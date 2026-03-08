O momento decisivo chegou aos 28 minutos, com Ben Waine. Após um escanteio mantido vivo pelo determinado ataque do Vale, o atacante — que, coincidentemente, se identifica como torcedor do Newcastle, maior rival do Sunderland — saltou mais alto e cabeceou para o fundo da rede. O gol deixou os torcedores locais em estado de puro delírio, pois assumiram uma liderança improvável. O Sunderland, liderado por suas estrelas da primeira divisão, lutou para encontrar algum ritmo em resposta ao revés. Embora o time da Premier League dominasse a posse de bola, faltou-lhe a precisão necessária para quebrar a defesa obstinada do Port Vale, que jogava com a tenacidade de um time muito melhor colocado na tabela do campeonato.

De acordo com a Opta, esta vitória marca um marco monumental para o Port Vale, que agora chegou às quartas de final da FA Cup pela segunda vez em sua história (a primeira foi em 1953-54). Além disso, ao derrotar os Black Cats, os Valiants eliminaram um adversário da Premier League da competição pela primeira vez desde sua famosa vitória contra o Everton na quarta rodada de 1995-96.