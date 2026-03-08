Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid retira Rodri da lista de transferências na véspera do confronto com o Manchester City, mas continua interessado em Adam Wharton
O fator Guardiola e a incerteza do City
O Real Madrid está, sem dúvida, em busca de reforços para o meio-campo, já que busca evoluir sua linha de meio-campo, mas o espanhol de 29 anos não está atualmente nos planos da diretoria do clube, de acordo com o AS. Rodri, cujo contrato no Etihad Stadium vai até junho de 2027, está atualmente avaliando suas opções, enquanto os dirigentes do Manchester City pressionam por uma extensão de contrato. O futuro do meio-campista continua sendo um tema central na Premier League, especialmente com a incerteza em torno da permanência de Pep Guardiola no cargo. Não é segredo que várias figuras importantes dentro do vestiário do City estão avaliando seus próximos passos com base na decisão de Guardiola de permanecer no comando.
- Getty Images Sport
Mudança estratégica do Real Madrid no planejamento do meio-campo
Embora a admiração pelo jogador da seleção espanhola seja inegável nos corredores do Bernabeu, os dirigentes do clube o retiraram da lista de prioridades imediatas. Conforme noticiado pelo AS, o foco em Madri mudou para talentos emergentes que se encaixam na recente estratégia de recrutamento do clube de identificar jogadores com grande potencial. Adam Wharton, sensação do Crystal Palace, surgiu como um nome de grande interesse, ao lado de Kees Smit, do AZ Alkmaar, e Vitinha, do PSG. Esses nomes representam um perfil diferente de investimento, já que os campeões espanhóis buscam restabelecer algum equilíbrio em seu elenco após a era lendária de Toni Kroos e Luka Modric.
Silêncio da família sobre o futuro de Rodri
O jogador e sua equipe permaneceram calados em relação a qualquer possível saída do Etihad Stadium. Antonio Hernandez, pai de Rodri, recentemente abordou as especulações durante uma aparição pública. Falando no National Sports Awards, ele afirmou: “Ele está muito confortável onde está. Vocês compreenderão a reserva natural nessas circunstâncias. Não sei de nada e estou dizendo isso com toda a sinceridade. Não sei de nada, a história ainda precisa ser escrita. Ele está louco para ir à Copa do Mundo.”
Os comentários de seu pai refletem o foco profissional mantido pelo meio-campista do City, que recentemente recuperou seu ritmo após se recuperar de uma lesão. Depois de perder uma parte significativa da campanha, incluindo uma visita anterior ao Bernabeu durante a fase de grupos da Liga dos Campeões, Rodri já disputou 11 partidas consecutivas da Premier League. Seu retorno à plena forma física é um grande impulso para Guardiola, mas parece ter coincidido com o interesse do Real Madrid em opções mais jovens, como Wharton.
- Getty Images Sport
Mantendo a rivalidade na Liga dos CampeõesO confronto entre o Real Madrid e o Manchester City tornou-se o jogo definitivo do futebol europeu moderno, marcando o sétimo encontro entre as duas equipes em uma década. Embora a batalha tática em campo seja o centro das atenções, as narrativas subjacentes do mercado de transferências sempre têm grande importância. Os dirigentes do Real Madrid sempre valorizaram o perfil de Rodri, mas a lesão que ele sofreu no início desta temporada criou uma distância natural entre as duas partes durante um período crucial de observação.
Publicidade