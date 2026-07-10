O segredo do domínio da Espanha... Como De la Fuente formou uma seleção imbatível?

A seleção da Espanha não é mais apenas uma das principais candidatas à conquista da Copa do Mundo de 2026, mas tornou-se um modelo completo de time que sabe exatamente quem é, como quer jogar e o que busca alcançar. Menos de dois anos após conquistar o título da Eurocopa, a “La Roja” está prestes a alcançar um feito histórico: conquistar simultaneamente os títulos europeu e mundial, uma conquista que apenas três seleções conseguiram ao longo da história: a Alemanha Ocidental em 1974, a França em 2000 e a própria Espanha em 2010.
O técnico Luis de la Fuente lidera esse projeto com notável firmeza, tendo conseguido, desde que assumiu o cargo em janeiro de 2023, transformar a seleção espanhola em uma das mais estáveis do mundo, já que sofreu apenas três derrotas, enquanto mantém uma sequência impressionante de 35 partidas consecutivas sem perder antes do confronto contra a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo.
No entanto, o segredo do sucesso de De la Fuente não reside apenas nos esquemas táticos, nos números e nas estatísticas, mas em uma filosofia integrada que combina o lado humano, a disciplina coletiva e a identidade futebolística que se consolidou no futebol espanhol ao longo de muitas décadas.