Mbappe marcou os dois gols do Real Madrid na derrota por 4 a 2 no Estádio da Luz, na oitava rodada da Liga dos Campeões. Andreas Schjelderup marcou os dois gols, com um pênalti de Vangelis Pavlidis no final do primeiro tempo, mas o momento decisivo da partida aconteceu nos últimos instantes do confronto.

O Benfica precisava marcar o quarto gol para garantir uma vaga nos playoffs e, aos 98 minutos, ganhou uma falta em uma posição perigosa. O goleiro Anatoliy Trubin acabou marcando um gol de cabeça no final da partida, levando a equipe de José Mourinho para a próxima fase da Liga dos Campeões às custas do Marselha, enquanto a vitória por 4 a 2 fez com que o Real Madrid saísse do grupo dos oito primeiros.

As duas equipes vão retomar a rivalidade em Lisboa na terça-feira à noite, antes do jogo de volta na Espanha na próxima semana.

O Real Madrid se preparou para o jogo de terça-feira com uma vitória retumbante por 4 a 1 sobre o Real Sociedad na noite de sábado, mas Mbappé não foi utilizado na vitória em casa, o que gerou especulações de que ele poderia ficar de fora do confronto com o time português.

No entanto, o Los Blancos divulgou uma atualização sobre Mbappé, que é o artilheiro da La Liga nesta temporada, com 23 gols marcados, tendo marcado na vitória por 2 a 0 sobre o Valencia no último fim de semana.