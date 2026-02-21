“O Spurs tem um plano!” – O Tottenham está pronto para surpreender o Arsenal no clássico do norte de Londres, enquanto Igor Tudor se prepara para seu primeiro jogo no comando

Crouch também está confiante e, em entrevista exclusiva à Paddy Power, disse: “É um primeiro jogo difícil para Igor Tudor, mas será que o Spurs vai conseguir aproveitar o impulso do novo técnico? Pareceu uma contratação bizarra, mas, como eu disse, gostei das coletivas de imprensa dele, gostei da maneira como ele fala. Não acho que ele terá medo de tirar jogadores, de tomar decisões importantes, mas não há como negar que ele está enfrentando um grande desafio.

“Empatar com o Wolves é um resultado ruim para o Arsenal. O City também está em boa forma, eles devem ter assistido ao jogo do Wolves no meio da semana e ficado com água na boca. O empate aos 94 minutos foi realmente um grande momento. Se eles ganharem o campeonato, o empate com o Brentford será visto como um bom resultado, mas, olhando agora, foram 100% dois pontos perdidos.

“Haverá nervosismo no Arsenal e o que o Spurs tem agora é um plano de como lidar com o Arsenal. Achei o Brentford taticamente fantástico, porque eles se posicionaram atrás, atacaram no contra-ataque, foram físicos e aproveitaram ao máximo suas jogadas ensaiadas. Esse é o plano que o Spurs pode seguir. Definitivamente, dou a eles mais chances do que antes do jogo contra o Brentford.

“Ainda acho que o Arsenal vai conseguir o resultado. Vai ser mais apertado do que eu imaginava há algumas semanas. Se o Spurs conseguir um resultado, o Man City ficará em uma posição muito forte.”