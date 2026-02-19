Getty/GOAL
O Real Madrid revela “colaboração” com a UEFA enquanto o clube continua a apoiar a investigação sobre Vinicius Júnior
Jogo interrompido após acusações de abuso racista
Um confronto eliminatório entre os gigantes espanhol e português foi interrompido por 10 minutos no início do segundo tempo. Vinicius marcou o único gol da partida aos 50 minutos, com um chute forte de dentro da área que acertou o ângulo superior.
As comemorações realizadas diante dos torcedores irritados da equipe da casa levaram a confrontos iniciais entre os jogadores do Benfica e do Real Madrid, com Vinicius ficando surpreso ao receber um cartão amarelo.
Ele acabou voltando para a linha do meio de campo, ao lado de Prestianni, mas correu em direção ao árbitro François Letexier antes que a partida pudesse recomeçar e alegou ter sido vítima de abuso racista.
Os árbitros seguiram os protocolos da UEFA, e a partida foi suspensa, dando lugar a acalorados debates e acusações. A entidade reguladora do futebol europeu anunciou, após o apito final, que seria aberta uma investigação sobre o ocorrido.
O Real Madrid colaborou com a investigação da UEFA
Uma declaração oficial dizia: “Um inspetor de ética e disciplina da UEFA foi nomeado para investigar alegações de comportamento discriminatório durante a partida eliminatória da Liga dos Campeões da UEFA 2025/2026 entre o Club Benfica e o Real Madrid CF em 17 de fevereiro de 2026. Mais informações sobre este assunto serão disponibilizadas oportunamente.”
O Real desempenhou um papel proeminente nesses procedimentos, envidando todos os esforços para ajudar a UEFA. Uma declaração do gigante da Liga em seu site oficial diz: “O Real Madrid C. F. anuncia que hoje apresentou todas as provas disponíveis à UEFA sobre os incidentes ocorridos na última terça-feira, 17 de fevereiro, durante a partida da Liga dos Campeões que nossa equipe disputou em Lisboa contra o SL Benfica.
Nosso clube colaborou ativamente com a investigação aberta pela UEFA após os episódios inaceitáveis de racismo ocorridos durante essa partida.
O Real Madrid agradece o apoio unânime, o respaldo e o carinho que o nosso jogador Vinicius Jr. recebeu de todos os setores da comunidade futebolística mundial. O Real Madrid continuará a trabalhar, em colaboração com todas as instituições, para erradicar o racismo, a violência e o ódio no desporto e na sociedade.”
Declarações de Vinicius Jr. e Prestianni
Vinicius, que tem sido alvo de intolerantes regularmente durante todo o seu tempo no Santiago Bernabeu, disse em uma declaração emocionada, feita após gerar mais manchetes infelizes: “Os racistas são, acima de tudo, covardes. Eles precisam colocar suas camisas na boca para mostrar o quão fracos são. Mas eles têm a proteção de outros que, teoricamente, têm a obrigação de puni-los.
“Nada do que aconteceu hoje é novidade na minha vida ou na vida do meu time. Recebi um cartão amarelo por comemorar um gol. Ainda não entendo por quê. Por outro lado, foi apenas um protocolo mal executado que não serviu para nada. Não gosto de aparecer em situações como essa, especialmente depois de uma grande vitória e quando as manchetes deveriam ser sobre o Real Madrid, mas é necessário.”
Prestianni negou as alegações de Vinicius em uma declaração nas redes sociais, que dizia: “Quero esclarecer que em nenhum momento dirigi insultos racistas a Vini Jr, que infelizmente interpretou mal o que pensou ter ouvido. Nunca fui racista com ninguém e lamento as ameaças que recebi dos jogadores do Real Madrid.”
O governo português também está investigando o incidente.
Juntamente com a UEFA, o governo português, através da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), revelou que irá realizar uma investigação própria. Quaisquer sanções, caso se verifique que ocorreram irregularidades, serão anunciadas assim que todos os processos e trâmites necessários estiverem concluídos.
