Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Memo Rodriguez Sporting KCGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

O Sacramento Republic contrata o experiente meio-campista da MLS Memo Rodriguez como agente livre

O Sacramento Republic, time da USL Championship, contratou o ex-meio-campista do Houston Dynamo e do Sporting Kansas City, Memo Rodriguez, segundo fontes do GOAL. O meio-campista texano assinará um contrato de dois anos com o gigante da USL, que terminou em segundo lugar na Conferência Oeste na última temporada. O inverno continua agitado para o Sacramento, após a contratação do canadense Mark-Anthony Kaye no início desta semana.

  • Um pedigree impressionante

    Rodriguez chega a Sacramento com um contrato atípico, assinando por dois anos na capital da Califórnia. Ele também traz consigo um currículo sólido. Jogou 136 vezes pelo Houston Dynamo e também passou pelo LA Galaxy e pelo Austin FC. Ele disputou 51 partidas pelo Sporting KC antes de se tornar agente livre em dezembro.

    • Publicidade

  • Conectando-se com outros talentos da MLS

    Rodriguez não é o único ex-jogador da MLS que o Republic contratou nesta entressafra. Na manhã de sexta-feira, o clube anunciou a contratação do jogador da seleção canadense Mark-Anthony Kaye. Ele foi eleito para o All Star em 2019 e conquistou o Supporters' Shield com o LAFC no mesmo ano. O meio-campista tem 42 partidas pela seleção canadense, tendo atuado pela última vez em 2023.

  • Rodrigo Lopez 1Sacramento Republic FC

    Recuperando-se de um 2025 decepcionante

    O Republic estava entre os favoritos para vencer a USL no ano passado, mas ficou aquém das expectativas. O segundo lugar na Conferência Oeste colocou o time em boa posição para conquistar o x-ésimo título da história da franquia. No entanto, o time foi derrotado pelo Orange County SC nos pênaltis na primeira rodada dos playoffs.

    O capitão de longa data Rodrigo Lopez se aposentou no final da temporada, enquanto outros 10 jogadores deixaram o clube. O time também busca preencher uma lacuna na diretoria após o gerente geral Todd Dunivant assumir o cargo de diretor executivo do New York City FC, da MLS.

  • Sacramento Republic Railyards StadiumManica Architecture

    Começa uma longa temporada

    Sacramento iniciará sua temporada na USL com uma partida em casa contra o FC Tulsa, no dia 7 de março. A equipe iniciou a construção de um novo estádio com capacidade para 15.000 espectadores, com inauguração prevista para a temporada de 2027.

USL Championship
Sacramento Republic FC crest
Sacramento Republic FC
SAC
FC Tulsa crest
FC Tulsa
TUL
0