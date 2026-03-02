O confronto contra o Getafe terminou com uma derrota por 1 a 0 para o Madrid, marcando uma noite profundamente frustrante no Santiago Bernabeu. A derrota mantém o Los Blancos com 60 pontos na La Liga, quatro pontos atrás de seu rival Barcelona. Com apenas 12 rodadas restantes na competição, este revés aumentou significativamente a dificuldade de sua missão de garantir o título do campeonato.

Apesar do alto risco e do resultado decepcionante, os últimos minutos da partida foram surpreendentemente tranquilos. No entanto, essa tranquilidade inesperada foi quebrada aos 95 minutos, durante um ataque do Getafe, quando uma decisão controversa da arbitragem provocou um desastre disciplinar imprevisto e custoso.