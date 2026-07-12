O racismo desperta a ira da França antes do confronto contra a Espanha

Vários políticos franceses de destaque acusaram o ex-primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, de racismo, depois que ele afirmou que a seleção francesa “não conta com nenhum jogador francês”.

Rajoy, que ocupou o cargo de primeiro-ministro da Espanha entre 2011 e 2018, fez essa declaração em um artigo publicado pelo site espanhol El Debate, no qual analisou a partida das semifinais da Copa do Mundo entre Espanha e França, marcada para a próxima terça-feira.

Em seu artigo, datado de 10 de julho, ele escreveu: “Eles lideram atualmente o ranking da FIFA e contam com um elenco de altíssimo nível. No entanto, não têm nenhum jogador francês e, mesmo assim, praticam um futebol magnífico”.

O jornal “The Athletic” analisou, em uma reportagem, as reações francesas, que expressaram forte indignação contra Mariano Rajoy.

O ministro do Interior francês, Laurent Nunez, afirmou que as declarações de Rajoy são “totalmente inaceitáveis”.

Durante sua participação no canal francês BFM TV, as declarações de Rajoy lhe foram apresentadas, e ele as condenou, dizendo: “Isso não representa a França de forma alguma. A França é um país baseado na diversidade, onde todos podem prosperar e encontrar seu lugar”.