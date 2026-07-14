O segredo está nos espanhóis... Mbappé cai na armadilha

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, teve uma participação excepcional na Copa do Mundo sob todos os aspectos, marcando 8 gols e elevando seu total para 20 gols em 3 edições da Copa do Mundo.

Além disso, tornou-se o jogador francês com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 21 jogos, superando o goleiro Hugo Lloris, que disputou 20 partidas.

No entanto, o capitão francês não conseguiu fazer a diferença na partida contra a Espanha, na semifinal da Copa do Mundo, e a seleção francesa acabou perdendo por 2 a 0.

O jornal “Sport” detalhou em sua reportagem como Kylian Mbappé caiu na armadilha do “Matador” espanhol.

Graças à marcação rigorosa da dupla de zagueiros e ao apoio constante dos laterais, como Rodri, a seleção espanhola conseguiu neutralizar Mbappé.

Em alguns momentos, Mbappé se deslocou para o lado esquerdo para enfrentar Pedro Porro, mas o lateral espanhol contou com o apoio de Lamine Yamal e dos meio-campistas, que fecharam bem os espaços.