O Real Madrid sofre um triplo golpe com Franco Mastantuono a receber um cartão vermelho bizarro e outros dois astros suspensos após a derrota custosa contra o Getafe
Uma noite cara no Bernabeu
O confronto contra o Getafe terminou com uma derrota por 1 a 0 para o Madrid, marcando uma noite profundamente frustrante no Santiago Bernabeu. A derrota mantém o Los Blancos com 60 pontos na La Liga, quatro pontos atrás de seu rival Barcelona. Com apenas 12 rodadas restantes na competição, este revés aumentou significativamente a dificuldade de sua missão de garantir o título do campeonato.
Apesar do alto risco e do resultado decepcionante, os últimos minutos da partida foram surpreendentemente tranquilos. No entanto, essa tranquilidade inesperada foi quebrada aos 95 minutos, durante um ataque do Getafe, quando uma decisão controversa da arbitragem provocou um desastre disciplinar imprevisto e custoso.
O relatório do árbitro é fundamental
Após uma falta marcada pelo árbitro, Mastantuono perdeu completamente a compostura. Relatos indicam que o jovem jogador “exagerou”, dirigindo comentários inadequados ao árbitro. Essa explosão resultou em um cartão vermelho imediato. A consequência imediata da expulsão de Mastantuono é uma suspensão garantida para a partida crucial de sexta-feira, mas a punição final pode ser muito mais severa.
A situação piorou quando o adolescente argentino deixou o campo. Foi observado que “enquanto se dirigia ao túnel do vestiário, ele também disse algo ao quarto árbitro”. Em última análise, “a nuance entre uma expressão ou outra é decisiva”, tornando o relatório oficial do árbitro a chave absoluta para compreender toda a extensão da suspensão iminente.
Crise defensiva paira sobre o confronto com o Celta
As consequências da decepcionante derrota por 1 a 0 para o Getafe vão muito além do controverso cartão vermelho recebido por Mastantuono nos acréscimos. O Real Madrid encerrou a noite com três jogadores suspensos para o jogo contra o Vigo, criando um problema repentino e grave para a comissão técnica na hora de escalar o time para a importante partida fora de casa. Ancelotti precisa lidar com um elenco enfraquecido enquanto tenta manter vivo o sonho do título.
Os zagueiros Huijsen e Carreras receberam seu quinto cartão amarelo na atual campanha do campeonato durante a partida, o que acarretou suspensões automáticas de um jogo por acúmulo. A perda dessas duas figuras-chave da defesa, combinada com a ausência obrigatória de Mastantuono, enfraquece significativamente a profundidade geral do elenco. A equipe agora deve viajar para enfrentar o Celta em Balaídos com um elenco severamente enfraquecido, forçando uma reorganização apressada.
Uma oportunidade perdida para provar seu valor
Antes da dramática expulsão, Mastantuono teve uma oportunidade de ouro para provar seu valor em campo e ajudar sua equipe a diminuir a diferença para o Barcelona. Ele substituiu Arda Guler no segundo tempo, passando 25 minutos em campo, incluindo o tempo de acréscimo. Infelizmente, ele não conseguiu causar nenhum impacto significativo, “passando na ponta dos pés” sem mostrar seu habitual brilho ofensivo.
Sua única contribuição foi um chute fraco no final da partida, que foi facilmente defendido pelo goleiro do Getafe, David Soria. Seu tempo em campo não vai ajudá-lo com a torcida do Real Madrid, que tem dúvidas sobre sua adequação à equipe.
