O que Lucas Paquetá disse após perder “gol feito” na Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians

Lucas Paquetá fez sua estreia (ou melhor, reestreia) pelo Flamengo. Contratado por 42 milhões de euros junto ao West Ham, da Inglaterra, quebrando todos os recordes de compras mais caras já feitas por um clube brasileiro, o camisa 20 entrou em campo no segundo tempo da Supercopa do Brasil contra o Corinthians. E, desta vez, não teve motivos para comemorar.
O Flamengo já perdia por 1 a 0 e tinha menos um em campo, após a expulsão de Carrascal antes da segunda etapa. Em busca da vitória, Paquetá entrou em campo substituindo o atacante Pedro. Tentou passes incisivos, mostrou seu bom poder para criação nas vezes em que circundou a área corintiana com mais perigo. No entanto, nenhuma destas bolas terminou em finalizações.
Nos acréscimos, quando um gol levaria a definição do troféu para a disputa de pênaltis, Paquetá desperdiçou uma oportunidade incrível. O meia-atacante recebeu a bola na entrada da pequena área, ajeitou na coxa... mas acabou errando o chute, pegando mais embaixo da bola, que acabou subindo demais e indo para a linha de fundo.
