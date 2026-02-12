AFP
O Real Madrid teme que o lesionado Jude Bellingham possa ficar fora por muito mais tempo do que se pensava inicialmente.
Nova lesão abala o Bernabéu
O meio-campista emblemático do clube sofreu uma lesão há pouco mais de uma semana, durante o clássico contra o Rayo Vallecano, um revés que ocorreu nos primeiros 10 minutos da partida.
O incidente ocorreu após uma corrida em direção à linha lateral, onde Bellingham parou repentinamente, sentindo uma dor aguda na parte de trás da coxa. A reação foi imediata e preocupante; sua mão foi direto para o tendão da coxa enquanto ele caía no gramado, com o rosto incapaz de esconder sua preocupação.
As cenas que se seguiram foram preocupantes para os torcedores do Real Madrid. Bellingham teve que ser substituído imediatamente, e as câmeras de televisão capturaram o jogador da seleção inglesa cobrindo o rosto com a camisa enquanto era atendido à beira do campo. Embora a esperança inicial fosse de uma lesão leve, o clima mudou significativamente nos dias seguintes.
O prazo de recuperação pode dobrar para dois meses
Após os exames médicos realizados pela equipe médica do Real Madrid, o jogador de 22 anos foi diagnosticado com uma lesão no músculo semitendinoso da perna esquerda. As avaliações médicas iniciais deram um vislumbre de esperança, estimando um período de recuperação de cerca de um mês para o número 5 do clube. Isso o teria feito retornar a tempo para a reta final da campanha, já que o Real Madrid busca manter sua luta em todas as frentes.
No entanto, essas esperanças parecem estar se esvaindo. De acordo com o jornalista espanhol Ramon Alvarez de Mon, há um medo crescente dentro do clube de que o prazo de recuperação possa se estender por até dois meses. Esse prognóstico revisado manteria Bellingham fora dos gramados por um período significativamente mais longo do que o inicialmente previsto, transformando uma ausência administrável em uma crise total.
O semitendinoso é um músculo crucial para movimentos explosivos, e a equipe médica do Real Madrid é notoriamente cautelosa com recorrências de lesões nos tendões. Se o prazo de dois meses for confirmado, Bellingham não vestirá a camisa branca até meados de abril, perdendo uma fase rigorosa do calendário que definirá o sucesso do Real Madrid no campeonato nacional e europeu.
Calendário de jogos pesadelo para os Los Blancos
Se esse pior cenário se concretizar, o meio-campista perderá uma série de jogos importantes da La Liga. A lista de partidas que ele deve perder inclui desafios difíceis contra Real Sociedad, Osasuna, Getafe, Celta Vigo e Elche. Mais notavelmente, ele ficaria ausente do clássico da capital contra o rival Atlético de Madrid, uma partida que pode ser decisiva na disputa pelo título.
No entanto, os danos vão além das fronteiras nacionais. Bellingham ficaria definitivamente indisponível para a próxima partida das eliminatórias da Liga dos Campeões contra o Benfica. Além disso, caso o Real Madrid consiga passar pelo gigante português sem ele, ele também poderá perder as partidas das oitavas de final, onde os pesos pesados europeus Manchester City ou Sporting CP podem estar esperando.
Arbeloa enfrenta teste decisivo sem seu craque
Esta ausência prolongada representa um grande golpe para o mandato de Arbeloa no comando. Tendo assumido o lugar de Xabi Alonso apenas em janeiro, o novo técnico enfrenta agora sua primeira grande crise de lesões em uma das fases mais decisivas da temporada.
Bellingham tem sido o coração do time madrilenho, marcando seis gols em 28 partidas até agora nesta campanha, e sua ausência forçará Arbeloa a reorganizar um meio-campo que já enfrentou críticas nesta temporada. Com a situação de Arda Guler supostamente tensa e o time se adaptando a uma nova configuração tática, a perda dos gols e da motivação de Bellingham é uma dor de cabeça para o técnico.
É algo que o técnico iniciante poderia dispensar, já que o time busca diminuir a diferença de um ponto para o líder da La Liga, o Barcelona, e avançar na fase de play-offs da Liga dos Campeões, após não ter conseguido terminar entre os oito primeiros na fase de grupos.
