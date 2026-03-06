Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid foi multado pela UEFA depois que um torcedor foi flagrado fazendo uma saudação nazista durante o controverso confronto com o Benfica, após a polêmica envolvendo racismo contra Vinicius Jr
Gigantes espanhóis sancionados
A UEFA impôs uma penalidade financeira e o fechamento suspenso do estádio do Real Madrid após uma série de incidentes controversos durante a segunda partida da repescagem da Liga dos Campeões contra o Benfica. O Órgão de Controle, Ética e Disciplina (CEDB) da entidade tomou a decisão após um torcedor ter sido filmado fazendo uma saudação nazista nas arquibancadas do Santiago Bernabeu em 25 de fevereiro de 2026.
Os atuais campeões europeus garantiram uma vitória por 2 a 1 naquela noite, mas o resultado foi ofuscado pelo comportamento de uma minoria de torcedores. A decisão inclui uma multa de € 15.000 e o fechamento de 500 assentos na arquibancada sul inferior, embora este último esteja suspenso por um período probatório de um ano.
- Getty Images Sport
Clube adota postura firme contra o extremismo
Em comunicadooficial confirmando as sanções, o CEDB observou: “Multar o Real Madrid C.F. em € 15.000 e ordenar o fechamento parcial do estádio do Real Madrid C.F. (ou seja, 500 assentos adjacentes da arquibancada sul inferior) durante a próxima (1) partida da competição de clubes da UEFA em que o Real Madrid C.F. jogar como clube anfitrião, pelo comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores. O referido fechamento do estádio é suspenso durante um período probatório de um (1) ano, a partir da data da presente decisão.”
O Real Madrid respondeu rapidamente às imagens, confirmando que o indivíduo foi expulso e enfrenta uma proibição vitalícia. O clube declarou: “O Real Madrid C. F. anuncia que solicitou urgentemente à Comissão Disciplinar do clube que inicie um procedimento de expulsão imediata do membro que foi filmado pelas câmaras de televisão a fazer a saudação nazi na área onde se localiza a bancada de animação, momentos antes do início do jogo entre o Real Madrid e o Benfica. Este membro foi identificado pela equipe de segurança do clube momentos após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gesto e expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade.”
Tensões fervem em partida dupla acirrada
O incidente adicionou mais combustível a uma disputa já dominada por alegações de abuso racial. Na primeira partida em Lisboa, Vinicius Jr alegou ter sido alvo de um insulto por parte de Gianluca Prestianni, do Benfica. Embora Prestianni negue as alegações, ele recebeu uma suspensão provisória e perdeu a partida de volta em Madri.
Vinicius tem se tornado cada vez mais o rosto do movimento antidiscriminação no futebol, com o presidente da La Liga, Javier Tebas, dizendo recentemente sobre ele: “Ele está no centro porque é o líder nessa luta contra o racismo. Não há desculpa para não defender Vinicius contra esses insultos”.
- Getty Images Sport
Os momentos decisivos do Real Madrid
O Real Madrid deve agora garantir que não haja mais incidentes durante as fases eliminatórias de 2025-26 para evitar o fechamento do estádio. A equipe de Álvaro Arbelo enfrentará o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com a primeira partida marcada para 11 de março e a segunda para 17 de março. Mas antes disso, o Real Madrid enfrentará o Celta Vigo na La Liga, onde agora está quatro pontos atrás do líder Barcelona após duas derrotas consecutivas.
Publicidade