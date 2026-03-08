Getty Images Sport
O Sunderland foi eliminado da FA Cup pelo Port Vale, último colocado da League One, em uma sensacional reviravolta
A magia da FA Cup
Os Black Cats não conseguiram exercer sua autoridade na primeira divisão contra um adversário que muitos esperavam que fosse derrotado facilmente. A atmosfera em Burslem estava elétrica desde o apito inicial, com os 10.685 torcedores locais percebendo o potencial para uma tarde histórica contra seus ilustres visitantes.
Waine afunda os Black Cats
O momento decisivo chegou aos 28 minutos, com Ben Waine. Após um escanteio mantido vivo pelo determinado ataque do Vale, o atacante — que, coincidentemente, se identifica como torcedor do Newcastle, maior rival do Sunderland — saltou mais alto e cabeceou para o fundo da rede. O gol deixou os torcedores locais em estado de puro delírio, pois assumiram uma liderança improvável. O Sunderland, liderado por suas estrelas da primeira divisão, lutou para encontrar algum ritmo em resposta ao revés. Embora o time da Premier League dominasse a posse de bola, faltou-lhe a precisão necessária para quebrar a defesa obstinada do Port Vale, que jogava com a tenacidade de um time muito melhor colocado na tabela do campeonato.
De acordo com a Opta, esta vitória marca um marco monumental para o Port Vale, que agora chegou às quartas de final da FA Cup pela segunda vez em sua história (a primeira foi em 1953-54). Além disso, ao derrotar os Black Cats, os Valiants eliminaram um adversário da Premier League da competição pela primeira vez desde sua famosa vitória contra o Everton na quarta rodada de 1995-96.
A postura firme de Valiant
O segundo tempo foi marcado principalmente pela defesa desesperada dos últimos colocados da League One. Com o tempo se esgotando, o Sunderland lançou vários jogadores para o ataque em uma tentativa desesperada de forçar a prorrogação, mas se deparou com uma barreira de camisas brancas a cada jogada. A organização e o espírito do Vale permaneceram inabaláveis durante os minutos finais.
Apesar da diferença de qualidade e recursos, os Black Cats simplesmente não fizeram o suficiente para garantir uma reviravolta. Sua escalação repleta de estrelas foi sufocada pela disciplina tática do time da casa, que lembrou ao mundo do futebol por que essa competição continua sendo o maior palco para o improvável. O apito final provocou cenas de comemoração frenética, com a conclusão da história do azarão.
Sonhos nas quartas de final
O Port Vale agora volta sua atenção para o sorteio das quartas de final, que está marcado para segunda-feira. A vitória marca um ponto alto significativo em uma temporada difícil para o clube, proporcionando um impulso muito necessário aos seus torcedores. Para os Valiants, a perspectiva de outra grande partida nas quartas de final agora é uma realidade.
O Sunderland, por sua vez, terá que refletir sobre a oportunidade perdida e a humilhante eliminação nas mãos do time com a pior classificação ainda na competição. O foco dos Black Cats agora deve voltar para a Premier League e sua busca por uma classificação entre os dez primeiros, já que o peso dessa sensacional derrota provavelmente permanecerá por muito tempo na memória dos torcedores que viajaram para acompanhar o time.
