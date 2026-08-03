A Federação Argelina de Futebol começou a se movimentar rapidamente para resolver a questão do novo diretor técnico da seleção, após chegar a um acordo preliminar para encerrar o contrato do bósnio Vladimir Petkovic, mirando um nome de peso antes que as negociações esbarrassem em um obstáculo financeiro.
Reportagens argelinas afirmaram que a Federação Argelina de Futebol chegou a um acordo preliminar com o técnico bósnio Vladimir Petkovic para encerrar seu contrato, mediante uma compensação equivalente a três meses de seu salário, preparando o terreno para o anúncio oficial de sua saída.