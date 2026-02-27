Goal.com
O que está acontecendo com Matthijs de Ligt? Michael Carrick dá notícias sobre o zagueiro holandês após três meses de ausência, enquanto o técnico do Manchester United afirma que outro jogador lesionado está pronto para o “grande final”

O técnico do Manchester United, Michael Carrick, deu uma atualização sobre Matthijs de Ligt, enquanto o holandês continua sua recuperação de uma lesão nas costas. O treinador também deu notícias positivas sobre outro jogador lesionado do United, enquanto sua equipe se prepara para receber o Crystal Palace no Old Trafford no domingo, quando os Red Devils buscarão sua quarta vitória consecutiva em casa.

  • De Ligt fora desde novembro

    De Ligt sofreu a lesão após a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, no final de novembro. O então técnico Ruben Amorim inicialmente descreveu o problema como “uma coisa pequena” e previu que ele estaria de volta para o próximo jogo, contra o Wolves, em 8 de dezembro. No entanto, a avaliação do português se mostrou extremamente otimista, já que De Ligt nem sequer foi convocado para o elenco desde então. 

    Lesão de De Ligt “demora a progredir”

    Carrick disse em uma coletiva de imprensa na sexta-feira: “Matthijs teve um problema nas costas que tem demorado um pouco para melhorar. É algo em que temos trabalhado, ele está indo na direção certa, mas ainda um pouco atrasado. Seu prazo de recuperação? É a natureza da lesão, o problema nas costas, é difícil definir um prazo. Ele está definitivamente melhorando.”

  • Montar perto do retorno

    De Ligt é um dos quatro jogadores do United atualmente lesionados, ao lado de Lisandro Martinez, Mason Mount e Patrick Dorgu. Mount está fora de ação desde que entrou em campo nos acréscimos da primeira partida de Carrick no comando, contra o Manchester City, em 17 de janeiro, na mais recente de muitas lesões que ele sofreu desde sua transferência de £ 60 milhões do Chelsea em 2023. Carrick disse que o meio-campista está se aproximando de seu retorno antes dos últimos três meses da temporada, enquanto o United busca consolidar sua campanha para terminar entre os quatro primeiros da Premier League.

    “Mason está se aproximando, realmente. Ele está em campo e está se aproximando. Ele quer treinar e estar pronto em breve. Ele só precisa ser paciente... Ele é um grande jogador, então estamos cuidando dele, garantindo que ele esteja pronto para um grande final de temporada.”

    Sem drama com Sesko enquanto ele aguarda sua primeira partida como titular

    O United conquistou a quinta vitória em seis jogos graças ao gol de Benjamin Sesko contra o Everton, seu terceiro gol após sair do banco desde que Carrick assumiu o comando. O atacante de £ 74 milhões (US$ 99 milhões) ainda não foi titular em nenhum jogo sob o comando de Carrick, e o técnico disse que está tranquilo com a situação.

    “Tudo isso é muito positivo”, disse ele. “Certamente não é uma decisão que eu veja de forma negativa. Estamos jogando bem como equipe, não estamos nos empolgando e achando que isso vai continuar. Os atacantes marcaram um bom número de gols, Ben tem sido muito bom em muitos aspectos. Não é realmente um drama. Isso só mostra a qualidade que Ben tem. Se ele começar a próxima partida ou a seguinte, é o que for, mas ele está fazendo muitas coisas boas.”

    A vitória do United sobre o Everton também deveu muito ao desempenho de Harry Maguire, e Carrick elogiou bastante o zagueiro, que aguarda uma decisão do clube sobre um novo contrato quatro meses antes do término do atual.

    Carrick disse: “Harry é uma figura impressionante. Ele teve uma ótima carreira até agora, e esperamos que tenha muito mais pela frente. Ele está conosco nessa jornada e as experiências que teve mostram exatamente quem ele é. Sabemos quem ele é como jogador e do que é capaz. Ele foi fantástico na outra noite [contra o Everton] — sua experiência, atributos e personalidade ajudam. Ele está disposto a se expor. Ele tem sido muito importante para nós.”

    Ele continuou: “Há um caso, quando você é um jogador jovem e tudo é novo e fresco, você é destemido e não tem muitas cicatrizes. Você chega ao auge da carreira e se sente bem, e tudo está lá, mas você já passou por alguns altos e baixos. Você chega ao final da carreira e a experiência deve torná-lo um jogador melhor, vimos isso nas atuações recentes de Harry.”

