Entre o alvoroço da conquista da Bola de Ouro e a ascensão ao trono dos melhores jogadores do mundo com o Paris Saint-Germain, e o silêncio absoluto e o desempenho medíocre com a camisa da seleção francesa, Ousmane Dembélé vive uma estranha contradição futebolística que o transformou no “maior enigma” da França com o início da Copa do Mundo de 2026.
A partida de estreia da França na Copa do Mundo contra o Senegal foi um começo sem brilho para o detentor da Bola de Ouro; além disso, foi muito além disso, chegando a parecer um choque brutal de Dembélé com uma realidade tática complexa que está reestruturando a hierarquia administrativa e técnica dentro do elenco do técnico Didier Deschamps.