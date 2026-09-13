O punho firme de Maresca e a liberdade de Carrick: dois segredos contraditórios que comandam o dérbi de Manchester

Os objetivos podem ser parecidos, as distâncias podem ser próximas e o desejo de recuperar o topo pode ser o mesmo, mas o caminho para o sucesso nem sempre é único. E é exatamente isso que se impõe antes do confronto entre City e United no aguardado dérbi de Manchester, onde a disputa não gira apenas em torno do que acontecerá dentro de campo, mas também da filosofia que cada equipe levará ao gramado.
A distância entre as sedes dos dois clubes não passa de cinco milhas, e ambos compartilham a ambição comum de voltar a brigar pela liderança da Premier League, mas a semelhança praticamente termina aí. No plano tático, as duas equipes seguem direções diferentes: o Manchester City se apoia numa estrutura rígida baseada no posicionamento preciso e na disciplina nas movimentações, enquanto o Manchester United, comandado por Michael Carrick, dá aos seus jogadores mais liberdade para tomar decisões e se movimentar conforme o desenrolar da partida.
Com frequência, as melhores equipes do mundo tendem a adotar ideias parecidas, sobretudo quando o assunto é posse de bola, controle e troca de posições. Isso ficou evidente na final da Liga dos Campeões da Europa na temporada passada, entre Paris Saint-Germain e Arsenal, na qual as duas equipes se apoiaram em princípios táticos semelhantes, baseados no controle da bola e na troca de posições, mantendo a estrutura básica do time.
Mas o dérbi de Manchester apresenta um modelo diferente: Maresca quer que cada jogador permaneça no lugar que serve ao sistema, enquanto Carrick prefere dar aos seus jogadores mais liberdade para se movimentar e tomar decisões.