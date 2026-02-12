Getty Images
“O que você sonha” – Alex Oxlade-Chamberlain marca um gol impressionante nos acréscimos em sua estreia pelo Celtic
“O Boi” causa impacto imediato ao sair do banco
Oxlade-Chamberlain não perdeu tempo em conquistar a torcida do Parkhead, produzindo um momento de pura qualidade para arrancar três pontos de um empate frustrante. Entrando aos 78 minutos como substituto, em sua primeira partida oficial desde maio passado, o jogador de 32 anos teve apenas 14 toques na bola, mas um deles foi decisivo.
O Celtic, atual campeão, parecia destinado a perder pontos importantes contra o último colocado da divisão. O time havia sido frustrado repetidamente pela inspirada atuação do goleiro Jerome Prior, do Livingston, que fez nove defesas para manter o placar empatado. No entanto, já nos acréscimos, Oxlade-Chamberlain marcou um gol espetacular para garantir a vitória por 2 a 1.
O gol fez mais do que apenas poupar o Celtic do vexame; ele alterou significativamente o panorama da disputa pelo título da Premiership. Com o Rangers empatando em 1 a 1 com o Motherwell, o gol de Oxlade-Chamberlain coloca a equipe de Martin O'Neill a um ponto do rival de Glasgow, em segundo lugar, e reduz a diferença para o líder Hearts para apenas seis pontos, com o Hoops ainda tendo um jogo a menos que ambos.
Desafiando o “senso comercial” do futebol moderno
Para Oxlade-Chamberlain, o gol foi uma confirmação de sua convicção de que ainda pertence ao nível mais alto. O meio-campista estava sem clube desde que foi dispensado pelo gigante turco Besiktas no ano passado e admitiu que encontrar um novo lar tinha sido um desafio devido à obsessão do esporte pela juventude.
“Tem sido difícil. Às vezes, a forma como as coisas funcionam no futebol, especialmente quando você ultrapassa a barreira dos 30 anos, você não é tão valioso quanto antes em termos comerciais”, disse ele aos repórteres após a partida. “Eu sabia que ainda tinha muito a oferecer e treinar todos os dias nos últimos três meses me deu a confiança de que ainda posso contribuir muito para o esporte.”
Ele também não hesitou em prestar homenagem ao seu antigo clube, o Arsenal, que lhe permitiu treinar em London Colney durante os meses de inverno para se manter em forma. “Tenho que agradecer muito a todos no Arsenal por me darem a chance de manter minha forma física”, acrescentou. “Quando você tem essas oportunidades, quer poder retribuir com momentos de qualidade como esse.”
O'Neill elogia a "brilhante" nova contratação
O técnico do Celtic, O'Neill, que permanece invicto nas competições nacionais em suas duas passagens pelo comando da equipe nesta temporada, elogiou efusivamente o novo contratado. O norte-irlandês reconheceu que sua equipe estava prestes a sofrer um resultado prejudicial até a intervenção do veterano.
“Não parecia que iríamos conseguir qualquer recompensa, e Alex marcou esse gol brilhante”, disse O'Neill. “Quando a bola saiu do seu pé, eu pude ver que ela iria entrar, e isso foi uma verdadeira alegria. Ele tem sido um jogador realmente excelente em sua carreira, uma carreira excelente. É só uma questão de ele ganhar ritmo, e acho que isso vai acontecer. Ele está naturalmente em forma e espero que seja um grande trunfo para nós. Ele tinha várias equipes para escolher. Ele decidiu vir para cá e nos ajudar. Ele fez mais do que isso, ele nos deu três pontos na tabela.”
Os laços familiares levaram-no a Parkhead
Embora a atração pela disputa pelo título fosse forte, Oxlade-Chamberlain revelou que uma conexão familiar também desempenhou um papel fundamental em sua decisão de se mudar para o norte. Seu pai, o ex-jogador da seleção inglesa Mark Chamberlain, foi fundamental para garantir que ele não hesitasse quando a oferta chegou.
“É uma oportunidade incrível. Quando surgiu, não hesitei nem por um segundo”, explicou o meio-campista. “Meu pai é de uma época em que este clube significa muito. Ele imediatamente me disse: ‘Vou te colocar no carro e te levar até lá’. É um ótimo começo, mas sei que há muito mais do que 13 minutos.”
Com a diferença para o topo diminuindo e o momento voltando a favor, o Celtic espera que seu novo camisa 15 tenha muitos outros momentos mágicos entre agora e maio. “Esta noite foi um ótimo começo para mim, mas o mais importante é que mantém nossos objetivos vivos e nos mantém na direção certa”, concluiu.
