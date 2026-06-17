O que aconteceu contra o Marrocos? Ancelotti se prepara para uma surpresa com Rafinha

Durante o último treino desta quarta-feira, segundo o jornal espanhol “Sport”, o técnico italiano testou uma nova escalação com cinco jogadores diferentes em relação à partida de estreia, enquanto as informações indicam que a escalação mais provável para o próximo jogo será a seguinte:
Goleiro: Alisson.
Defesa: Danilo – Marquinhos – Leo Pereira – Douglas Santos.
Meio-campo: Fabinho – Bruno Guimarães.
Ataque: Gabriel Martinelli – Vinícius Júnior – Igor Thiago – Luiz Henrique
Essa mudança ocorre em detrimento de alguns titulares que tiveram um desempenho abaixo do esperado contra o Marrocos, principalmente Casemiro, que foi substituído no segundo tempo, e Raphinha, que não contribuiu como se esperava. Além disso, Lucas Paquetá ficará de fora do meio-campo, enquanto Leo Pereira substituirá Gabriel Magalhães na zaga.