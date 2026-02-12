O Real Madrid teme que o lesionado Jude Bellingham possa ficar fora por muito mais tempo do que se pensava inicialmente.

O meio-campista emblemático do clube sofreu uma lesão há pouco mais de uma semana, durante o clássico contra o Rayo Vallecano, um revés que ocorreu nos primeiros 10 minutos da partida.

O incidente ocorreu após uma corrida em direção à linha lateral, onde Bellingham parou repentinamente, sentindo uma dor aguda na parte de trás da coxa. A reação foi imediata e preocupante; sua mão foi direto para o tendão da coxa enquanto ele caía no gramado, com o rosto incapaz de esconder sua preocupação.

As cenas que se seguiram foram preocupantes para os torcedores do Real Madrid. Bellingham teve que ser substituído imediatamente, e as câmeras de televisão capturaram o jogador da seleção inglesa cobrindo o rosto com a camisa enquanto era atendido à beira do campo. Embora a esperança inicial fosse de uma lesão leve, o clima mudou significativamente nos dias seguintes.