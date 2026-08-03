De acordo com o site argelino "La Gazette du Fennec", os dirigentes da federação começaram imediatamente a busca por um novo treinador, e o primeiro passo foi entrar em contato com o espanhol Xavi Hernández, ex-treinador do Barcelona, para sondar a possibilidade de ele assumir o comando da seleção da Argélia.

O relatório apontou que a federação argelina buscava contratar um treinador ligado à escola espanhola para iniciar uma nova fase, após a eliminação da seleção nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Acrescentou que a ideia de contratar Xavi representaria uma forte mensagem tanto no âmbito técnico quanto no midiático, mas as negociações não passaram da fase de sondagem.