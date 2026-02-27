O técnico da Suécia dá notícias sobre os lesionados Alexander Isak e Dejan Kulusevki antes das decisivas eliminatórias para a Copa do Mundo

A condição física de Kulusevski é motivo de particular preocupação, uma vez que ele perdeu toda a atual campanha nacional após uma grande cirurgia na rótula em maio passado. Potter admitiu que, no momento, está contando com a esperança, enquanto a equipe médica trabalha sem parar para que seus talismãs estejam disponíveis. “No momento, estamos apenas torcendo e esperando que possamos ter alguns desses jogadores de volta”, disse ele. “Mas, se não for possível, teremos que encontrar uma solução com os jogadores que estão disponíveis.”

A reabilitação do jogador de 25 anos foi descrita como um processo de “montanha-russa” por pessoas próximas a ele. Antes de sua recente saída, o ex-técnico do Tottenham, Thomas Frank, deu uma ideia da complexidade da recuperação do meio-campista sueco, explicando: “É uma lesão complicada, em que é importante garantir que não haja dor no joelho. É por isso que ele tomou uma injeção e esperamos que isso ajude. Assim, em três a quatro semanas, ele estará em campo sem sentir dor.” No entanto, Kulusevski foi visto recentemente viajando para Barcelona para mais consultas médicas, o que sugere que seu retorno não é iminente.