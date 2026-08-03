Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

O que aconteceu nos bastidores? Argélia encerra o processo Xavi

Argélia
V. Petkovic
Xavi Hernández
Argélia
Bósnia e Herzegovina
Espanha

A escola espanhola continua sendo o objetivo

A Federação Argelina de Futebol começou a se movimentar rapidamente para resolver a questão do novo diretor técnico da seleção, após chegar a um acordo preliminar para encerrar o contrato do bósnio Vladimir Petkovic, mirando um nome de peso antes que as negociações esbarrassem em um obstáculo financeiro.

Reportagens argelinas afirmaram que a Federação Argelina de Futebol chegou a um acordo preliminar com o técnico bósnio Vladimir Petkovic para encerrar seu contrato, mediante uma compensação equivalente a três meses de seu salário, preparando o terreno para o anúncio oficial de sua saída.

  • Fase de teste

    De acordo com o site argelino "La Gazette du Fennec", os dirigentes da federação começaram imediatamente a busca por um novo treinador, e o primeiro passo foi entrar em contato com o espanhol Xavi Hernández, ex-treinador do Barcelona, para sondar a possibilidade de ele assumir o comando da seleção da Argélia.

    O relatório apontou que a federação argelina buscava contratar um treinador ligado à escola espanhola para iniciar uma nova fase, após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

    Acrescentou que a ideia de contratar Xavi representaria uma forte mensagem tanto no âmbito técnico quanto no midiático, mas as negociações não passaram da fase de sondagem.

    • Publicidade

  • Uma fonte a par do assunto esclareceu, de acordo com o mesmo site, que as exigências financeiras de Xavi ultrapassaram em muito o teto que a Federação Argelina pode destinar ao salário do treinador da seleção, o que levou o presidente da federação, Walid Sadi, a encerrar rapidamente o caso.

    Apesar disso, a Federação Argelina não mudou sua orientação, já que ainda prefere contratar um treinador espanhol.

    Nesse contexto, a Direção Técnica Nacional realiza, na quinta-feira, uma reunião do órgão técnico nacional para analisar uma série de currículos, com a seleção de três candidatos que serão encaminhados à Federação Argelina, que definirá a identidade do novo treinador da Argélia.

    Leia também: A ferida do elo mais fraco no projeto do Marrocos: Lekjaa soa o alarme

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google