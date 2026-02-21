GOAL
Traduzido por
“O Spurs tem um plano!” – O Tottenham está pronto para surpreender o Arsenal no clássico do norte de Londres, enquanto Igor Tudor se prepara para seu primeiro jogo no comando
A era Tudor começa no Spurs
Tudor se prepara para seu primeiro jogo como técnico do Tottenham, enfrentando o time de Mikel Arteta, o Arsenal, no domingo. O Spurs entra em campo perigosamente próximo da zona de rebaixamento e ainda em busca da primeira vitória na Premier League em 2026. No entanto, o Arsenal também tem enfrentado dificuldades nas últimas semanas. O time desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e empatou em 2 a 2 com o Wolves, último colocado, na última partida, e venceu apenas três dos últimos sete jogos da Premier League.
O novo técnico do Tottenham está confiante antes da partida. Ele disse aos repórteres: “Para este início, vocês sabem, como eu disse antes, precisamos nos tornar um time, precisamos nos tornar um grupo de pessoas que estão disponíveis, que darão algo a mais, que não olharão para si mesmas, mas umas para as outras, para ajudá-las. Então, para mim, isso é básico, e depois toda a qualidade pode aparecer, porque esta é uma equipe cheia de qualidade, acredito, cheia de jogadores talentosos, com bons motores, gosto de dizer, pernas que podem correr, vocês sabem. Então, há muito potencial. Portanto, para extrair esse potencial, algumas coisas básicas precisam ser feitas.”
- AFP
Spurs apoiados para surpreender o Arsenal
Crouch também está confiante e, em entrevista exclusiva à Paddy Power, disse: “É um primeiro jogo difícil para Igor Tudor, mas será que o Spurs vai conseguir aproveitar o impulso do novo técnico? Pareceu uma contratação bizarra, mas, como eu disse, gostei das coletivas de imprensa dele, gostei da maneira como ele fala. Não acho que ele terá medo de tirar jogadores, de tomar decisões importantes, mas não há como negar que ele está enfrentando um grande desafio.
“Empatar com o Wolves é um resultado ruim para o Arsenal. O City também está em boa forma, eles devem ter assistido ao jogo do Wolves no meio da semana e ficado com água na boca. O empate aos 94 minutos foi realmente um grande momento. Se eles ganharem o campeonato, o empate com o Brentford será visto como um bom resultado, mas, olhando agora, foram 100% dois pontos perdidos.
“Haverá nervosismo no Arsenal e o que o Spurs tem agora é um plano de como lidar com o Arsenal. Achei o Brentford taticamente fantástico, porque eles se posicionaram atrás, atacaram no contra-ataque, foram físicos e aproveitaram ao máximo suas jogadas ensaiadas. Esse é o plano que o Spurs pode seguir. Definitivamente, dou a eles mais chances do que antes do jogo contra o Brentford.
“Ainda acho que o Arsenal vai conseguir o resultado. Vai ser mais apertado do que eu imaginava há algumas semanas. Se o Spurs conseguir um resultado, o Man City ficará em uma posição muito forte.”
O rebaixamento não é uma opção para o Spurs
Crouch também acredita que não há chance do Spurs ser rebaixado, acrescentando: “Realisticamente, ele tem que tentar chegar ao top 10. Não acho que o rebaixamento seja um problema, realmente não acho. Não acredito nisso. Embora os pontos sugiram que eles estão em apuros, simplesmente não acredito que isso possa acontecer. O sucesso para Tudor é apenas vencer jogos de futebol no momento, não há nenhuma pressão sobre ele para entrar na Europa ou qualquer pressão real para colocar o Spurs entre os 10 primeiros. É apenas para consolidar sua posição, vencer jogos e ter um bom desempenho ao fazê-lo.”
- AFP
O que vem a seguir?
Depois de iniciar sua carreira no Tottenham contra o Arsenal, Tudor enfrentará o Fulham, o Crystal Palace, o Liverpool e o Nottingham Forest na Premier League em março. Tudor e o Tottenham também descobrirão seus adversários nas oitavas de final da Liga dos Campeões quando o sorteio for realizado no final deste mês.
Publicidade