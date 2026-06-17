O que aconteceu contra o Marrocos? Ancelotti se prepara para uma surpresa com Rafinha

Rafinha está passando por dias difíceis, já que não conseguiu o papel que almejava no início do torneio, enquanto o empate contra o Marrocos (1 a 1) destacou o desempenho coletivo medíocre da Seleção, o que abriu as portas para uma onda de críticas contundentes que atingiu a maioria dos jogadores, concentrando-se especialmente em Rafinha.

A imprensa brasileira e grande parte da torcida exigiram sua exclusão da escalação titular. Assim, os brasileiros, que não têm margem para mais nenhum tropeço, enfrentam a seleção do Haiti (a mais fraca do Grupo C) no sábado, na Filadélfia, enquanto Ancelotti busca uma vitória convincente que devolva a confiança à equipe e melhore sua imagem perante a torcida.