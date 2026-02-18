O Real Madrid alertou que Rodri, alvo de transferência, preferiria ingressar em outro clube caso deixasse o Manchester City

Mendieta, no entanto, acredita que há uma coisa que pode fazer Rodri pensar no seu futuro em Manchester: a saída de Pep Guardiola. Há uma expectativa de que o técnico vencedor possa deixar o City no final da campanha, que é a sua décima no Etihad Stadium. Guardiola se recusou a comentar sobre as especulações, apontando para o fato de que ainda tem um ano de contrato.

Ele disse em dezembro: “Nos últimos três ou quatro anos, sempre que chega uma certa época, alguém me faz essa pergunta. Mais cedo ou mais tarde, quando eu tiver 75 ou 76 anos, vou deixar o Manchester City. Entendo a pergunta quando o fim do contrato está se aproximando, mas ainda tenho 18 meses e estou muito contente, feliz e animado com o desenvolvimento da equipe e por estar aqui. É tudo o que posso dizer.

Essa pergunta surge todas as temporadas em determinado momento e eu estou bem com isso. O clube e eu estamos incrivelmente conectados em termos das decisões que temos que tomar e, quando for a hora, vai acontecer. Não há discussões - fim do assunto. Não há discussões. Não ficarei aqui eternamente, mas já disse antes que não ficarei aqui para sempre. Nenhum de nós ficará para sempre neste mundo, mas não há discussões.”

Guardiola conquistou seis títulos da Premier League em oito tentativas com o City, além de ter conquistado a primeira Liga dos Campeões do clube em 2023. Sua saída inevitavelmente deixará uma enorme lacuna no clube, e Mendieta acredita que isso pode levar Rodri a também sair.

O ex-meio-campista do Barcelona, Valencia e Middlesbrough acrescentou: “Se houver alguma mudança, acho que será quando Pep deixar o clube que Rodri também pensará sobre seu futuro.”