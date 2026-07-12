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O racismo desperta a ira da França antes do confronto contra a Espanha

Especiais e Opinião
França x Espanha
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K. Mbappe
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Vários políticos franceses de destaque acusaram o ex-primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, de racismo, depois que ele afirmou que a seleção francesa “não conta com nenhum jogador francês”.

Rajoy, que ocupou o cargo de primeiro-ministro da Espanha entre 2011 e 2018, fez essa declaração em um artigo publicado pelo site espanhol El Debate, no qual analisou a partida das semifinais da Copa do Mundo entre Espanha e França, marcada para a próxima terça-feira.

Em seu artigo, datado de 10 de julho, ele escreveu: “Eles lideram atualmente o ranking da FIFA e contam com um elenco de altíssimo nível. No entanto, não têm nenhum jogador francês e, mesmo assim, praticam um futebol magnífico”.

O jornal “The Athletic” analisou, em uma reportagem, as reações francesas, que expressaram forte indignação contra Mariano Rajoy.

O ministro do Interior francês, Laurent Nunez, afirmou que as declarações de Rajoy são “totalmente inaceitáveis”.

Durante sua participação no canal francês BFM TV, as declarações de Rajoy lhe foram apresentadas, e ele as condenou, dizendo: “Isso não representa a França de forma alguma. A França é um país baseado na diversidade, onde todos podem prosperar e encontrar seu lugar”.

  • Spain v France: Semi-Final - UEFA EURO 2024Getty Images Sport

    O Partido Socialista Francês responde

    Olivier Faure, líder do Partido Socialista francês, respondeu ao artigo de Rajoy nas redes sociais, afirmando: “A seleção francesa é composta apenas por franceses. A França não é uma nação étnica, não tem cor de pele nem religião. É uma nação política unida pelos princípios da República. E é isso que incomoda a direita racista”.

    Naima Mouchou, ministra francesa responsável pelos territórios ultramarinos, também criticou as declarações de Rajoy e escreveu: “Após cada vitória da França, ressurgem os mesmos preconceitos e as mesmas ofensas racistas. Não se trata de deslizes verbais, mas de um ódio sistemático e normalizado contra a França e o que ela representa”.

    Moucho também exigiu que a Federação Francesa de Futebol tomasse medidas legais contra Rajoy por causa dessas declarações.

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    Críticas na Espanha

    As críticas não se limitaram à França, já que o ministro dos Transportes espanhol, Óscar Puente, atacou Rajoy, chamando-o de “idiota pós-franquista”.

    Ele também questionou a imagem que se apresenta de Rajoy como um político “moderado”.

    Por sua vez, a Embaixada da França em Madri escreveu: “Sem querer entrar em polêmica, vale lembrar os fatos: todos os jogadores da seleção francesa têm nacionalidade francesa. Dos 26 jogadores, 23 nasceram na França, e os três que nasceram fora do país também são franceses”.

    O jornal francês *Le Monde*, em seu editorial, classificou as declarações de Rajoy como “racistas”.

    O jornal acrescentou: “Desde o início do campeonato, a seleção francesa sofreu vários ataques de caráter racista”.

  • KYLIAN MBAPPE FRANCEGetty Images

    Declarações racistas vindas do Paraguai

    No início desta semana, o Senado do Paraguai aprovou uma resolução condenando as “declarações discriminatórias e racistas” proferidas pela senadora Celeste Amaria contra o capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé.

    A advogada, de 61 anos, havia descrito o atacante francês como um “camerunês colonizado”.

    Isso ocorreu após o confronto entre França e Paraguai, nas oitavas de final da Copa do Mundo, no dia 4 de julho.

    Amaria já havia atacado Mbappé nas redes sociais, depois de compartilhar uma foto dele comemorando diante do goleiro paraguaio Orlando Gil, e escreveu: “Aquele selvagem nem aprendeu a escrever. Em vez de mamar leite, ele sugava coco, e o ser mais culto que ele ouviu na vida foi um chimpanzé”.

    Mbappé descreveu as declarações dela como “mesquinhas e racistas”.

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  • dembele(C)Getty Images

    O Partido Comunista Francês condena... e racismo na Argentina

    Por sua vez, Fabien Roussel, líder do Partido Comunista Francês, criticou o que descreveu como “racismo descarado” dirigido contra a seleção francesa, afirmando que as declarações de Amaria e Rajoy se enquadram nesse contexto.

    Ele disse: “Ontem foi uma senadora do Paraguai, hoje é o ex-primeiro-ministro espanhol. Eles não conseguem se conter de expressar um racismo descarado na tentativa de provocar nossa maravilhosa seleção francesa. Mariano Rajoy deve ser condenado! Toda a solidariedade aos ‘Galo Azul’”.

    Rajoy e Amaria não foram os únicos políticos a questionar a identidade dos jogadores da seleção francesa. Epi Casado, vice-governadora da província argentina de Mendoza, publicou em suas redes sociais: “Muito bem, Paraguai. A seleção africana carece de ética. Não suporto o Mbappé”.

    Ela também compartilhou uma mensagem do jornalista argentino Damián de Pati, na qual ele dizia: “Se a França ganhar a Copa do Mundo, devemos ser sinceros e entregar o troféu à Confederação Africana de Futebol”.

    Após essas declarações, o embaixador francês na Argentina, Romain Nadal, considerou que as palavras de Casado “têm um caráter racista inegável” e a declarou “pessoa indesejável”.

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