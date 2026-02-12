O Real Madrid sofre novo revés com lesão de Kylian Mbappé, que continua com problemas no joelho antes do teste contra a Real Sociedad

Mbappé tem estado notavelmente ausente do grupo da equipe principal, tendo passado dois dias consecutivos treinando longe de seus companheiros, confinado à academia em vez de participar de exercícios táticos no gramado. A notícia causou comoção entre os torcedores, especialmente devido à importância dos próximos jogos.

De acordo com o Sport, o atacante está lutando contra um desconforto persistente no joelho esquerdo. Embora o clube ainda não tenha divulgado um relatório médico oficial detalhando uma lesão ou distensão específica, sua incapacidade de treinar apenas 48 horas antes de uma partida sugere que a situação está sendo tratada com grande preocupação. Para um jogador cujo jogo depende tanto de movimentos explosivos e velocidade, qualquer problema na articulação do joelho é naturalmente tratado com extrema cautela pela equipe médica. Arbeloa, que busca manter a pressão no topo da tabela, agora tem uma grande dor de cabeça na hora de escolher os jogadores, enquanto se prepara para um dos jogos mais difíceis da temporada em casa.