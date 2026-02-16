Goal.com
O que o Tottenham deve esperar de Igor Tudor? Será que o experiente treinador substituto da Série A conseguirá salvar o Spurs do rebaixamento?

A contratação de Igor Tudor pelo Tottenham foi uma decisão que ninguém esperava. Após a inevitável demissão de Thomas Frank na semana passada, todas as principais casas de apostas do Reino Unido publicaram imediatamente listas dos favoritos na corrida para suceder o dinamarquês como treinador principal. O nome de Tudor não aparecia em nenhuma delas. Ele nem sequer era considerado um azarão para o cargo — ele nem sequer estava na disputa.

Consequentemente, a decisão do Tottenham de recorrer a Tudor — mesmo que apenas com um contrato de curto prazo até o final da temporada — pegou os torcedores do Spurs completamente de surpresa.

No entanto, o clube tinha um “mandato muito claro” para o sucessor de Frank: “trazer organização, intensidade e competitividade ao time em uma fase decisiva da campanha”. Nesse sentido, Tudor pode muito bem ser o homem certo para o cargo. Como apontou o diretor esportivo do Tottenham, Johan Lange, o croata tem muita “experiência em enfrentar momentos desafiadores e causar impacto”.

Então, Tudor pode salvar o Spurs do rebaixamento? E ele poderia acabar prolongando sua estadia no norte de Londres além do verão?

    O barqueiro

    Há pouco menos de um ano, a Juventus estava em apuros. Não tanto quanto o Tottenham, é verdade. Mas mesmo assim em apuros.

    Nas quatro semanas que antecederam a pausa internacional de março de 2025, os Bianconeri foram eliminados da Liga dos Campeões pelo PSV, humilhados pelo Empoli na Coppa Italia e caíram para o quinto lugar na Serie A. O medo real de não terminar entre os quatro primeiros era o que mais preocupava um clube ainda atormentado por problemas financeiros, então a Juve decidiu abandonar seu ambicioso projeto com Thiago Motta e recorrer a Tudor para salvar a temporada.

    Mesmo na época, parecia uma jogada inteligente. Tudor tinha um histórico comprovado de estabilizar times da Série A em dificuldades.

    Ele não gostava muito de sua reputação de “barqueiro” (o equivalente italiano ao “bombeiro” do futebol inglês), mas ele salvou o Udinese do rebaixamento duas vezes, em 2018 e 2019, levou o Verona, que não vencia, da 19ª para a 9ª posição entre setembro de 2021 e maio de 2022, e ajudou a Lazio a garantir uma vaga na Liga Europa em 2024, após a saída inesperada de Maurizio Sarri, faltando pouco mais de dois meses para o fim da campanha.

    Portanto, não foi uma grande surpresa ver Tudor levar a Juve de volta à Liga dos Campeões, conquistando 18 pontos em nove jogos antes do final da temporada 2024-25.

    “Bom senso e praticidade”

    Tudor não fez nada particularmente revolucionário depois de assumir o comando em Turim. Ele aumentou a intensidade do jogo da Juve, ao mesmo tempo em que acrescentou a tão necessária verticalidade ao seu jogo, mas a principal diferença em relação a Motta foi simplesmente ouvir os jogadores e colocá-los nas suas posições preferidas.

    Como Fabio Capello escreveu na Gazzetta dello Sport, “Igor não inventou uma fórmula mágica, mas demonstrou que tem as habilidades essenciais para treinar um grande time: bom senso e praticidade”.

    O ex-técnico do AC Milan acrescentou: “Ele deu muito mais liberdade aos indivíduos. É como se o croata tivesse tocado o sino da escola: livros debaixo das mesas e todos se divertindo no pátio”.

    No entanto, a percepção agora é que o professor substituto favorito do futebol italiano é incapaz de fazer o trabalho em tempo integral.

    Prolongando sua estadia em Turim

    A Juventus certamente tinha suas dúvidas sobre manter Tudor após o final da temporada. Ele era um Bianconero de corpo e alma, tendo passado nove anos em Turim como jogador, e também havia ativado a cláusula de prorrogação automática em seu contrato ao terminar entre os quatro primeiros colocados.

    No entanto, a Velha Senhora ainda tinha o direito de rescindir o contrato por apenas € 1 milhão, então a ideia era deixar Tudor no comando para a Copa do Mundo de Clubes do verão passado, enquanto continuava a busca por um técnico com mais títulos do que apenas a Copa da Croácia de 2013.

    Tudor ficou irritado com a indecisão da Juve, o que não foi surpresa, e efetivamente deu um ultimato público aos seus empregadores após garantir a vaga na Liga dos Campeões: tomar uma decisão de uma forma ou de outra antes — e não depois — do Mundial de Clubes. Fazer o contrário, argumentou ele após a vitória crucial na última rodada contra o Venezia, não seria uma “opção séria para o clube ou para o técnico”.

    O diretor-geral da Juve, Damian Comolli, concordou, e a campanha 2025-26 começou com Tudor falando otimista sobre a disputa pelo título: “A Juventus nunca começa uma temporada apenas para se classificar para a Liga dos Campeões”.

    “O sistema tático raramente conta muito”

    A Juve certamente parecia candidata ao Scudetto depois de derrotar o Inter por 4 a 3 na terceira rodada, mantendo seu início de temporada com 100% de aproveitamento. No entanto, essa seria a última vitória de Tudor como técnico da Bianconeri, com o técnico de 47 anos sendo demitido em 27 de outubro, após oito jogos sem vitória em todas as competições - a pior sequência sem vitórias do clube desde maio de 2009.

    Tudor havia anteriormente atribuído o fraco desempenho da Juve a erros de arbitragem e a um calendário congestionado, mas ele deveria saber melhor do que ninguém que tais reclamações cairiam em ouvidos surdos em um clube onde vencer é a única coisa que importa. O ex-zagueiro também teria irritado seus empregadores ao fazer uma comparação desfavorável entre sua posição na Juve e a de Cesc Fabregas no Como, que, segundo Tudor, conseguiu todas as contratações que ele havia solicitado no verão, com a implicação óbvia de que ele não conseguiu.

    Dada sua familiaridade com o mantra da Bianconeri, também foi chocante para ele argumentar que seria errado julgar sua equipe apenas pelos resultados, enquanto sua afirmação de que “o sistema tático raramente conta muito hoje em dia” provocou uma reação até mesmo do normalmente educado Alessandro Del Piero.

    “Não tenho certeza se é certo dizer que tudo o que você precisa é coração ou mentalidade”, disse a lenda da Juve à Sky Sport Italia. “ Você precisa ser organizado, ter ideias táticas e manter tudo no máximo, incluindo o fogo de que Tudor fala. E não se trata apenas dos jogadores.”

    A melhora da Juve desde a demissão de Tudor certamente corrobora esse argumento, já que Luciano Spalletti não apenas levou o time da oitava para a quinta posição, como também fez com que voltasse a marcar gols com facilidade, depois de não ter conseguido balançar as redes nenhuma vez nos últimos quatro jogos do seu antecessor.

    Reencontro com Kolo Muani

    Tudor sem dúvida argumentaria que a Juve não teria tido nenhum problema diante do gol se tivesse mantido Randal Kolo Muani, que marcou 10 gols durante o período de empréstimo na última temporada em Turim, e o atacante francês provavelmente será o maior beneficiário da chegada do ex-jogador da seleção croata ao Tottenham.

    Também é fácil imaginar os laterais ofensivos Destiny Udogie e Pedro Porro causando todo tipo de estrago sob o comando de Tudor, caso ele utilize sua formação preferida 3-4-2-1, já que ele sempre quer o máximo de velocidade e amplitude possível em sua escalação inicial. O problema, é claro, é que tanto Udogie quanto Porro estão atualmente afastados devido a problemas nos tendões, com apenas o espanhol tendo chances de estar apto para o clássico do norte de Londres contra o Arsenal no domingo — partida que o capitão Cristian Romero perderá por suspensão.

    Também não ajuda o fato de Mohammed Kudus ficar fora por pelo menos mais um mês, enquanto há uma incerteza real sobre quando exatamente Dejan Kulusevski retornará à ação. Quando se considera que Rodrigo Bentancur e James Maddison estão afastados por um longo período, é justo dizer que Tudor está assumindo um time com poucos jogadores e pouca qualidade.

    A fisicalidade anula a qualidade.

    Tudor, porém, está convencido de que ainda há capacidade suficiente dentro da equipe do Tottenham para afastar a ameaça do rebaixamento e diz que agora é seu trabalho “organizá-la, energizá-la e melhorar nossos resultados rapidamente”. É , sem dúvida, uma função que ele vai adorar, porque é aquela em que se especializou .

    A história nos mostra que ele não é um homem que precisa de uma pré-temporada completa para colocar um time em forma. “É difícil mudar muitas coisas em um mês, mas quando a equipe se prepara da maneira que eu gosto, ela pode alcançar qualquer coisa, independentemente do adversário, forte ou não”, reconheceu ele durante a recuperação da Juve no ano passado. “No futebol moderno, a capacidade física anula muito a qualidade. A qualidade é sempre importante, é claro, mas sem o físico, ela não existe.”

    A primeira coisa que Tudor fará, então, é descobrir em quais jogadores ele pode contar para dar o máximo por ele, porque ele tem uma visão do futebol semelhante à de Bill. “Quando o jogo começa”, disse ele antes do confronto crucial da Juve com o Venezia no ano passado, “é uma questão de vida ou morte — tudo o mais é irrelevante”.

    Fazer com que o elenco do Spurs acredite nessa filosofia obviamente determinará o sucesso — e a duração — de sua permanência no norte de Londres. Mas Tudor certamente não se intimidará com o desafio. Ele já assumiu times mais fracos que o Tottenham.

    Ele também não ficará nem um pouco perturbado com a negatividade em torno de sua nomeação. Ele já entrou em arenas mais hostis, como o Stade Velodrome, e sua crença em sua própria capacidade não foi nem um pouco abalada por sua demissão da Juve. “Se você me perguntar se me sinto inferior a alguém”, disse ele em outubro passado, “eu digo que não, a ninguém”.

    No entanto, já sabemos que não há nenhum bombeiro mais destemido e eficaz no futebol. O verdadeiro desafio para Tudor no Tottenham, após 11 funções como técnico principal em 13 anos, é convencer o clube — e, na verdade, todos os outros — de que vale a pena contratar o experiente substituto da Série A para além do verão.

