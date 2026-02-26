Getty Images Sport
Traduzido por
O Real Madrid confirma a proibição de um torcedor que foi flagrado pela TV fazendo uma saudação nazista durante o confronto com o Benfica
Gesto ofensivo prejudica a preparação pré-jogo
O incidente ocorreu momentos antes do início da partida, enquanto a atmosfera se intensificava dentro do icônico Santiago Bernabeu. Embora o foco devesse estar na batalha tática entre a equipe de Álvaro Arbeloa e seus adversários portugueses, as câmeras focaram em uma das arquibancadas, capturando o gesto ofensivo. O pessoal de segurança foi alertado sobre as ações do indivíduo quase imediatamente, levando a uma rápida intervenção durante os primeiros momentos do encontro europeu.
- Getty Images Sport
Real Madrid emite comunicado oficial sobre expulsão
Após a transmissão, o Los Blancos divulgou um comunicado oficial severo detalhando suas medidas contra o indivíduo. O clube confirmou: “O Real Madrid C. F. informa que solicitou urgentemente à Comissão Disciplinar do clube que inicie um processo de expulsão imediata do membro que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde fica a arquibancada, momentos antes do início da partida entre Real Madrid e Benfica.”
O comunicado esclareceu ainda que as equipes de segurança interna do clube conseguiram localizar a pessoa usando as imagens ao vivo. Eles acrescentaram: “Este membro foi localizado pelos membros da segurança do clube momentos após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gesto e expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade.”
Problemas eclodem fora do Santiago Bernabéu
Enquanto o clube lidava com a questão interna, a noite foi ainda mais prejudicada por relatos de agitação nas ruas ao redor do estádio. Imagens virais nas redes sociais surgiram, aparentemente mostrando grupos de torcedores fora do estádio também fazendo saudações nazistas e cantando músicas fascistas. Essas cenas proporcionaram um contraste gritante e desconfortável com as faixas antirracismo exibidas pelo clube dentro da arena como parte dos protocolos pré-jogo da UEFA.
A tensão não se limitou a gestos políticos, pois também foram relatados confrontos entre torcedores visitantes do Benfica e as autoridades locais. Vídeos que circularam online mostraram a polícia envolvida em confrontos com os torcedores portugueses, com alguns relatos sugerindo que famílias e crianças foram apanhadas nas brigas. As cenas caóticas fora dos portões serviram como um cenário sombrio para o que deveria ser uma noite de exibição do futebol europeu de elite na casa do clube recordista de vitórias.
- Getty Images Sport
Vigilância contra o ódio na Liga dos Campeões
O momento em que esses incidentes ocorreram é particularmente delicado, dado o clima recente em torno do futebol espanhol. As tensões já estavam altas antes da partida de volta, após uma primeira partida controversa em Lisboa, onde surgiram alegações de abuso racista envolvendo Gianluca Prestianni, do Benfica, e Vinicius Júnior, astro do Real Madrid. O Real Madrid tem defendido publicamente Vinícius Júnior com veemência ao longo da última semana, mantendo sua postura de tolerância zero em relação a este último incidente, em consonância com suas recentes declarações.
Ao agir poucos minutos após a saudação televisionada, o gigante espanhol enviou uma mensagem clara de que o discurso de ódio e o simbolismo extremista não têm lugar em seu estádio. Enquanto a equipe comemora a classificação para as oitavas de final, o foco administrativo continua sendo garantir a remoção permanente do membro em questão. O mundo do futebol agora aguarda para ver se haverá novas sanções da UEFA, à medida que a entidade analisa os relatórios dos distúrbios dentro e fora do estádio.
Publicidade