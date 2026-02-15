Getty Images Sport
O Real Madrid divulga informações sobre a lesão de Kylian Mbappé antes da partida contra o Benfica pela repescagem da Liga dos Campeões, após o atacante ficar de fora da vitória sobre a Real Sociedad
Mbappé foi um suplente não utilizado no fim de semana.
Mbappe marcou os dois gols do Real Madrid na derrota por 4 a 2 no Estádio da Luz, na oitava rodada da Liga dos Campeões. Andreas Schjelderup marcou os dois gols, com um pênalti de Vangelis Pavlidis no final do primeiro tempo, mas o momento decisivo da partida aconteceu nos últimos instantes do confronto.
O Benfica precisava marcar o quarto gol para garantir uma vaga nos playoffs e, aos 98 minutos, ganhou uma falta em uma posição perigosa. O goleiro Anatoliy Trubin acabou marcando um gol de cabeça no final da partida, levando a equipe de José Mourinho para a próxima fase da Liga dos Campeões às custas do Marselha, enquanto a vitória por 4 a 2 fez com que o Real Madrid saísse do grupo dos oito primeiros.
As duas equipes vão retomar a rivalidade em Lisboa na terça-feira à noite, antes do jogo de volta na Espanha na próxima semana.
O Real Madrid se preparou para o jogo de terça-feira com uma vitória retumbante por 4 a 1 sobre o Real Sociedad na noite de sábado, mas Mbappé não foi utilizado na vitória em casa, o que gerou especulações de que ele poderia ficar de fora do confronto com o time português.
No entanto, o Los Blancos divulgou uma atualização sobre Mbappé, que é o artilheiro da La Liga nesta temporada, com 23 gols marcados, tendo marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Valencia no último fim de semana.
A ausência de Mbappé na Real Sociedad explicada
O técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, explicou que a ausência de Mbappé contra o Real Sociedad foi por precaução, devido a um pequeno desconforto físico.
“Mbappé está muito bem. Ele vem lidando com um pequeno desconforto há algum tempo e tem se esforçado para jogar, então hoje não quisemos correr riscos antes da partida de terça-feira”, disse Arbeloa após a vitória sobre o La Real.
Mbappé participou do treino no domingo, apesar de ter sido incluído na escalação do Real Madrid no sábado, enquanto Vinicius Júnior e Federico Valverde, que começaram a partida contra o time basco, completaram o trabalho de recuperação.
Jude Bellingham está ausente devido a uma lesão no tendão, enquanto Eder Militão também está lesionado. Rodrygo e Raúl Asencio, por sua vez, estão suspensos após receberem cartões vermelhos contra o Benfica no mês passado.
Arbeloa reflete sobre a vitória de sábado
Arbeloa considerou que o Real Madrid teve um desempenho completo na vitória por 4 a 1 sobre o Real Sociedad no sábado. Gonzalo Garcia abriu o placar aos cinco minutos, antes de Mikel Oyarzabal empatar de pênalti no meio do primeiro tempo. O Real Sociedad ficou empatado por apenas quatro minutos, antes de Vinicius Junior restaurar a vantagem do Real Madrid.
Valverde marcou o terceiro gol do Real Madrid aos 30 minutos, e Vinicius Junior marcou seu segundo gol e o quarto do time logo após o reinício, confirmando a vitória que colocou o gigante de Madri na liderança, à espera do resultado do jogo do Barcelona contra o Girona na segunda-feira.
“Hoje jogamos muito bem defensivamente, mas no primeiro tempo também vimos um time mais solto no campo adversário, com maior mobilidade, capaz de girar a bola mais rapidamente”, refletiu Arbeloa.
“É importante notar que trabalhamos muito bem durante a semana. O La Real chegou na situação em que nós já estivemos outras vezes, de vir de um jogo durante a semana e o adversário não. Viemos de uma semana de trabalho tranquila e acho que isso foi perceptível desde o início.”
Elogios a Vinicius
Arbeloa também elogiou Vinicius Júnior, que voltou ao time para formar dupla com Garcia no ataque, após ter perdido a vitória por 2 a 0 sobre o Valencia devido a uma suspensão. O brasileiro marcou seus sétimo e oitavo gols na temporada contra o La Real e, após o jogo, o ex-zagueiro disse: “Venho observando um ótimo Vinicius há um mês, não apenas neste jogo. Ele tem jogado em um nível muito alto, sendo desequilibrado.
Para mim, ele é um jogador que vai além dos números, capaz de condicionar partidas. É um cara de grande coração e um ótimo companheiro de equipe. Temos sorte de tê-lo.”
