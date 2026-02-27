AFP
O técnico da Suécia dá notícias sobre os lesionados Alexander Isak e Dejan Kulusevki antes das decisivas eliminatórias para a Copa do Mundo
O longo caminho de volta para Kulusevski
A condição física de Kulusevski é motivo de particular preocupação, uma vez que ele perdeu toda a atual campanha nacional após uma grande cirurgia na rótula em maio passado. Potter admitiu que, no momento, está contando com a esperança, enquanto a equipe médica trabalha sem parar para que seus talismãs estejam disponíveis. “No momento, estamos apenas torcendo e esperando que possamos ter alguns desses jogadores de volta”, disse ele. “Mas, se não for possível, teremos que encontrar uma solução com os jogadores que estão disponíveis.”
A reabilitação do jogador de 25 anos foi descrita como um processo de “montanha-russa” por pessoas próximas a ele. Antes de sua recente saída, o ex-técnico do Tottenham, Thomas Frank, deu uma ideia da complexidade da recuperação do meio-campista sueco, explicando: “É uma lesão complicada, em que é importante garantir que não haja dor no joelho. É por isso que ele tomou uma injeção e esperamos que isso ajude. Assim, em três a quatro semanas, ele estará em campo sem sentir dor.” No entanto, Kulusevski foi visto recentemente viajando para Barcelona para mais consultas médicas, o que sugere que seu retorno não é iminente.
O prazo para a recuperação de Isak continua incerto
A situação de Isak é igualmente preocupante. O prolífico atacante de 125 milhões de libras está afastado dos gramados desde dezembro, após sofrer uma fratura na fíbula durante uma partida contra o Tottenham. Arne Slot recentemente deu uma atualização cautelosa sobre o progresso do atacante, indicando que ele está apenas nos estágios iniciais de esforço físico.
“Acho que Alex já voltou a pisar o gramado, não com suas chuteiras, mas com seus tênis de corrida, pela primeira vez nesta semana”, revelou Slot. Essa avaliação sugere que a próxima partida da repescagem pode ser um pouco precoce para ele voltar a jogar.
Importância crucial para a causa nacional
A possível ausência desses dois jogadores é um grande golpe tático e de liderança. Kulusevski havia se tornado uma figura central na seleção nacional, capitaneando a equipe em cinco das seis partidas da Liga das Nações antes de sua cirurgia. Sua última aparição pelo país foi uma aula magistral em novembro de 2024, quando marcou dois gols e deu uma assistência na goleada por 6 a 0 sobre o Azerbaijão. Se os dois astros permanecerem em tratamento, Potter será forçado a procurar em seu elenco os gols e a criatividade necessários para superar a resistente seleção da Ucrânia e manter viva a campanha de qualificação.
O que vem a seguir para a Suécia?
A Suécia busca garantir sua vaga na Copa do Mundo de 2026 através da repescagem europeia. A seleção escandinava, vice-campeã na edição de 1958, está competindo na repescagem do Caminho 2, com o vencedor final se juntando ao Grupo F ao lado de Japão, Holanda e Tunísia. Sua busca pela 13ª classificação na história e pelo retorno ao solo americano, onde conquistou o terceiro lugar em 1994, começa com uma semifinal contra a Ucrânia, em 26 de março, em Valência. Se superar esse obstáculo inicial, a Suécia sediará a final decisiva em 31 de março, em Solna, enfrentando a Polônia ou a Albânia por uma vaga na competição mundial.
