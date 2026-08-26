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O sonho de Flick se aproxima: Rodri se prepara para a estreia, e nova mensagem sobre Álvarez

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
Espanha
Argentina
Alemanha

O técnico do Barcelona define a data do retorno de Gavi

Em uma entrevista coletiva que trouxe mais de um recado antes do confronto com o Athletic Bilbao, pela segunda rodada de LaLiga, marcado para esta quinta-feira, o treinador Hans Flick se viu diante de uma série de assuntos que vão além dos limites da próxima partida, entre nomes que se aproximam de aparecer e outros que a lesão obriga a ficar de fora, em meio a perguntas constantes sobre a forma atual do Barcelona e o que ele precisa para a próxima etapa.

O técnico alemão falou com clareza sobre suas escolhas, além de defender a força de seu elenco atual e o trabalho realizado pela diretoria do clube, num momento em que o mercado de transferências se aproxima de suas últimas horas, enquanto crescem as especulações sobre a contratação do argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

  • O sonho de Flick: Rodri e Pedri juntos

    Hansi Flick definiu a situação de Rodri antes do confronto contra o Athletic Bilbao, garantindo que o meio-campista espanhol já está pronto para disputar sua primeira partida com o Barcelona.

    O técnico alemão afirmou: "Sim, ele pode jogar, e temos um plano para que participe", depois de Rodri ter dado sequência aos treinos com a equipe desde segunda-feira.

    Flick também falou com entusiasmo sobre a possibilidade de reunir Rodri e Pedri no meio-campo do Barcelona, mencionando ainda Marc Bernal.

    Ele disse, conforme noticiado pelo jornal Mundo Deportivo: "Rodri é um dos melhores jogadores, e é um líder em todos os sentidos da palavra. Com Pedri podemos controlar o jogo e a bola", citando o que aconteceu diante do Elche, quando a posse de bola do Barcelona e o domínio sobre a partida melhoraram após a entrada de Pedri.

    E acrescentou: "Tenho um grande desejo de vê-los jogando juntos no Barcelona, e estarão em altíssimo nível".

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  • Gavi desfalca, mas a defesa não preocupa Flick

    Flick confirmou a ausência de Gavi nas partidas contra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, após a lesão que sofreu no joelho direito diante do Elche. Ele explicou que a condição do jogador melhorou e que os exames não revelaram um problema preocupante, mas que ele precisa de cerca de uma semana antes de retornar.

    Por outro lado, Flick demonstrou satisfação com as opções defensivas disponíveis, destacando a capacidade de Eric García, Jules Koundé e Gerard Martín de atuarem em mais de uma posição, além de Andreas Christensen e Pau Cubarsí, a quem descreveu como "um dos melhores zagueiros".

    Ele também reafirmou seu desejo de manter Cubarsí em condições de jogo, com a expectativa de que ele participe de um grande número de partidas nesta temporada.

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  • "Não quero falar sobre o caso Álvarez"

    O técnico do Barcelona falou sobre a situação do atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mas também fez questão de elogiar o trabalho realizado pela direção esportiva neste verão para reforçar o elenco.

    O treinador alemão havia se reunido ontem com Joan Laporta, presidente do clube, e com o diretor esportivo Deco na cidade esportiva, onde a situação do atacante do Atlético de Madrid esteve presente na mesa de discussões, antes de fazer hoje uma declaração breve, mas clara.

    Flick disse: "O presidente deu ontem uma mensagem clara, e Deco e eu concordamos plenamente com ela". Em uma segunda resposta, Flick se estendeu ao falar sobre a situação de Julián e sobre o trabalho que o clube realiza para montar um elenco competitivo. O treinador alemão afirmou: "Eu não quero falar sobre Julián. O que me importa é apenas a situação do clube. Fizemos negociações muito boas nesta atual janela de transferências, e nosso objetivo é claro, mas o clube também precisa pensar no futuro, e não somente no presente".

    E acrescentou: "Como treinador, é claro que direi: deem-me os melhores jogadores que eu puder ter e os de maior qualidade, mas isso pode dar certo ou não. Tenho total confiança na qualidade que temos atualmente no elenco".

    Em meio a essa incerteza, Julián Álvarez não treinou hoje com o Atlético de Madrid, enquanto fontes do clube madrilenho esclareceram que "o jogador passou uma noite ruim", para explicar sua ausência do treinamento.

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  • Construindo para o futuro: "precisamos encontrar soluções"

    Flick prosseguiu: "É claro que temos que lidar com algumas situações e talvez encontrar soluções para certos jogos, mas a qualidade que temos é imensa".

    Flick elogiou o trabalho que o clube e Deco vêm realizando, ao dizer: "O clube e Deco estão fazendo um trabalho fantástico, porque também olham para o futuro, para os próximos três, quatro ou cinco anos. Isso é positivo e ajuda a dar estabilidade ao clube, que é o que todos nós queremos".

    Flick encerrou suas declarações destacando o grande trabalho realizado durante o verão para elevar o nível da equipe.

    Faltam apenas 6 dias para o fechamento da janela de transferências, enquanto o Barcelona seguirá explorando suas chances de contratar Julián Álvarez, que continua firme em seu desejo de vestir a camisa da equipe catalã.

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