O Real Madrid fica a saber da suspensão de Franco Mastantuono pelo cartão vermelho recebido contra o Getafe, com a dupla defensiva também a receber cartões amarelos
Mastantuono recebe suspensão de dois jogos após recurso ser negado
A Comissão Disciplinar sancionou Mastantuono com uma suspensão de dois jogos por “atitudes de desprezo ou desrespeito para com os árbitros”, depois de ele ter recebido um cartão vermelho direto por discutir com o árbitro da partida. O Real Madrid recorreu do cartão vermelho direto, na esperança de ter o jovem disponível para a viagem ao Celta Vigo neste fim de semana, mas a comissão rejeitou as alegações do clube e manteve a suspensão original. Esta decisão significa que Arbeloa terá de enfrentar um período difícil sem um dos seus jogadores mais criativos no ataque.
Recurso do Real Madrid sem sucesso para vários jogadores
Além do caso Mastantuono, o clube também procurou limpar o nome de Aurélien Tchouaméni depois que o meio-campista francês recebeu um cartão amarelo durante a mesma partida. O clube argumentou que o jogador havia claramente jogado a bola primeiro e que o contato subsequente com o adversário do Getafe foi simplesmente uma consequência inevitável da natureza física do jogo. No entanto, o comitê não se comoveu com as evidências em vídeo fornecidas pelo clube da capital e decidiu manter a punição.
A resolução da Comissão Disciplinar afirmou que a sanção permanece, embora, felizmente para o ex-jogador do Mônaco, o cartão amarelo não acarrete uma suspensão imediata, pois não desencadeia um ciclo de cartões. Ainda assim, a rejeição do recurso aumenta a frustração da diretoria do Real Madrid, que considera que seus jogadores foram injustamente alvo de críticas durante o clássico local. O foco agora muda para como o time se adaptará às ausências forçadas na linha defensiva.
Dupla defensiva fora do confronto contra o Celta Vigo
O efeito cascata do jogo contra o Getafe continua a ser sentido na defesa, onde Arbeloa enfrenta um verdadeiro dilema na escolha dos jogadores. Tanto Dean Huijsen como Álvaro Carreras receberam cartões amarelos no jogo anterior e, ao contrário de Tchouameni, as suas penalizações têm consequências imediatas. Ambos os jogadores atingiram o limite de acumulação de cartões amarelos, o que significa que estão automaticamente excluídos do confronto de sexta-feira à noite.
A comissão confirmou a notícia esperada, com a imposição de uma suspensão de um jogo a cada jogador. Isso deixa a comissão técnica do Real Madrid lutando para reorganizar uma defesa que tem sido um pilar da temporada até agora. Com dois titulares regulares ausentes da defesa e Mastantuono indisponível mais à frente no campo.
Aumentam as preocupações com a seleção de Arbeloa
O momento dessas suspensões está longe de ser ideal, já que o Real Madrid se prepara para visitar um estádio onde costuma enfrentar forte resistência. A ausência de Carreras e Huijsen, em particular, abre as portas para que jogadores reservas provem seu valor em um ambiente de alta pressão da La Liga. Arbeloa já está sem Raul Asencio e Eder Militao, o que significa que ele tem uma dor de cabeça defensiva com que se preocupar após as últimas decisões.
Arbeloa também precisará encontrar o equilíbrio tático certo para compensar a perda do talento de Mastantuono. À medida que a disputa pelo título continua acirrada, essas mudanças forçadas podem ser fundamentais para determinar se os gigantes espanhóis conseguirão manter o ritmo e diminuir a diferença de quatro pontos para o Barcelona.
