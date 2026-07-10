O segredo do domínio da Espanha... Como De la Fuente formou uma seleção imbatível?

Embora De la Fuente esteja apenas em seu quarto ano como técnico da seleção principal, seu verdadeiro projeto começou muitos anos antes, na Federação Espanhola de Futebol, onde atua desde 2013 como técnico de diversas seleções de categorias de base.

Durante esses anos, seu papel não se limitou ao desenvolvimento técnico dos jogadores, mas também contribuiu para incutir uma cultura unificada e uma identidade clara nas novas gerações, o que facilitou a transição de muitos deles para a seleção principal, levando consigo os mesmos princípios dentro e fora de campo.

Por esse motivo, o técnico espanhol não precisou construir um projeto totalmente novo após assumir o cargo, mas encontrou uma base sólida que trabalhou para desenvolver e à qual acrescentou seus toques pessoais, conforme informou a emissora britânica “BBC” .

De la Fuente acredita firmemente que o futebol, antes de ser um jogo tático, é um jogo de pessoas. Por isso, ele sempre repete sua famosa frase: “O futebol é um esporte coletivo feito por pessoas de bem”.

E ele não se refere à palavra “boas pessoas” apenas no sentido moral, embora seus valores pessoais e religiosos se reflitam claramente em seu estilo; ele se refere ao jogador que coloca o interesse da equipe acima do seu próprio, que se sacrifica pelos companheiros, que oferece apoio a todos e que possui disciplina e disposição para se dedicar.

Ele afirma que quem já viveu dentro dos vestiários compreende muito bem o valor desse tipo de jogador, assim como sabe do perigo que representa a presença de um jogador que semeia a divisão e busca sempre a glória individual.

Com base em sua longa experiência, o técnico espanhol chegou à clara convicção de que o talento por si só não basta para formar uma equipe campeã; é necessário um ambiente saudável, onde prevaleçam a cooperação, a confiança e o respeito mútuo.