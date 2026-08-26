O sonho de Flick se aproxima: Rodri se prepara para a estreia, e nova mensagem sobre Álvarez

Em uma entrevista coletiva que trouxe mais de um recado antes do confronto com o Athletic Bilbao, pela segunda rodada de LaLiga, marcado para esta quinta-feira, o treinador Hans Flick se viu diante de uma série de assuntos que vão além dos limites da próxima partida, entre nomes que se aproximam de aparecer e outros que a lesão obriga a ficar de fora, em meio a perguntas constantes sobre a forma atual do Barcelona e o que ele precisa para a próxima etapa.
O técnico alemão falou com clareza sobre suas escolhas, além de defender a força de seu elenco atual e o trabalho realizado pela diretoria do clube, num momento em que o mercado de transferências se aproxima de suas últimas horas, enquanto crescem as especulações sobre a contratação do argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.