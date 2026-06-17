Em Paris, Dembélé é o rei sem coroa... Todo o time se mobiliza para atendê-lo, e espaços são criados para que ele toque sua sinfonia na posição de atacante falso, na qual goza de liberdade absoluta. Já na seleção francesa, a história é totalmente diferente: aqui, o império gira inteiramente em torno de um único homem, Kylian Mbappé.

A mídia francesa, com destaque para a RMC, afirma que a crise de Dembélé reside em um “conflito de identidade técnica” e, nesse contexto, as declarações do famoso analista De Mico vieram para colocar o dedo na ferida.

De Mico afirmou: “Há um problema real com Dembélé na seleção; seu desempenho é mediano e ele não fez nenhuma partida histórica. Dembélé nunca terá uma equipe construída em torno dele na França, pois a equipe já está totalmente construída em torno de Mbappé, e Dembélé precisa lutar para conquistar seu espaço”.

Essa realidade faz com que Dembélé, apesar de seus sucessos estrondosos fora da seleção, se veja em segundo lugar, e talvez em terceiro, atrás do artilheiro histórico dos Bleus na Copa do Mundo.