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O sonho de Flick se aproxima: Pedri se prepara para a estreia e nova mensagem sobre Álvarez

Barcelona x Athletic Bilbao
Barcelona
Athletic Bilbao
La Liga
Rodri
J. Alvarez
H. Flick
Pedri
Espanha
Argentina
Alemanha

O treinador do Barcelona define a data de retorno de Gavi

Em uma coletiva de imprensa que trouxe mais de um recado antes do confronto com o Athletic Bilbao, pela segunda rodada de La Liga, marcado para esta quinta-feira, o técnico Hansi Flick se viu diante de uma série de assuntos que vão além dos limites da próxima partida, entre nomes que se aproximam do retorno e outros que a lesão obriga a ficar de fora, em meio a perguntas constantes sobre a atual forma do Barcelona e o que ele precisa para a próxima etapa.

O treinador alemão falou com clareza sobre suas escolhas, além de ter defendido a força de seu elenco atual e o trabalho realizado pela diretoria do clube, em um momento em que o mercado de transferências se aproxima de suas últimas horas, enquanto aumentam as especulações em torno da contratação do argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.

  • O sonho de Flick: Rodri e Pedri juntos

    Hansi Flick definiu a situação de Rodri antes do confronto contra o Athletic Bilbao, afirmando que o meio-campista espanhol está pronto para disputar sua primeira partida com o Barcelona.

    O técnico alemão disse: "Sim, ele pode jogar, e temos um plano para que participe", depois que Rodri seguiu treinando com a equipe desde segunda-feira.

    Flick também falou com entusiasmo sobre a possibilidade de reunir Rodri e Pedri no meio-campo do Barcelona, mencionando ainda Marc Bernal.

    E disse, de acordo com o que noticiou o jornal Mundo Deportivo: "Rodri é um dos melhores jogadores, e é um líder em todos os sentidos da palavra. Com Pedri podemos controlar o jogo e a bola", citando o que aconteceu diante do Elche, quando a posse de bola e o domínio da partida por parte do Barcelona melhoraram após a entrada de Pedri.

    E acrescentou: "Tenho um enorme desejo de vê-los jogando juntos no Barcelona, e estarão no mais alto nível".

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  • Gavi desfalca, mas a defesa não preocupa Flick

    Flick confirmou a ausência de Gavi nas partidas contra Athletic Bilbao e Rayo Vallecano, após a lesão que sofreu no joelho direito diante do Elche. Ele explicou que o estado do jogador melhorou e que os exames não revelaram nenhum problema preocupante, mas que ele precisa de cerca de uma semana antes de retornar.

    Por outro lado, Flick demonstrou satisfação com as opções defensivas disponíveis, destacando a capacidade de Eric García, Jules Koundé e Gerard Martín de jogar em mais de uma posição, além de Andreas Christensen e Pau Cubarsí, a quem descreveu como "um dos melhores defensores".

    Também confirmou seu desejo de manter Cubarsí em condições de jogo, com a expectativa de que ele participe de um grande número de partidas nesta temporada.

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  • "Não quero falar sobre o caso Álvarez"

    O técnico do Barcelona falou sobre a situação do atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mas fez questão também de elogiar o trabalho realizado pela diretoria esportiva neste verão para reforçar o elenco.

    O treinador alemão havia realizado ontem uma reunião com Joan Laporta, presidente do clube, e com o diretor esportivo Deco no centro de treinamento, onde a situação do atacante do Atlético de Madrid esteve presente na mesa de negociações, antes de fazer hoje uma declaração breve, mas clara.

    Flick disse: "O presidente deu ontem uma mensagem clara, e Deco e eu estamos totalmente de acordo com ela". Em uma segunda resposta, Flick se estendeu sobre a situação de Julián e o trabalho que o clube realiza para montar um elenco competitivo. O treinador alemão afirmou: "Eu não quero falar sobre Julián. O que me importa é apenas a situação do clube. Fechamos negócios muito bons na atual janela de transferências, e nosso objetivo é claro, mas o clube deve também pensar no futuro, e não apenas no presente".

    E acrescentou: "Como treinador, é claro que eu diria: deem-me os melhores jogadores que eu posso ter e os de maior qualidade, mas isso pode dar certo ou não. Tenho total confiança na qualidade que temos atualmente no elenco".

    Em meio a essa indefinição, Julián Álvarez não treinou hoje com o Atlético de Madrid, enquanto fontes do clube madrilenho esclareceram que "o jogador passou uma noite ruim" para explicar sua ausência no treino.

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  • Construindo para o futuro: "Precisamos encontrar soluções"

    E Flick prosseguiu: "Claro, temos que lidar com algumas situações e talvez encontrar soluções para alguns jogos, mas a qualidade que temos é enorme".

    Flick elogiou o trabalho realizado pelo clube e por Deco, afirmando: "O clube e o Deco estão fazendo um trabalho fantástico, porque também olham para o futuro, para os próximos três, quatro ou cinco anos. Isso é bom e ajuda a estabilizar o clube, que é o que todos nós queremos".

    Flick encerrou suas declarações destacando o grande trabalho realizado durante o verão para elevar o nível da equipe.

    Faltam apenas 6 dias para o fechamento da janela de transferências, enquanto o Barcelona continuará explorando suas chances de contratar Julián Álvarez, que ainda mantém o desejo de vestir a camisa da equipe catalã.

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