O que vem a seguir para Roberto De Zerbi? O colapso do Marselha sugere que o ex-treinador do Brighton não tem perfil para a gestão de alto nível

De Zerbi não conseguiu descobrir a causa da esquizofrenia da sua equipa. Numa semana, pareciam potenciais campeões mundiais; na semana seguinte, completamente perdidos.

“Gostaria de entender por que, aqui em Marselha, passamos sistematicamente por esses altos e baixos, essas montanhas-russas”, disse De Zerbi após uma derrota particularmente frustrante em casa para o Nantes, em 4 de janeiro. “Esta é minha 12ª temporada como técnico, mas hoje em dia você precisa ser mais psicólogo do que técnico.” Esta última é definitivamente uma função para a qual De Zerbi não é adequado.

Ele pode ser meticuloso em sua abordagem aos jogos, mas raramente — ou nunca — é calmo, tranquilo e sereno, especialmente quando lida com jogadores. De fato, é bastante revelador que, ao comparar De Zerbi a Klopp, o ex-ala do Liverpool Adam Lallana revelou que muitas vezes precisava dizer a seus companheiros de equipe no Brighton para não levarem a sério as coisas que lhes eram ditas no campo de treinamento. “Não se preocupem”, ele dizia, “é por uma boa causa”.

A vontade de vencer de De Zerbi certamente não pode ser questionada e sua intensidade é parte do que torna suas equipes tão interessantes de assistir, mas a impressão predominante é a de alguém que ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio certo entre paixão e compostura. Nesse contexto, ele é um pouco como Antonio Conte — mas sem os títulos da liga. E essa falta de sucesso é a razão pela qual muitas pessoas estão se tornando cada vez mais críticas em relação a De Zerbi e seus métodos.

“A autoestima é uma qualidade, mas aqui estamos lidando com um ego enorme”, disse o ex-atacante do Marselha e da França Christophe Dugarry à RMC Sport. “Ele treinou o Sassuolo e o Brighton, mas fala como se tivesse vencido duas Ligas dos Campeões.”

Depois de ter tantas esperanças em De Zerbi quando ele chegou ao Velódromo, Dugarry agora acredita que o técnico de 46 anos acabou se revelando “superestimado”, um “treinador medíocre” e um péssimo gestor de pessoas, que tem dificuldade para influenciar os jogos com suas substituições.

É claro que uma crítica tão severa provavelmente não impedirá De Zerbi de conseguir outro emprego em breve. Na verdade, ele deixou o Velódromo com a melhor porcentagem de vitórias (57) de qualquer técnico do Marselha desde a virada do século, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang foi um dos vários jogadores que prestaram homenagem ao italiano. “Por experiência própria, sei que não se encontra um técnico como você todos os dias”, escreveu o experiente atacante nas redes sociais.

De Zerbi é certamente uma espécie rara, um personagem único com a capacidade de fazer com que as equipes joguem um futebol esteticamente agradável — e rápido. Por esse motivo, ele ainda tem muitos admiradores na Itália e na Inglaterra, e provavelmente está na lista do Tottenham para suceder Thomas Frank como técnico.

No entanto, se sua passagem pelo Marselha nos ensinou alguma coisa, é que, seja qual for o seu próximo destino, provavelmente não será por muito tempo.