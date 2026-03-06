O Real Madrid foi multado pela UEFA depois que um torcedor foi flagrado fazendo uma saudação nazista durante o controverso confronto com o Benfica, após a polêmica envolvendo racismo contra Vinicius Jr

Em comunicadooficial confirmando as sanções, o CEDB observou: “Multar o Real Madrid C.F. em € 15.000 e ordenar o fechamento parcial do estádio do Real Madrid C.F. (ou seja, 500 assentos adjacentes da arquibancada sul inferior) durante a próxima (1) partida da competição de clubes da UEFA em que o Real Madrid C.F. jogar como clube anfitrião, pelo comportamento racista e/ou discriminatório de seus torcedores. O referido fechamento do estádio é suspenso durante um período probatório de um (1) ano, a partir da data da presente decisão.”

O Real Madrid respondeu rapidamente às imagens, confirmando que o indivíduo foi expulso e enfrenta uma proibição vitalícia. O clube declarou: “O Real Madrid C. F. anuncia que solicitou urgentemente à Comissão Disciplinar do clube que inicie um procedimento de expulsão imediata do membro que foi filmado pelas câmaras de televisão a fazer a saudação nazi na área onde se localiza a bancada de animação, momentos antes do início do jogo entre o Real Madrid e o Benfica. Este membro foi identificado pela equipe de segurança do clube momentos após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gesto e expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade.”