O que o Tottenham deve esperar de Igor Tudor? Será que o experiente treinador substituto da Série A conseguirá salvar o Spurs do rebaixamento?

A Juve certamente parecia candidata ao Scudetto depois de derrotar o Inter por 4 a 3 na terceira rodada, mantendo seu início de temporada com 100% de aproveitamento. No entanto, essa seria a última vitória de Tudor como técnico da Bianconeri, com o técnico de 47 anos sendo demitido em 27 de outubro, após oito jogos sem vitória em todas as competições - a pior sequência sem vitórias do clube desde maio de 2009.

Tudor havia anteriormente atribuído o fraco desempenho da Juve a erros de arbitragem e a um calendário congestionado, mas ele deveria saber melhor do que ninguém que tais reclamações cairiam em ouvidos surdos em um clube onde vencer é a única coisa que importa. O ex-zagueiro também teria irritado seus empregadores ao fazer uma comparação desfavorável entre sua posição na Juve e a de Cesc Fabregas no Como, que, segundo Tudor, conseguiu todas as contratações que ele havia solicitado no verão, com a implicação óbvia de que ele não conseguiu.

Dada sua familiaridade com o mantra da Bianconeri, também foi chocante para ele argumentar que seria errado julgar sua equipe apenas pelos resultados, enquanto sua afirmação de que “o sistema tático raramente conta muito hoje em dia” provocou uma reação até mesmo do normalmente educado Alessandro Del Piero.

“Não tenho certeza se é certo dizer que tudo o que você precisa é coração ou mentalidade”, disse a lenda da Juve à Sky Sport Italia. “ Você precisa ser organizado, ter ideias táticas e manter tudo no máximo, incluindo o fogo de que Tudor fala. E não se trata apenas dos jogadores.”

A melhora da Juve desde a demissão de Tudor certamente corrobora esse argumento, já que Luciano Spalletti não apenas levou o time da oitava para a quinta posição, como também fez com que voltasse a marcar gols com facilidade, depois de não ter conseguido balançar as redes nenhuma vez nos últimos quatro jogos do seu antecessor.