de títulos e pontos. E é isso que estamos fazendo. Temos muita confiança na estrutura do Al Nassr, uma estrutura que, aos poucos, está conseguindo equilibrar cada vez mais o grupo. Mas não apenas o grupo de jogadores que atuam, mas também um grupo fora de campo, uma equipe que está ciente das dificuldades, uma equipe que sabe que estará lutando contra adversários com maior poder econômico, não poder esportivo.”
A Saudi Pro League refutou as alegações de Ronaldo de que os rivais do Al-Nassr recebem tratamento preferencial, afirmando em um comunicado oficial: “A Saudi Pro League é estruturada em torno de um princípio simples: todos os clubes operam de forma independente sob as mesmas regras.
Os clubes têm seus próprios conselhos, seus próprios executivos e sua própria liderança no futebol. As decisões sobre contratações, gastos e estratégia cabem a esses clubes, dentro de uma estrutura financeira projetada para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo. Essa estrutura se aplica igualmente em toda a liga.
Cristiano está totalmente envolvido com o Al Nassr desde sua chegada e tem desempenhado um papel importante no crescimento e na ambição do clube. Como qualquer competidor de elite, ele quer vencer. Mas nenhum indivíduo, por mais importante que seja, determina decisões além de seu próprio clube.”
Ronaldo está desesperado para conquistar um grande troféu com o Al-Nassr
Ronaldo foi aconselhado a “respeitar a liga ou sair”, com questionamentos sobre como um homem com o contrato mais lucrativo do futebol mundial pode justificar se recusar a fazer seu trabalho diário.
O ex-astro do Manchester United e do Real Madrid, no entanto, sempre exigiu os mais altos padrões de si mesmo e de aqueles ao seu redor. Ele não aceita bem ficar em segundo lugar e ainda espera pela primeira grande conquista de sua passagem pelo Oriente Médio, depois de ter vencido a Copa dos Clubes Arabos em 2023.
Jesus acredita que pode realizar a ambição de Ronaldo. Ele disse sobre a busca por prêmios de prestígio: “Estamos na briga pelo campeonato, estamos um ponto atrás dos líderes, algo que o Al-Nassr não conseguiu fazer. Nos últimos anos, o Al-Nassr terminou 16 ou 14 pontos atrás do líder. Este ano, não queremos que isso aconteça, não sei o que vai acontecer. Estamos confiantes de que podemos competir pelas primeiras posições até o final.”
Rumores sobre transferências: Ronaldo vai mudar de clube neste verão?
O Al-Nassr entrará em campo pela Copa AFC contra o Arkadag na quarta-feira, antes de Ronaldo e companhia retornarem à competição da Liga Profissional Saudita no sábado, em casa, contra o Al-Hazem. CR7 espera marcar gols nessa partida, enquanto busca sua terceira Chuteira de Ouro consecutiva.
No entanto, há dúvidas sobre seu futuro a longo prazo. Ronaldo está se preparando para mais uma Copa do Mundo com Portugal, como capitão de seu país, mas tem cláusulas de rescisão em seu contrato que podem ser acionadas na próxima janela de transferências. Especula-se sobre um retorno à Europa, além de uma possível transferência para a MLS, onde poderia se juntar ao seu eterno rival Lionel Messi.
