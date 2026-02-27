Getty
Traduzido por
O Real Madrid teme que Kylian Mbappe, lesionado, perca o jogo da Liga dos Campeões contra o Manchester City, admite o diretor
Madri aguarda mais esclarecimentos do departamento médico
Os titãs europeus se enfrentam pela sexta vez nas fases eliminatórias desde a temporada 2019-20, preparando o terreno para mais uma batalha continental de pesos pesados. O confronto marca a continuação de uma rivalidade europeia moderna que se tornou um marco nas fases finais da competição. Embora as duas equipes já tenham se enfrentado no início desta temporada na fase de grupos — onde o City garantiu uma vitória por 2 a 1 em dezembro —, os riscos na fase eliminatória são significativamente maiores. Os dirigentes do Real Madrid estão agora preocupados se o seu emblemático número nove estará apto para liderar o ataque contra a equipa de Pep Guardiola, enquanto o clube aguarda mais esclarecimentos do departamento médico sobre a sua disponibilidade para a eliminatória a duas mãos.
- Getty
Diretor do Real Madrid expressa preocupação com Mbappé
Falando logo após o sorteio, Butragueno não conseguiu esconder sua apreensão em relação à situação do atacante. A ausência do jogador da seleção francesa seria um golpe devastador para os planos táticos de Álvaro Arbeloa, dada sua capacidade de decidir jogos em contra-ataques. A diretoria do Real Madrid espera claramente por uma recuperação rápida, mas a falta de uma data para o retorno está causando uma ansiedade interna significativa no Santiago Bernabéu, à medida que começa a contagem regressiva para a primeira partida.
Durante a entrevista após o sorteio, Butragueno foi sincero sobre a situação do atacante, dizendo: “Esperemos que não seja nada grave, porque ele é muito importante para nós. No momento, não sabemos se ele estará disponível contra o Manchester City”.
A familiaridade da rivalidade com o Manchester City
Além das preocupações com lesões, o sorteio mais uma vez coloca o Los Blancos contra um time que eles conhecem muito bem na última década. A partida tática se tornou um tema recorrente da Liga dos Campeões, com os dois times trocando golpes em algumas das partidas mais memoráveis da história do torneio. Butragueno reconheceu a natureza repetitiva do sorteio e o respeito que existe entre os dois gigantes do futebol.
Refletindo sobre a frequência desse confronto, o diretor observou: “É engraçado que jogamos contra eles todas as temporadas. Acho que já são cinco consecutivas. Nós nos conhecemos muito bem. Eles têm um ótimo time e um ótimo elenco, e isso dá a Guardiola muitas opções. Jogamos a primeira partida em casa, o que significa que temos que conseguir um bom resultado para defender em Manchester”.
- Getty
Expectativas para mais um clássico europeu
Apesar da sombra iminente da possível ausência de Mbappé, o confronto é amplamente considerado como o auge do futebol europeu de clubes. Ambas as equipes são sinônimo de intenção ofensiva e excelência técnica, prometendo um espetáculo que chamará a atenção do mundo. As primeiras avaliações sugerem que a disputa será tão equilibrada como sempre, embora o City possa ter uma ligeira vantagem psicológica após a vitória na fase de grupos no início da campanha.
Para o Real Madrid, a missão continua clara: encontrar uma maneira de superar o obstáculo do City, independentemente da disponibilidade de seu astro francês. Butragueno concluiu destacando o valor de entretenimento que um jogo de tão alto nível traz para o cenário global. Ele acrescentou: “Geralmente há gols, é uma das melhores partidas que você pode ver no mundo. As pessoas vão gostar muito porque são partidas ofensivas, com duas equipes que querem dominar.”
Publicidade