O PSG concorda em pagar 61 milhões de euros a Kylian Mbappé, depois de o astro do Real Madrid ter vencido uma batalha judicial que se arrastou por demasiado tempo
O sistema jurídico francês discordou do argumento do PSG.
A disputa centrou-se na recusa do clube em honrar certos compromissos financeiros após a decisão do jogador de 25 anos de sair como agente livre. Embora o PSG tenha inicialmente argumentado que estava protegido por um acordo verbal com o jogador, o sistema jurídico francês discordou. O clube reconheceu agora que é hora de seguir em frente, afirmando: “No interesse da responsabilidade e a fim de pôr um fim definitivo a um processo que se arrastou por muito tempo, o clube decidiu não prolongar este litígio. O Paris Saint-Germain está agora resolutamente voltado para o futuro, focado em seu projeto esportivo e no sucesso coletivo.”
Um final confuso para uma era histórica
A relação entre Mbappé e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, deteriorou-se durante a temporada 2023-24, quando o atacante informou ao clube que não iria renovar seu contrato. Isso levou Mbappé a ser temporariamente afastado do time principal durante a pré-temporada na Ásia. Embora ele tenha acabado voltando aos gramados e ajudado o time a conquistar mais um título nacional, a tensão continuou palpável. A batalha judicial serviu como um capítulo final amargo em uma relação que viu Mbappé se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube.
Para a equipe de Mbappé, a resolução é uma justificativa total de sua posição de que o clube não tinha o direito de reter salários que eram legalmente devidos, independentemente de como ele decidisse sair. Seu advogado observou que a decisão do PSG põe fim a um conflito que se arrastou desnecessariamente e consumiu uma grande quantidade de energia de todas as partes envolvidas. Com a sombra jurídica finalmente dissipada, o vencedor da Copa do Mundo agora pode se concentrar inteiramente em sua nova vida em Madri, sem a distração dos processos judiciais em andamento em Paris.
Discriminação do pagamento recorde
O valor impressionante de € 60,9 milhões foi detalhado na sentença emitida pelo Conseil de Prud’hommes, que o PSG publicou na íntegra em seu site oficial. O valor cobre uma ampla gama de pagamentos em atraso, principalmente € 36,6 milhões relativos à última parcela de um bônus de assinatura milionário. Além disso, o tribunal ordenou o pagamento de 17,25 milhões de euros, representando os salários não pagos de Mbappé para abril, maio e junho de 2024, juntamente com vários milhões de euros em férias e bônus éticos. Essa decisão destacou a natureza contratual indiscutível das quantias reivindicadas pelo capitão da França.
Apesar de aceitar o impacto financeiro, o representante legal do clube, Renaud Semerdjian, rebateu a narrativa em torno do caso. Em uma declaração desafiadora, ele esclareceu: “Ao contrário das alegações totalmente falsas do jogador e de sua comitiva, o Paris Saint-Germain cumpriu todas as obrigações que lhe incumbem em virtude desta decisão, seja a publicação da sentença, que nunca contestou, ou o pagamento dos valores devidos”. O clube teria resolvido a maior parte da dívida — aproximadamente € 55 milhões — quase imediatamente após a decisão inicial, restando apenas finalizar o pagamento das férias.
O PSG vira a página sobre Mbappé
O PSG está agora desesperado para se afastar da era “Galáctica”, que foi definida pela presença de Mbappé, Lionel Messi e Neymar. Sob o comando do técnico Luis Enrique, o clube está tentando construir um elenco mais coeso e orientado para o trabalho em equipe, em vez de uma coleção de superestrelas individuais. Embora o pagamento de € 61 milhões seja um golpe financeiro significativo, é algo que o clube de propriedade do Catar pode absorver, já que busca reinventar sua identidade. A comunicação oficial do clube enfatizou o desejo de escapar do circo midiático que acompanhou cada desenvolvimento dessa batalha judicial.
A definitividade dessa decisão significa que a sentença se torna permanente sob a lei francesa, e Mbappé deve receber o saldo total do dinheiro nas próximas semanas. Para a hierarquia em Paris, pagar a taxa é um pequeno preço a pagar pelo silêncio. À medida que o clube continua sua busca pelo troféu da Liga dos Campeões, ele o fará com suas contas em dia e seu conflito interno mais caro finalmente resolvido de uma vez por todas.
