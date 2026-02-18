Getty/GOAL
O Real Madrid alertou que Rodri, alvo de transferência, preferiria ingressar em outro clube caso deixasse o Manchester City
Rodri se aproxima do último ano de contrato com o City
O futuro de Rodri no City, no entanto, está longe de ser garantido. Ele está prestes a entrar no último ano de seu contrato no Etihad Stadium, e o Real Madrid é apontado há muito tempo como seu próximo destino. O Real Madrid é especialista em convencer jogadores a cumprir seus contratos para que possam se transferir para o Bernabéu sem custos, como fez com Kylian Mbappé, Trent Alexander-Arnold e Antonio Rüdiger, entre outros. Mas o lendário jogador espanhol Gaizka Mendieta acredita que Rodri pode ter outro destino em mente.
Mendieta: Rodri tem uma grande ligação com o Barcelona
Mendieta disse à BetBrothers: “Quando ele deixar o Manchester City, acredito que será um acordo com o clube, pois também há uma grande conexão com o Barcelona. Havia Txiki Begiristain lá e, claro, Pep Guardiola, mas ainda assim a decisão caberia ao Rodri pessoalmente. Ainda acho que seria difícil para ele se juntar ao Real Madrid.”
Rodri deve permanecer no City
Mendieta prevê que Rodri vai querer permanecer no City e voltar à forma em que estava antes de sofrer a grave lesão em 2024, um mês antes de ganhar a Bola de Ouro.
Ele acrescentou: “Pessoalmente, acho difícil que isso aconteça, especialmente conhecendo Rodri, o quanto ele é apegado ao clube e tudo mais. Teria que ser uma situação muito extrema, em que ele fosse forçado a sair, em vez de sair apenas porque quer. Acho que ele quer ficar lá e quer ter o mesmo desempenho que tinha quando estava na disputa pelo Ballon d'Or e pelas medalhas da Liga dos Campeões. Então, acho que, como jogador, esse é o seu desafio, e é isso que ele quer provar para si mesmo, para o clube e para os torcedores.”
A saída de Guardiola faria Rodri reconsiderar o futuro
Mendieta, no entanto, acredita que há uma coisa que pode fazer Rodri pensar no seu futuro em Manchester: a saída de Pep Guardiola. Há uma expectativa de que o técnico vencedor possa deixar o City no final da campanha, que é a sua décima no Etihad Stadium. Guardiola se recusou a comentar sobre as especulações, apontando para o fato de que ainda tem um ano de contrato.
Ele disse em dezembro: “Nos últimos três ou quatro anos, sempre que chega uma certa época, alguém me faz essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde, quando eu tiver 75 ou 76 anos, vou deixar o Manchester City. Entendo a pergunta quando o fim do contrato está se aproximando, mas ainda tenho 18 meses e estou muito contente, feliz e animado com o desenvolvimento da equipe e por estar aqui. É tudo o que posso dizer.
Essa pergunta surge todas as temporadas em determinado momento e eu estou bem com isso. O clube e eu estamos incrivelmente conectados em termos das decisões que temos que tomar e, quando for a hora, vai acontecer. Não há discussões - fim do assunto. Não há discussões. Não ficarei aqui eternamente, mas já disse antes que não ficarei aqui para sempre. Nenhum de nós ficará para sempre neste mundo, mas não há discussões.”
Guardiola conquistou seis títulos da Premier League em oito tentativas com o City, além de ter conquistado a primeira Liga dos Campeões do clube em 2023. Sua saída inevitavelmente deixará uma enorme lacuna no clube, e Mendieta acredita que isso pode levar Rodri a também sair.
O ex-meio-campista do Barcelona, Valencia e Middlesbrough acrescentou: “Se houver alguma mudança, acho que será quando Pep deixar o clube que Rodri também pensará sobre seu futuro.”
