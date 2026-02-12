Getty Images Sport
O Real Madrid sofre novo revés com lesão de Kylian Mbappé, que continua com problemas no joelho antes do teste contra a Real Sociedad
Mbappé ausente do treino em Valdebebas
Mbappé tem estado notavelmente ausente do grupo da equipe principal, tendo passado dois dias consecutivos treinando longe de seus companheiros, confinado à academia em vez de participar de exercícios táticos no gramado. A notícia causou comoção entre os torcedores, especialmente devido à importância dos próximos jogos.
De acordo com o Sport, o atacante está lutando contra um desconforto persistente no joelho esquerdo. Embora o clube ainda não tenha divulgado um relatório médico oficial detalhando uma lesão ou distensão específica, sua incapacidade de treinar apenas 48 horas antes de uma partida sugere que a situação está sendo tratada com grande preocupação. Para um jogador cujo jogo depende tanto de movimentos explosivos e velocidade, qualquer problema na articulação do joelho é naturalmente tratado com extrema cautela pela equipe médica. Arbeloa, que busca manter a pressão no topo da tabela, agora tem uma grande dor de cabeça na hora de escolher os jogadores, enquanto se prepara para um dos jogos mais difíceis da temporada em casa.
Problemas recorrentes no joelho causam preocupação no Real Madrid
O que torna este último revés particularmente preocupante para a hierarquia do Real Madrid é que parece ser uma recorrência de um problema antigo. Mbappé sofreu uma entorse no mesmo joelho esquerdo em dezembro, e embora parecesse ter se recuperado totalmente, os sinais de alarme estão soando mais uma vez. Lesões recorrentes muitas vezes apontam para uma fraqueza subjacente ou um retorno prematuro à ação competitiva, e o departamento médico do clube estará desesperado para evitar uma longa pausa.
Durante toda a sessão da manhã de quinta-feira, Mbappé foi visto trabalhando ao lado de fisioterapeutas especializados na tentativa de reduzir a inflamação. No entanto, o fato de ele ainda não ter progredido para o trabalho individual com a bola em campo indica que está longe de estar pronto para jogar. O astro francês tem sido o ponto focal do ataque do Real Madrid nesta temporada, e sua possível ausência deixa um enorme vazio no terço final do campo. Com a disputa pelo título entrando em uma fase decisiva, perder seu principal artilheiro por causa de um problema crônico no joelho é a última coisa que o atual campeão precisava.
Arbeloa enfrenta crise crescente de lesões
O momento da lesão de Mbappé não poderia ser pior para o técnico Arbeloa. O Real Madrid está atualmente apenas um ponto atrás do rival Barcelona na classificação da La Liga, e qualquer tropeço contra o Real Sociedad, que está em boa fase, pode ser catastrófico para suas ambições pelo título. Os visitantes bascos são atualmente um dos times mais perigosos da divisão, comprovando seu valor com uma vitória sobre o Athletic Club na Copa del Rey na noite de quarta-feira.
No entanto, a lista de lesões não termina com Mbappé. Arbeloa já está lidando com uma crise que tirou vários jogadores importantes de campo. Jude Bellingham, Rodrygo e Éder Militão continuam em diferentes estágios de seus programas de recuperação e não jogarão neste fim de semana. Para piorar a situação, o jovem zagueiro Raul Asencio também ficou de fora do último treino, com o clube confirmando que ele está com sintomas semelhantes aos da gripe. Com tantos astros consagrados na sala de tratamento, a profundidade do elenco está sendo testada até o limite, deixando o técnico com poucas opções para rodar seu time cansado.
Recomenda-se cautela antes do confronto com o Benfica
Embora o foco imediato esteja no confronto da liga no sábado, a presença iminente da Liga dos Campeões está, sem dúvida, influenciando o processo de tomada de decisão do clube. O Real Madrid enfrentará o Benfica na terça-feira em uma partida crucial pela Europa, e a equipe médica está pregando uma mensagem de extrema prudência. Se Mbappé for forçado a jogar com dor contra a Real Sociedad, ele corre o risco de agravar a lesão no joelho e perder completamente a viagem a Lisboa.
A decisão final sobre sua disponibilidade é esperada após o treino de sexta-feira, que servirá como um teste definitivo de aptidão física. Se ele não conseguir completar a sessão inteira com o grupo, é quase certo que ficará de fora da equipe que enfrentará o time basco. Arbeloa sabe que, embora o campeonato seja vital, a Liga dos Campeões faz parte do DNA do clube, e ter Mbappé em forma para as fases eliminatórias é a prioridade. Por enquanto, os torcedores do Real Madrid só podem assistir e esperar, na esperança de que os problemas no joelho de seu craque sejam apenas um contratempo temporário, e não um golpe que defina a temporada.
