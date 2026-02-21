Getty
O Sacramento Republic contrata o experiente meio-campista da MLS Memo Rodriguez como agente livre
Um pedigree impressionante
Rodriguez chega a Sacramento com um contrato atípico, assinando por dois anos na capital da Califórnia. Ele também traz consigo um currículo sólido. Jogou 136 vezes pelo Houston Dynamo e também passou pelo LA Galaxy e pelo Austin FC. Ele disputou 51 partidas pelo Sporting KC antes de se tornar agente livre em dezembro.
Conectando-se com outros talentos da MLS
Rodriguez não é o único ex-jogador da MLS que o Republic contratou nesta entressafra. Na manhã de sexta-feira, o clube anunciou a contratação do jogador da seleção canadense Mark-Anthony Kaye. Ele foi eleito para o All Star em 2019 e conquistou o Supporters' Shield com o LAFC no mesmo ano. O meio-campista tem 42 partidas pela seleção canadense, tendo atuado pela última vez em 2023.
Recuperando-se de um 2025 decepcionante
O Republic estava entre os favoritos para vencer a USL no ano passado, mas ficou aquém das expectativas. O segundo lugar na Conferência Oeste colocou o time em boa posição para conquistar o x-ésimo título da história da franquia. No entanto, o time foi derrotado pelo Orange County SC nos pênaltis na primeira rodada dos playoffs.
O capitão de longa data Rodrigo Lopez se aposentou no final da temporada, enquanto outros 10 jogadores deixaram o clube. O time também busca preencher uma lacuna na diretoria após o gerente geral Todd Dunivant assumir o cargo de diretor executivo do New York City FC, da MLS.
Começa uma longa temporada
Sacramento iniciará sua temporada na USL com uma partida em casa contra o FC Tulsa, no dia 7 de março. A equipe iniciou a construção de um novo estádio com capacidade para 15.000 espectadores, com inauguração prevista para a temporada de 2027.
