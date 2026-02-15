Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

O Real Madrid tem “sorte” de ter Trent Alexander-Arnold, afirma o técnico Álvaro Arbeloa, depois que o ex-jogador do Liverpool deu uma assistência na virada

O Real Madrid tem “sorte” de ter Trent Alexander-Arnold, pelo menos é o que diz o técnico Álvaro Arbeloa. Alexander-Arnold se transferiu para o gigante espanhol no verão passado em uma transferência gratuita, o que irritou os torcedores do Liverpool. No entanto, o lateral-direito teve um início indiferente em Madri, com lesões limitando o impacto do jogador da seleção inglesa.

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Trent fez sua primeira partida como titular na liga neste sábado.

    Alexander-Arnold fez apenas sua sexta partida como titular na temporada na vitória de 4 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado, quando o Los Blancos assumiu a liderança da tabela na Espanha após conquistar sua oitava vitória consecutiva no campeonato. E o jogador de 27 anos conseguiu sua segunda assistência na campanha ao dar passe para Gonzalo Garcia aos cinco minutos da goleada em casa.

    O lateral-direito teve uma temporada irregular com o Real Madrid e a falta de tempo de jogo e consistência fez com que Alexander-Arnold fosse associado a um retorno à Premier League. De fato, o Manchester City demonstrou interesse em Alexander-Arnold, já que os Cityzens se preparam para reformular sua defesa no verão, com a contratação de um novo lateral-direito sendo a prioridade para a equipe de Pep Guardiola.

    Depois de brilhar em sua primeira partida como titular no campeonato este ano, Arbeloa elogiou o ex-jogador do Liverpool, insistindo que o gigante espanhol tem “sorte” de poder contar com Alexander-Arnold.

    • Publicidade

  • O Real Madrid tem “sorte” por ter um jogador como Trent

    Após a vitória de sábado sobre o Real Sociedad, Arbeloa disse à Real Madrid TV: “Não vamos descobrir nada de novo sobre Trent. Foi uma agradável surpresa ver como ele entende o jogo, como vê os espaços. Essas coisas são muito importantes para um treinador, ter jogadores que entendem o que queremos.”

    Não apenas os passes para fazer a equipe funcionar, mas tudo o que queremos dele.”

    Alexander-Arnold foi escolhido em vez de Dani Carvajal, que também voltou a estar em forma ao mesmo tempo que o seu companheiro de equipe, o que fez com que Federico Valverde fosse empurrado para o meio-campo. O lateral espanhol então substituiu Trent nos últimos trinta minutos em casa, com Arbeloa elogiando o lateral criativo, acrescentando: “Trabalhando com [Alexander-Arnold], ele me parece um cara muito inteligente, que entende muito bem o jogo e compreende rapidamente o que queremos dele.

    Ele não é o típico lateral que fica sempre aberto, ele também pode jogar no meio. Queremos jogadores que possam trocar de posição. Temos sorte de ter um jogador assim.”

    O técnico do Los Blancos também elogiou Vinicius Junior, que marcou dois gols contra o Real Sociedad depois de perder a vitória por 2 a 0 sobre o Valencia devido a uma suspensão, dizendo: “Venho vendo um ótimo Vinicius há um mês, não apenas nesta partida. Ele tem jogado em um nível muito alto, sendo um fator decisivo. Para mim, ele é um jogador que vai além dos números, capaz de influenciar as partidas.”

  • Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Arbeloa fala sobre a ausência de Mbappé

    Kylian Mbappé ficou no banco durante a vitória sobre o Real Sociedad, apenas seis dias depois de ter jogado os 90 minutos na vitória sobre o Valencia, partida em que o atacante marcou seu 23º gol na temporada.

    Arbeloa, porém, foi rápido em minimizar qualquer preocupação em relação ao francês, que deve ser titular contra o Benfica na Liga dos Campeões na terça-feira à noite.

    “Mbappé vem lidando com um desconforto [no joelho esquerdo] há algum tempo”, disse Arbeloa. “Ele está se esforçando muito sempre que entra em campo. Hoje decidimos não correr riscos, pensando na partida de terça-feira.”

  • O Real Madrid enfrenta o Benfica na terça-feira

    O Real Madrid enfrenta o Benfica nas eliminatórias da Liga dos Campeões, com ambas as equipes buscando garantir uma vaga nas oitavas de final da competição. O vencedor da disputa enfrentará o Sporting CP ou o Manchester City no próximo mês.

    A primeira partida será disputada no Estádio da Luz na terça-feira à noite, quando o Real Madrid retornará a Lisboa pela primeira vez desde o memorável gol de cabeça de Anatoliy Trubin aos 98 minutos do último mês. O gol do goleiro no final da partida garantiu ao Benfica a classificação para a fase de playoffs da Liga dos Campeões, às custas do Marselha, enquanto o Real Madrid ficou fora dos oito primeiros colocados no último minuto.

Liga dos Campeões
Benfica crest
Benfica
BEN
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
La Liga
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI
0