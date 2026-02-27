O que está acontecendo com Matthijs de Ligt? Michael Carrick dá notícias sobre o zagueiro holandês após três meses de ausência, enquanto o técnico do Manchester United afirma que outro jogador lesionado está pronto para o “grande final”

O United conquistou a quinta vitória em seis jogos graças ao gol de Benjamin Sesko contra o Everton, seu terceiro gol após sair do banco desde que Carrick assumiu o comando. O atacante de £ 74 milhões (US$ 99 milhões) ainda não foi titular em nenhum jogo sob o comando de Carrick, e o técnico disse que está tranquilo com a situação.

“Tudo isso é muito positivo”, disse ele. “Certamente não é uma decisão que eu veja de forma negativa. Estamos jogando bem como equipe, não estamos nos empolgando e achando que isso vai continuar. Os atacantes marcaram um bom número de gols, Ben tem sido muito bom em muitos aspectos. Não é realmente um drama. Isso só mostra a qualidade que Ben tem. Se ele começar a próxima partida ou a seguinte, é o que for, mas ele está fazendo muitas coisas boas.”

A vitória do United sobre o Everton também deveu muito ao desempenho de Harry Maguire, e Carrick elogiou bastante o zagueiro, que aguarda uma decisão do clube sobre um novo contrato quatro meses antes do término do atual.

Carrick disse: “Harry é uma figura impressionante. Ele teve uma ótima carreira até agora, e esperamos que tenha muito mais pela frente. Ele está conosco nessa jornada e as experiências que teve mostram exatamente quem ele é. Sabemos quem ele é como jogador e do que é capaz. Ele foi fantástico na outra noite [contra o Everton] — sua experiência, atributos e personalidade ajudam. Ele está disposto a se expor. Ele tem sido muito importante para nós.”

Ele continuou: “Há um caso, quando você é um jogador jovem e tudo é novo e fresco, você é destemido e não tem muitas cicatrizes. Você chega ao auge da carreira e se sente bem, e tudo está lá, mas você já passou por alguns altos e baixos. Você chega ao final da carreira e a experiência deve torná-lo um jogador melhor, vimos isso nas atuações recentes de Harry.”