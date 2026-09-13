O punho firme de Maresca e a liberdade de Carrick: dois segredos contraditórios que comandam o dérbi de Manchester

Apesar do caráter flexível que distingue o Manchester United, a equipe não joga de forma aleatória, mas se apoia em um conjunto de regras que dão a essa liberdade um enquadramento claro.

Os dois zagueiros centrais mantêm suas posições de maneira fixa durante o processo de construção de jogo, enquanto o volante mais recuado assume a responsabilidade de ajudar a fazer a bola sair de trás. E pode fazê-lo movendo-se para o lado do outro meio-campista ou recuando à linha defensiva para formar um trio defensivo provisório ao lado dos dois zagueiros centrais.

No segundo caso, o outro meio-campista permanece no meio de campo, o que dá ao United uma opção adicional de passe em profundidade.

Já os laterais começam de suas posições naturais nas pontas durante a construção de jogo, mas avançam posteriormente conforme a posição do ponta. Em alguns casos, um deles permanece na linha lateral para ampliar o campo, enquanto o outro se movimenta para um espaço mais interno.

E no terço ofensivo, o camisa 10 e o atacante às vezes recuam, formando juntos uma dupla ofensiva flexível, capaz de trocar de posições e criar problemas constantes para a defesa adversária.

Essas movimentações não surgem do nada, mas atendem a um conjunto de objetivos táticos. Quando o volante recua para formar uma linha defensiva de três jogadores, o United consegue criar superioridade numérica diante das equipes que pressionam com dois atacantes. Isso dá ao time opções adicionais para sair da pressão em vez de depender das bolas longas.

E quando o United enfrenta uma equipe que defende de forma fechada, os laterais se tornam uma arma importante para ampliar o campo. A presença de jogadores nas pontas obriga o adversário a tomar uma decisão difícil: continuar posicionado no interior ou sair para marcar o lateral?

E se o adversário optar por se deslocar para as pontas, surgem os espaços no meio de campo diante dos jogadores do United.

O paradoxo é que os comandados de Carrick não evitam jogar por dentro mesmo quando a área está congestionada. Pelo contrário, esse congestionamento pode ser parte do plano, porque aglomerar o adversário em torno da bola cria espaços maiores nas pontas, além de permitir que o United se prepare melhor para recuperar a bola assim que a perde.

Assim, a flexibilidade ofensiva também está ligada à ideia da pressão pós-perda; quanto maior o número de jogadores do United próximos da bola no momento em que ela é perdida, maiores as chances de recuperá-la rapidamente.



