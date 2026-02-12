“O que você sonha” – Alex Oxlade-Chamberlain marca um gol impressionante nos acréscimos em sua estreia pelo Celtic

Oxlade-Chamberlain não perdeu tempo em conquistar a torcida do Parkhead, produzindo um momento de pura qualidade para arrancar três pontos de um empate frustrante. Entrando aos 78 minutos como substituto, em sua primeira partida oficial desde maio passado, o jogador de 32 anos teve apenas 14 toques na bola, mas um deles foi decisivo.

O Celtic, atual campeão, parecia destinado a perder pontos importantes contra o último colocado da divisão. O time havia sido frustrado repetidamente pela inspirada atuação do goleiro Jerome Prior, do Livingston, que fez nove defesas para manter o placar empatado. No entanto, já nos acréscimos, Oxlade-Chamberlain marcou um gol espetacular para garantir a vitória por 2 a 1.

O gol fez mais do que apenas poupar o Celtic do vexame; ele alterou significativamente o panorama da disputa pelo título da Premiership. Com o Rangers empatando em 1 a 1 com o Motherwell, o gol de Oxlade-Chamberlain coloca a equipe de Martin O'Neill a um ponto do rival de Glasgow, em segundo lugar, e reduz a diferença para o líder Hearts para apenas seis pontos, com o Hoops ainda tendo um jogo a menos que ambos.