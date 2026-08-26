O sonho de Flick se aproxima: Pedri se prepara para a estreia e nova mensagem sobre Álvarez

O técnico do Barcelona falou sobre a situação do atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, mas fez questão também de elogiar o trabalho realizado pela diretoria esportiva neste verão para reforçar o elenco.

O treinador alemão havia realizado ontem uma reunião com Joan Laporta, presidente do clube, e com o diretor esportivo Deco no centro de treinamento, onde a situação do atacante do Atlético de Madrid esteve presente na mesa de negociações, antes de fazer hoje uma declaração breve, mas clara.

Flick disse: "O presidente deu ontem uma mensagem clara, e Deco e eu estamos totalmente de acordo com ela". Em uma segunda resposta, Flick se estendeu sobre a situação de Julián e o trabalho que o clube realiza para montar um elenco competitivo. O treinador alemão afirmou: "Eu não quero falar sobre Julián. O que me importa é apenas a situação do clube. Fechamos negócios muito bons na atual janela de transferências, e nosso objetivo é claro, mas o clube deve também pensar no futuro, e não apenas no presente".

E acrescentou: "Como treinador, é claro que eu diria: deem-me os melhores jogadores que eu posso ter e os de maior qualidade, mas isso pode dar certo ou não. Tenho total confiança na qualidade que temos atualmente no elenco".

Em meio a essa indefinição, Julián Álvarez não treinou hoje com o Atlético de Madrid, enquanto fontes do clube madrilenho esclareceram que "o jogador passou uma noite ruim" para explicar sua ausência no treino.