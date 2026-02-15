Getty Images Sport
O Real Madrid tem “sorte” de ter Trent Alexander-Arnold, afirma o técnico Álvaro Arbeloa, depois que o ex-jogador do Liverpool deu uma assistência na virada
Trent fez sua primeira partida como titular na liga neste sábado.
Alexander-Arnold fez apenas sua sexta partida como titular na temporada na vitória de 4 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado, quando o Los Blancos assumiu a liderança da tabela na Espanha após conquistar sua oitava vitória consecutiva no campeonato. E o jogador de 27 anos conseguiu sua segunda assistência na campanha ao dar passe para Gonzalo Garcia aos cinco minutos da goleada em casa.
O lateral-direito teve uma temporada irregular com o Real Madrid e a falta de tempo de jogo e consistência fez com que Alexander-Arnold fosse associado a um retorno à Premier League. De fato, o Manchester City demonstrou interesse em Alexander-Arnold, já que os Cityzens se preparam para reformular sua defesa no verão, com a contratação de um novo lateral-direito sendo a prioridade para a equipe de Pep Guardiola.
Depois de brilhar em sua primeira partida como titular no campeonato este ano, Arbeloa elogiou o ex-jogador do Liverpool, insistindo que o gigante espanhol tem “sorte” de poder contar com Alexander-Arnold.
O Real Madrid tem “sorte” por ter um jogador como Trent
Após a vitória de sábado sobre o Real Sociedad, Arbeloa disse à Real Madrid TV: “Não vamos descobrir nada de novo sobre Trent. Foi uma agradável surpresa ver como ele entende o jogo, como vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um treinador, ter jogadores que entendem o que queremos.”
Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.”
Alexander-Arnold foi escolhido em vez de Dani Carvajal, que também voltou a estar em forma ao mesmo tempo que o seu companheiro de equipe, o que fez com que Federico Valverde fosse empurrado para o meio-campo. O lateral espanhol então substituiu Trent nos últimos trinta minutos em casa, com Arbeloa elogiando o lateral criativo, acrescentando: “Trabalhando com [Alexander-Arnold], ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele.
Ele não é o típico lateral que fica sempre aberto, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que possam trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”
O técnico do Los Blancos também elogiou Vinicius Junior, que marcou dois gols contra o Real Sociedad depois de perder a vitória por 2 a 0 sobre o Valencia devido a uma suspensão, dizendo: “Venho vendo um ótimo Vinicius há um mês, não apenas nesta partida. Ele tem jogado em um nível muito alto, sendo um fator decisivo. Para mim, ele é um jogador que vai além dos números, capaz de influenciar as partidas.”
Arbeloa fala sobre a ausência de Mbappé
Kylian Mbappé ficou no banco durante a vitória sobre o Real Sociedad, apenas seis dias depois de ter jogado os 90 minutos na vitória sobre o Valencia, partida em que o atacante marcou seu 23º gol na temporada.
Arbeloa, porém, foi rápido em minimizar qualquer preocupação em relação ao francês, que deve ser titular contra o Benfica na Liga dos Campeões na terça-feira à noite.
“Mbappé vem lidando com um desconforto [no joelho esquerdo] há algum tempo”, disse Arbeloa. “Ele está se esforçando muito sempre que entra em campo. Hoje decidimos não correr riscos, pensando na partida de terça-feira.”
O Real Madrid enfrenta o Benfica na terça-feira
O Real Madrid enfrenta o Benfica nas eliminatórias da Liga dos Campeões, com ambas as equipes buscando garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. O vencedor da disputa enfrentará o Sporting CP ou o Manchester City no próximo mês.
A primeira partida será disputada no Estádio da Luz na terça-feira à noite, quando o Real Madrid retornará a Lisboa pela primeira vez desde o memorável gol de cabeça de Anatoliy Trubin aos 98 minutos do último mês. O gol do goleiro no final da partida garantiu ao Benfica a classificação para a fase de playoffs da Liga dos Campeões, às custas do Marselha, enquanto o Real Madrid ficou fora dos oito primeiros colocados no último minuto.
