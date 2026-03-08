O Real Madrid retira Rodri da lista de transferências na véspera do confronto com o Manchester City, mas continua interessado em Adam Wharton

O jogador e sua equipe permaneceram calados em relação a qualquer possível saída do Etihad Stadium. Antonio Hernandez, pai de Rodri, recentemente abordou as especulações durante uma aparição pública. Falando no National Sports Awards, ele afirmou: “Ele está muito confortável onde está. Vocês compreenderão a reserva natural nessas circunstâncias. Não sei de nada e estou dizendo isso com toda a sinceridade. Não sei de nada, a história ainda precisa ser escrita. Ele está louco para ir à Copa do Mundo.”

Os comentários de seu pai refletem o foco profissional mantido pelo meio-campista do City, que recentemente recuperou seu ritmo após se recuperar de uma lesão. Depois de perder uma parte significativa da campanha, incluindo uma visita anterior ao Bernabeu durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, Rodri já disputou 11 partidas consecutivas da Premier League. Seu retorno à plena forma física é um grande impulso para Guardiola, mas parece ter coincidido com o interesse do Real Madrid em opções mais jovens, como Wharton.