O sonho de Flick se aproxima: Rodri se prepara para a estreia, e nova mensagem sobre Álvarez

O técnico do Barcelona falou sobre a situação do atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mas também fez questão de elogiar o trabalho realizado pela direção esportiva neste verão para reforçar o elenco.

O treinador alemão havia se reunido ontem com Joan Laporta, presidente do clube, e com o diretor esportivo Deco na cidade esportiva, onde a situação do atacante do Atlético de Madrid esteve presente na mesa de discussões, antes de fazer hoje uma declaração breve, mas clara.

Flick disse: "O presidente deu ontem uma mensagem clara, e Deco e eu concordamos plenamente com ela". Em uma segunda resposta, Flick se estendeu ao falar sobre a situação de Julián e sobre o trabalho que o clube realiza para montar um elenco competitivo. O treinador alemão afirmou: "Eu não quero falar sobre Julián. O que me importa é apenas a situação do clube. Fizemos negociações muito boas nesta atual janela de transferências, e nosso objetivo é claro, mas o clube também precisa pensar no futuro, e não somente no presente".

E acrescentou: "Como treinador, é claro que direi: deem-me os melhores jogadores que eu puder ter e os de maior qualidade, mas isso pode dar certo ou não. Tenho total confiança na qualidade que temos atualmente no elenco".

Em meio a essa incerteza, Julián Álvarez não treinou hoje com o Atlético de Madrid, enquanto fontes do clube madrilenho esclareceram que "o jogador passou uma noite ruim", para explicar sua ausência do treinamento.