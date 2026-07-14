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O segredo está nos espanhóis... Mbappé cai na armadilha

Especiais e Opinião
França x Espanha
França
Espanha
Copa do Mundo
K. Mbappe
França
Espanha

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, teve uma participação excepcional na Copa do Mundo sob todos os aspectos, marcando 8 gols e elevando seu total para 20 gols em 3 edições da Copa do Mundo.

Além disso, tornou-se o jogador francês com mais partidas disputadas em Copas do Mundo, com 21 jogos, superando o goleiro Hugo Lloris, que disputou 20 partidas.

No entanto, o capitão francês não conseguiu fazer a diferença na partida contra a Espanha, na semifinal da Copa do Mundo, e a seleção francesa acabou perdendo por 2 a 0.

O jornal Sport” detalhou em sua reportagem como Kylian Mbappé caiu na armadilha do “Matador” espanhol.

Graças à marcação rigorosa da dupla de zagueiros e ao apoio constante dos laterais, como Rodri, a seleção espanhola conseguiu neutralizar Mbappé.

Em alguns momentos, Mbappé se deslocou para o lado esquerdo para enfrentar Pedro Porro, mas o lateral espanhol contou com o apoio de Lamine Yamal e dos meio-campistas, que fecharam bem os espaços.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappé é flagrado em impedimento duas vezes

    A chance mais perigosa de Mbappé ocorreu antes do primeiro gol da Espanha, quando ele recebeu um passe longo de Ousmane Dembélé e passou por Pau Coparce com uma finta magnífica, mas acabou cercado por Pedro Porro, Aymeric Laporte e Coparce, tendo que se contentar com um escanteio.

    Mbappé foi o atacante francês que mais incomodou a defesa espanhola, mas a zaga conseguiu minimizar seu impacto ao máximo.

    O astro francês caiu na armadilha do impedimento duas vezes, o que demonstra a concentração e a coordenação da defesa espanhola na aplicação dessa tática. 

    Além disso, Mbappé não acertou nenhuma bola entre os três postes, conseguiu apenas uma drible em cinco tentativas e venceu apenas um dos seis duelos que disputou — números que refletem o excelente trabalho defensivo da seleção espanhola e explicam a incapacidade da França de chutar a gol durante todo o primeiro tempo.

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    Intervenção violenta contra Unai Simón

    Mbappé protestou veementemente contra o pênalti evidente marcado após a entrada de Lucas Dini em Lamine Yamal, além de ter reclamado de uma falta contra Kobarsi, embora a entrada deste último tenha sido limpa.

    Ele também se deparou com a atenção do goleiro Unai Simón, que saiu na hora certa para afastar uma bola jogada por trás da defesa e impedir que ele ficasse cara a cara com o gol.

    No início do segundo tempo, a Espanha voltou melhor em campo, e Pedro Porro conseguiu marcar o segundo gol após um passe magnífico de Dani Olmo; as câmeras mostraram a reação de Mbappé, que demonstrava sinais de grande frustração.

    O primeiro chute de Mbappé ocorreu aos 64 minutos, quando ele driblou pela esquerda e chutou com o pé esquerdo em direção ao poste mais próximo, mas Unai Simón desviou a bola para escanteio.

    Sua segunda tentativa ocorreu poucos minutos depois e quase entrou no gol, não fosse por um leve toque de Marc Cucurella, que desviou a bola para escanteio.

    A imagem mais clara da frustração de Mbappé ocorreu aos 86 minutos, quando ele recebeu um cartão amarelo após acertar o braço de Unai Simón ao tentar pressioná-lo, apesar de não estar nem perto de alcançar a bola, em uma jogada descrita como feia e injustificada.

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