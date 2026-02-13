Goal.com
O que vem a seguir para Roberto De Zerbi? O colapso do Marselha sugere que o ex-treinador do Brighton não tem perfil para a gestão de alto nível

A confirmação oficial da saída de Roberto De Zerbi do Marselha chegou às 2h35 da manhã de terça-feira. Nesse sentido — e somente nesse sentido —, o momento em que a notícia foi divulgada foi estranho. Mas não havia nada de surpreendente na saída de De Zerbi. Ela já era esperada há algum tempo, e a humilhante derrota por 5 a 0 para o Paris Saint-Germain no Parc des Princes, no domingo, foi obviamente o golpe final na carreira de De Zerbi.

Quando a câmera focou cruelmente no italiano após Khvicha Kvaratskhelia marcar o quarto gol dos anfitriões, ficou dolorosamente claro que De Zerbi sabia que estava acabado. Ele não era mais o homem certo para o cargo — e provavelmente nunca tinha sido.

De Zerbi pode ser amplamente considerado um dos táticos mais interessantes e inovadores do futebol atual, mas sua passagem turbulenta pelo Stade Velodrome só serviu para aumentar as dúvidas sobre se ele realmente tem perfil para treinar times de alto nível.

    Venerado por Pep e Klopp

    Dizer que De Zerbi é muito estimado por seus colegas seria um eufemismo. Ele não é apenas respeitado, mas reverenciado.

    Pep Guardiola, por exemplo, acompanhava De Zerbi com interesse muito antes de o ex-técnico do Sassuolo e do Shakhtar Donetsk chegar à Premier League e rapidamente transformar o Brighton em um dos melhores times para se assistir na Europa.

    “Roberto é um dos treinadores mais influentes dos últimos 20 anos”, elogiou Guardiola em maio de 2023. “Não há nenhum time que jogue como eles jogam, é único, como um restaurante com estrela Michelin.

    Quando ele chegou, tive a sensação de que o impacto que causaria na Premier League seria grande, mas não esperava que ele conseguisse isso em tão pouco tempo. Seu time cria 20 ou 25 chances por jogo, muito melhor do que a maioria dos adversários, e monopoliza a posse de bola de uma forma que não se via há muito tempo. O Brighton é um dos times com os quais tento aprender muito.”

    O grande rival de Guardiola, Jurgen Klopp, foi igualmente efusivo em seus elogios ao Brighton de De Zerbi, que ele admitiu ter feito seu time do Liverpool parecer “ridículo” durante a derrota por 3 a 0 no Amex Stadium.

    “Sou um amante do futebol e, se alguém chega e tem o impacto que Roberto tem no futebol”, disse ele, “isso não deve ser subestimado”.

    Perda de motivação

    No entanto, embora De Zerbi tenha feito história no final da temporada 2022-23 ao classificar o Brighton pela primeira vez para a Europa, com um sexto lugar na Premier League, ele se despediu do clube por mútuo consentimento no final da temporada seguinte, devido a uma diferença irreconciliável de opinião sobre o recrutamento de jogadores e uma aparente falta de ambição.

    “Eu não entendia qual era o próximo passo a seguir”, disse De Zerbi posteriormente ao Daily Telegraph. “E você pode oferecer o dobro do meu salário, mas se eu não consigo ver um sonho ou objetivo a alcançar, não consigo dar o meu melhor como gostaria. Eu perderia a motivação e o propósito que sempre tive no futebol...

    “É por isso que decidi sair do clube, mesmo sem querer, quase sofrendo.”

    O lado positivo é que De Zerbi era um homem muito procurado. Seu trabalho no Brighton atraiu a atenção da elite da Premier League, e vários times da Série A também estavam interessados em seus serviços. No entanto, embora De Zerbi tenha retornado rapidamente ao cargo de técnico, o que não foi surpresa, sua decisão de fazê-lo no Marselha causou espanto.

  • “Como um torcedor treinando o time”

    De certa forma, De Zerbi e o Marselha eram uma boa combinação — pelo menos no plano emocional. O técnico explosivo e o clube mais caótico da França compartilhavam uma paixão pelo futebol que beirava a obsessão — o que ajuda a explicar por que De Zerbi se sentia tão à vontade na cidade.

    Ele realmente “entendia” o Marselha e compreendia o que o OM significava para os torcedores. Como disse o ex-meio-campista do Marselha Samir Nasri ao Canal+ Foot, “De Zerbi era como um torcedor treinando o time. Ele ficava extremamente afetado pelas derrotas”.

    Certamente não há como contestar essa afirmação. Após a dolorosa derrota do Marselha para o Paris Saint-Germain nos pênaltis na Trophee des Champions, em 8 de janeiro, ele caiu em prantos no vestiário.

    “Nunca chorei após uma derrota, mas hoje chorei porque essa derrota dói”, confessou. “Queríamos deixar nossa marca na história deste clube e ganhar um troféu, mas não conseguimos. Nos preparamos especialmente bem contra o melhor time da Europa, que ganhou tudo em 2025, e desta vez merecíamos vencer. Mas devemos exigir de nós mesmos que joguemos sempre assim, com personalidade, técnica e defesa”.

    No entanto, a falta de consistência do Marselha enlouqueceu De Zerbi e acabou por lhe custar o emprego.

  • “A culpa é minha”

    Assim como em Brighton, De Zerbi teve uma temporada de estreia bem-sucedida no Marselha, garantindo a classificação para a Liga dos Campeões ao terminar em segundo lugar na Ligue 1. Mas não foi nada fácil. Pelo contrário, já havia sinais do estresse e da tensão que acabariam por desestabilizar seu reinado.

    Apenas três meses após o início da campanha 2024-25, De Zerbi ameaçou demitir-se após uma derrota por 3-1 em casa frente ao Auxerre, a 8 de novembro.

    “Se eu sou o problema, estou pronto para sair. Vou deixar o dinheiro e devolver meu contrato”, disse De Zerbi aos repórteres. “ Vim para o Marselha pelo Velódromo, mas não consigo fazer com que os jogadores deem aqui o que vejo nos treinos e nos jogos fora de casa. A culpa é minha, a responsabilidade é minha.”

    Houve também vários desentendimentos entre De Zerbi e jogadores que ele acreditava estarem relaxando ou não apreciando plenamente o “privilégio” que era representar o Marselha. Durante uma discussão particularmente feia com Ismael Kone, De Zerbi mandou o canadense sair do campo de treinamento por uma suposta falta de esforço, antes de instruí-lo com raiva a ligar para seu agente.

    Sem surpresa, Kone reagiu furiosamente ao ser efetivamente mandado para fora do clube na frente de todos os seus companheiros de equipe. No entanto, desde que deixou o Marselha, primeiro por empréstimo ao Rennes e depois em uma transferência definitiva para o Sassuolo, o canadense agora está mais irritado com o fato de o clube ter usado o incidente para divulgar o lançamento de um documentário sobre a temporada 2024-25.

    Mas, ao fazer isso, o Marselha apenas reforçou a suspeita de que o clube se deleita com a percepção de que é preciso ter um caráter especial para sobreviver — sem falar em prosperar — em um ambiente tão exigente. No final, porém, isso se tornou insuportável até mesmo para o próprio De Zerbi.

    Saída inevitável

    Há apenas dois meses, De Zerbi insistiu que estava “nisto para ficar” no Marselha. “Gostaria de ficar mais de três temporadas e tornar-me um dos treinadores mais antigos da história do clube”, afirmou, segundo a Gazzetta dello Sport. “Sinto-me bem, mesmo em meio às críticas e à confusão.”

    No entanto, após uma temporada que começou com uma violenta briga no vestiário entre Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, que um chocado De Zerbi comparou a uma “briga de bar”, ele estava claramente chegando ao fim de sua paciência quando o Marselha foi eliminado da Liga dos Campeões em 28 de janeiro. A forma como foram eliminados foi um pouco azarada, já que foi preciso um cabeceamento de última hora do goleiro do Benfica, Anatoliy Trubin, para os tirar dos lugares de play-off, mas o Marselha não merecia de forma alguma avançar depois de ter sofrido uma derrota por 3 a 0 no Club Brugge, na sua última partida da fase de grupos.

    De Zerbi ficou chocado e revoltado com a capitulação patética no Estádio Jan Breydel, mas, apesar dos relatos de que ele havia apresentado sua demissão durante conversas decisivas com o presidente do clube, Pablo Longoria, e o diretor esportivo, Medhi Benatia, ele decidiu tentar salvar a temporada do OM. No entanto, isso se provou um exercício fútil.

    Três dias após o desastre em Bruges, o Marselha desperdiçou uma vantagem de dois gols nos últimos oito minutos do empate com o Paris FC. O ânimo foi elevado pela vitória na Coupe de France sobre o Rennes, mas então veio a derrota decisiva no Le Classique, que De Zerbi admitiu ter deixado mais uma vez em um estado de “desespero total”.

    “Nos preparamos para a partida o máximo possível, mas, claramente, não nos preparamos bem”, admitiu. “Precisamos entender o porquê. Por que vamos a Bruges e jogamos assim? Por que viemos aqui e jogamos assim? Não estou dentro da cabeça dos jogadores, não sei o que está acontecendo.”

    “Mais psicólogo do que treinador”

    De Zerbi não conseguiu descobrir a causa da esquizofrenia da sua equipa. Numa semana, pareciam potenciais campeões mundiais; na semana seguinte, completamente perdidos.

    “Gostaria de entender por que, aqui em Marselha, passamos sistematicamente por esses altos e baixos, essas montanhas-russas”, disse De Zerbi após uma derrota particularmente frustrante em casa para o Nantes, em 4 de janeiro. “Esta é minha 12ª temporada como técnico, mas hoje em dia você precisa ser mais psicólogo do que técnico.” Esta última é definitivamente uma função para a qual De Zerbi não é adequado.

    Ele pode ser meticuloso em sua abordagem aos jogos, mas raramente — ou nunca — é calmo, tranquilo e sereno, especialmente quando lida com jogadores. De fato, é bastante revelador que, ao comparar De Zerbi a Klopp, o ex-ala do Liverpool Adam Lallana revelou que muitas vezes precisava dizer a seus companheiros de equipe no Brighton para não levarem a sério as coisas que lhes eram ditas no campo de treinamento. “Não se preocupem”, ele dizia, “é por uma boa causa”.

    A vontade de vencer de De Zerbi certamente não pode ser questionada e sua intensidade é parte do que torna suas equipes tão interessantes de assistir, mas a impressão predominante é a de alguém que ainda não conseguiu encontrar o equilíbrio certo entre paixão e compostura. Nesse contexto, ele é um pouco como Antonio Conte — mas sem os títulos da liga. E essa falta de sucesso é a razão pela qual muitas pessoas estão se tornando cada vez mais críticas em relação a De Zerbi e seus métodos.

    “A autoestima é uma qualidade, mas aqui estamos lidando com um ego enorme”, disse o ex-atacante do Marselha e da França Christophe Dugarry à RMC Sport. “Ele treinou o Sassuolo e o Brighton, mas fala como se tivesse vencido duas Ligas dos Campeões.”

    Depois de ter tantas esperanças em De Zerbi quando ele chegou ao Velódromo, Dugarry agora acredita que o técnico de 46 anos acabou se revelando “superestimado”, um “treinador medíocre” e um péssimo gestor de pessoas, que tem dificuldade para influenciar os jogos com suas substituições.

    É claro que uma crítica tão severa provavelmente não impedirá De Zerbi de conseguir outro emprego em breve. Na verdade, ele deixou o Velódromo com a melhor porcentagem de vitórias (57) de qualquer técnico do Marselha desde a virada do século, enquanto Pierre-Emerick Aubameyang foi um dos vários jogadores que prestaram homenagem ao italiano. “Por experiência própria, sei que não se encontra um técnico como você todos os dias”, escreveu o experiente atacante nas redes sociais.

    De Zerbi é certamente uma espécie rara, um personagem único com a capacidade de fazer com que as equipes joguem um futebol esteticamente agradável — e rápido. Por esse motivo, ele ainda tem muitos admiradores na Itália e na Inglaterra, e provavelmente está na lista do Tottenham para suceder Thomas Frank como técnico.

    No entanto, se sua passagem pelo Marselha nos ensinou alguma coisa, é que, seja qual for o seu próximo destino, provavelmente não será por muito tempo.

