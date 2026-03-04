O Real Madrid fica a saber da suspensão de Franco Mastantuono pelo cartão vermelho recebido contra o Getafe, com a dupla defensiva também a receber cartões amarelos

Além do caso Mastantuono, o clube também procurou limpar o nome de Aurélien Tchouaméni depois que o meio-campista francês recebeu um cartão amarelo durante a mesma partida. O clube argumentou que o jogador havia claramente jogado a bola primeiro e que o contato subsequente com o adversário do Getafe foi simplesmente uma consequência inevitável da natureza física do jogo. No entanto, o comitê não se comoveu com as evidências em vídeo fornecidas pelo clube da capital e decidiu manter a punição.

A resolução da Comissão Disciplinar afirmou que a sanção permanece, embora, felizmente para o ex-jogador do Mônaco, o cartão amarelo não acarrete uma suspensão imediata, pois não desencadeia um ciclo de cartões. Ainda assim, a rejeição do recurso aumenta a frustração da diretoria do Real Madrid, que considera que seus jogadores foram injustamente alvo de críticas durante o clássico local. O foco agora muda para como o time se adaptará às ausências forçadas na linha defensiva.