O Republic estava entre os favoritos para vencer a USL no ano passado, mas ficou aquém das expectativas. O segundo lugar na Conferência Oeste colocou o time em boa posição para conquistar o x-ésimo título da história da franquia. No entanto, o time foi derrotado pelo Orange County SC nos pênaltis na primeira rodada dos playoffs.

O capitão de longa data Rodrigo Lopez se aposentou no final da temporada, enquanto outros 10 jogadores deixaram o clube. O time também busca preencher uma lacuna na diretoria após o gerente geral Todd Dunivant assumir o cargo de diretor executivo do New York City FC, da MLS.