O Real Madrid confirma o diagnóstico de Kylian Mbappe em meio a temores de que o astro lesionado perca a partida contra o Manchester City
Real Madrid confirma lesão no joelho de Mbappé
O clube divulgou um comunicado médico oficial na tarde de domingo para esclarecer a situação após avaliações exaustivas. O comunicado dizia: “Após os exames realizados em nosso jogador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, sob a supervisão dos Serviços Médicos do Real Madrid, foi confirmado o diagnóstico de entorse no joelho esquerdo e a adequação do tratamento conservador que está sendo seguido. Aguardando evolução.” A notícia confirma que, embora a lesão seja significativa, o clube está optando por não realizar uma intervenção cirúrgica, preferindo um processo de recuperação controlado.
Arbeloa continua cauteloso quanto à data de retorno
Em declarações à imprensa antes do jogo da La Liga contra o Getafe, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, abordou as crescentes preocupações em torno da condição de Mbappé. Quando questionado se o atacante estaria pronto para liderar o ataque contra a equipe de Pep Guardiola, Arbeloa permaneceu evasivo, mas claro sobre a abordagem atual da equipe médica. “Mbappé e a Liga dos Campeões? Vamos levar um dia de cada vez”, explicou Arbeloa durante a coletiva de imprensa. “É uma questão de ver como ele está se sentindo. No momento, é melhor não dar prazos, queremos ver como ele se sente e decidiremos com base nisso.”
O técnico do Real Madrid enfatizou que o clube não correrá riscos desnecessários com seu valioso jogador, independentemente da magnitude do adversário. Ele esclareceu ainda mais a posição do clube sobre a lesão, afirmando: “Temos muita clareza sobre o que está acontecendo com ele. Queremos que ele se recupere desses desconfortos para que volte com confiança.” Arbeloa também abordou o motivo pelo qual Mbappé não esteve presente no Bernabéu para apoiar seus companheiros durante a recente partida contra o Benfica. O técnico foi rápido em descartar qualquer sugestão de atrito, simplesmente observando: “Ele não estava lá porque tinha permissão do seu técnico.”
Gerenciando a carga de trabalho em Valdebebas
O principal objetivo da comissão técnica é garantir que Mbappé retorne com 100% de sua capacidade, em vez de apressar seu retorno e arriscar um possível revés a longo prazo. Há um desejo claro dentro do clube de evitar qualquer fragilidade que possa prejudicar seu desempenho durante a reta final da campanha. Com o mundo do futebol de olho, o clube permaneceu cauteloso em definir uma data definitiva para o retorno de sua grande contratação do verão, optando por se concentrar em sua evolução diária nos bastidores de Valdebebas.
Embora o foco continue em Mbappé, o sorteio da Liga dos Campeões já lançou uma longa sombra sobre a capital espanhola. O Real Madrid foi novamente emparelhado com o Manchester City, criando um confronto de titãs que se tornou um clássico moderno nas competições europeias. Arbeloa expressou seu entusiasmo com o confronto, reconhecendo que esses são os jogos que definem o legado do clube. “Será um duelo emocionante. É um confronto que os madridistas e o Bernabeu gostam muito. Quando chegar a hora, nos prepararemos ao máximo”, comentou.
Impulso para os Blancos com o retorno de Rodrygo
Embora a ausência de Mbappé seja um golpe duro, o Real Madrid foi impulsionado pelo retorno de Rodrygo à plena forma física. Espera-se que o atacante brasileiro desempenhe um papel vital nas próximas semanas, preenchendo a lacuna deixada por seu companheiro de ataque. “Ele deve ser muito importante”, disse Arbeloa sobre Rodrygo. “Ele já era assim antes da lesão. Ele pode ser decisivo e fundamental, vem demonstrando sua qualidade há muitos anos e o que pode contribuir nas três posições de ataque. É muito completo e difícil de defender. Vai nos dar muitas possibilidades. Eu estava ansioso para tê-lo de volta.”
Apesar da distração da Liga dos Campeões, o Real Madrid deve primeiro lidar com as responsabilidades domésticas, começando com o combativo Getafe. Arbeloa mostrou grande respeito pelo seu homólogo José Bordalás, destacando a disciplina defensiva que torna o Getafe um adversário tão difícil de vencer. “Ele faz com que as equipes joguem muito ao seu estilo”, elogiou Arbeloa. “Apesar de não terem muito a posse de bola, suas equipes defendem muito bem. É um trabalho muito bem feito e isso é o melhor que se pode dizer sobre um técnico. Estamos bem. Estamos muito ansiosos, sabendo da dificuldade de uma equipe treinada por um grande técnico que sabe tirar o melhor de sua equipe. Estamos muito concentrados e com muita vontade.”
