O sonho de Flick se aproxima: Pedri se prepara para a estreia e nova mensagem sobre Álvarez

Em uma coletiva de imprensa que trouxe mais de um recado antes do confronto com o Athletic Bilbao, pela segunda rodada de La Liga, marcado para esta quinta-feira, o técnico Hansi Flick se viu diante de uma série de assuntos que vão além dos limites da próxima partida, entre nomes que se aproximam do retorno e outros que a lesão obriga a ficar de fora, em meio a perguntas constantes sobre a atual forma do Barcelona e o que ele precisa para a próxima etapa.
O treinador alemão falou com clareza sobre suas escolhas, além de ter defendido a força de seu elenco atual e o trabalho realizado pela diretoria do clube, em um momento em que o mercado de transferências se aproxima de suas últimas horas, enquanto aumentam as especulações em torno da contratação do argentino Julián Álvarez, estrela do Atlético de Madrid.