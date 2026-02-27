O Real Madrid teme que Kylian Mbappe, lesionado, perca o jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester City, admite o diretor

Falando logo após o sorteio, Butragueno não conseguiu esconder sua apreensão em relação à situação do atacante. A ausência do jogador da seleção francesa seria um golpe devastador para os planos táticos de Álvaro Arbeloa, dada sua capacidade de decidir jogos em contra-ataques. A diretoria do Real Madrid espera claramente por uma recuperação rápida, mas a falta de uma data para o retorno está causando uma ansiedade interna significativa no Santiago Bernabéu, à medida que começa a contagem regressiva para a primeira partida.

Durante a entrevista após o sorteio, Butragueno foi sincero sobre a situação do atacante, dizendo: “Esperemos que não seja nada grave, porque ele é muito importante para nós. No momento, não sabemos se ele estará disponível contra o Manchester City”.