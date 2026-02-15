Após a vitória de sábado sobre o Real Sociedad, Arbeloa disse à Real Madrid TV: “Não vamos descobrir nada de novo sobre Trent. Foi uma agradável surpresa ver como ele entende o jogo, como vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um treinador, ter jogadores que entendem o que queremos.”

Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.”

Alexander-Arnold foi escolhido em vez de Dani Carvajal, que também voltou a estar em forma ao mesmo tempo que o seu companheiro de equipe, o que fez com que Federico Valverde fosse empurrado para o meio-campo. O lateral espanhol então substituiu Trent nos últimos trinta minutos em casa, com Arbeloa elogiando o lateral criativo, acrescentando: “Trabalhando com [Alexander-Arnold], ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele.

Ele não é o típico lateral que fica sempre aberto, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que possam trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”

O técnico do Los Blancos também elogiou Vinicius Junior, que marcou dois gols contra o Real Sociedad depois de perder a vitória por 2 a 0 sobre o Valencia devido a uma suspensão, dizendo: “Venho vendo um ótimo Vinicius há um mês, não apenas nesta partida. Ele tem jogado em um nível muito alto, sendo um fator decisivo. Para mim, ele é um jogador que vai além dos números, capaz de influenciar as partidas.”