O Real Madrid confirma a proibição de um torcedor que foi flagrado pela TV fazendo uma saudação nazista durante o confronto com o Benfica

Após a transmissão, o Los Blancos divulgou um comunicado oficial severo detalhando suas medidas contra o indivíduo. O clube confirmou: “O Real Madrid C. F. informa que solicitou urgentemente à Comissão Disciplinar do clube que inicie um processo de expulsão imediata do membro que foi flagrado pelas câmeras de televisão fazendo a saudação nazista na área onde fica a arquibancada, momentos antes do início da partida entre Real Madrid e Benfica.”

O comunicado esclareceu ainda que as equipes de segurança interna do clube conseguiram localizar a pessoa usando as imagens ao vivo. Eles acrescentaram: “Este membro foi localizado pelos membros da segurança do clube momentos após aparecer na transmissão e foi imediatamente expulso do estádio Santiago Bernabéu. O Real Madrid condena este tipo de gesto e expressão que incita à violência e ao ódio no esporte e na sociedade.”