O Real Madrid revela “colaboração” com a UEFA enquanto o clube continua a apoiar a investigação sobre Vinicius Júnior

Um confronto eliminatório entre os gigantes espanhol e português foi interrompido por 10 minutos no início do segundo tempo. Vinicius marcou o único gol da partida aos 50 minutos, com um chute forte de dentro da área que acertou o ângulo superior.

As comemorações realizadas diante dos torcedores irritados da equipe da casa levaram a confrontos iniciais entre os jogadores do Benfica e do Real Madrid, com Vinicius ficando surpreso ao receber um cartão amarelo.

Ele acabou voltando para a linha do meio de campo, ao lado de Prestianni, mas correu em direção ao árbitro François Letexier antes que a partida pudesse recomeçar e alegou ter sido vítima de abuso racista.

Os árbitros seguiram os protocolos da UEFA, e a partida foi suspensa, dando lugar a acalorados debates e acusações. A entidade reguladora do futebol europeu anunciou, após o apito final, que seria aberta uma investigação sobre o ocorrido.