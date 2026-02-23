O PSG concorda em pagar 61 milhões de euros a Kylian Mbappé, depois de o astro do Real Madrid ter vencido uma batalha judicial que se arrastou por demasiado tempo

A relação entre Mbappé e o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, deteriorou-se durante a temporada 2023-24, quando o atacante informou ao clube que não iria renovar seu contrato. Isso levou Mbappé a ser temporariamente afastado do time principal durante a pré-temporada na Ásia. Embora ele tenha acabado voltando aos gramados e ajudado o time a conquistar mais um título nacional, a tensão continuou palpável. A batalha judicial serviu como um capítulo final amargo em uma relação que viu Mbappé se tornar o maior artilheiro de todos os tempos do clube.

Para a equipe de Mbappé, a resolução é uma justificativa total de sua posição de que o clube não tinha o direito de reter salários que eram legalmente devidos, independentemente de como ele decidisse sair. Seu advogado observou que a decisão do PSG põe fim a um conflito que se arrastou desnecessariamente e consumiu uma grande quantidade de energia de todas as partes envolvidas. Com a sombra jurídica finalmente dissipada, o vencedor da Copa do Mundo agora pode se concentrar inteiramente em sua nova vida em Madri, sem a distração dos processos judiciais em andamento em Paris.