O que o Tottenham deve esperar de Igor Tudor? Será que o experiente treinador substituto da Série A conseguirá salvar o Spurs do rebaixamento?

Tudor, porém, está convencido de que ainda há capacidade suficiente dentro da equipe do Tottenham para afastar a ameaça do rebaixamento e diz que agora é seu trabalho “organizá-la, energizá-la e melhorar nossos resultados rapidamente”. É , sem dúvida, uma função que ele vai adorar, porque é aquela em que se especializou .
A história nos mostra que ele não é um homem que precisa de uma pré-temporada completa para colocar um time em forma. “É difícil mudar muitas coisas em um mês, mas quando a equipe se prepara da maneira que eu gosto, ela pode alcançar qualquer coisa, independentemente do adversário, forte ou não”, reconheceu ele durante a recuperação da Juve no ano passado. “No futebol moderno, a capacidade física anula muito a qualidade. A qualidade é sempre importante, é claro, mas sem o físico, ela não existe.”
A primeira coisa que Tudor fará, então, é descobrir em quais jogadores ele pode contar para dar o máximo por ele, porque ele tem uma visão do futebol semelhante à de Bill. “Quando o jogo começa”, disse ele antes do confronto crucial da Juve com o Venezia no ano passado, “é uma questão de vida ou morte — tudo o mais é irrelevante”.
Fazer com que o elenco do Spurs acredite nessa filosofia obviamente determinará o sucesso — e a duração — de sua permanência no norte de Londres. Mas Tudor certamente não se intimidará com o desafio. Ele já assumiu times mais fracos que o Tottenham.
Ele também não ficará nem um pouco perturbado com a negatividade em torno de sua nomeação. Ele já entrou em arenas mais hostis, como o Stade Velodrome, e sua crença em sua própria capacidade não foi nem um pouco abalada por sua demissão da Juve. “Se você me perguntar se me sinto inferior a alguém”, disse ele em outubro passado, “eu digo que não, a ninguém”.
No entanto, já sabemos que não há nenhum bombeiro mais destemido e eficaz no futebol. O verdadeiro desafio para Tudor no Tottenham, após 11 funções como técnico principal em 13 anos, é convencer o clube — e, na verdade, todos os outros — de que vale a pena contratar o experiente substituto da Série A para além do verão.