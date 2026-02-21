AFP
O próximo zagueiro do Real Madrid? O Los Blancos planeja contratar o astro do Borussia Dortmund
Real Madrid procura reforçar a defesa central
O Real Madrid tem enfrentado dificuldades com lesões em seus zagueiros centrais nos últimos anos, com jogadores como Éder Militão, David Alaba e Antonio Rüdiger sofrendo lesões de longa duração em determinados momentos. A chegada de Dean Huijsen, proveniente do Bournemouth, ajudou a aliviar a carga sobre o trio mencionado, enquanto o jogador formado na base Raul Asencio também teve bastante tempo de jogo nas duas últimas temporadas.
Enquanto o contrato de Militão vai até junho de 2028, os contratos de Alaba e Rüdiger expiram no final da atual campanha e os dois podem sair como agentes livres no verão.
Essas saídas podem deixar o Real Madrid com poucas opções na defesa, e é por isso que os rumores sobre a contratação de Schlotterbeck fazem sentido.
O Real Madrid está cada vez mais convencido com Schlotterbeck
Enquanto um jogador da seleção alemã pode estar de saída do Bernabéu, Rudiger, outro pode ser contratado, Schlotterbeck.
O AS informa que o gigante espanhol está “cada vez mais convencido” com o desempenho do jogador de 26 anos pelo Dortmund, e parece que ele saltou para o topo da lista dos zagueiros mais desejados. Nos últimos meses, o clube foi associado a nomes como Ibrahima Konate, Dayot Upamecano e Marc Guehi, embora os dois últimos já tenham tomado decisões sobre o seu futuro, com o primeiro a assinar um novo contrato com o Bayern de Munique e o segundo a ingressar no Manchester City, proveniente do Crystal Palace, em janeiro.
Acredita-se que Schlotterbeck esteja ansioso por um novo desafio, tendo jogado pelo Dortmund desde sua chegada do Freiburg em 2022. Ele fez 150 partidas pelo BVB, marcando nove gols e ajudando o time a chegar à final da Liga dos Campeões de 2023-24, vencida pelo Real Madrid.
A reportagem acrescenta que a contratação de um zagueiro central neste verão é uma prioridade e que o Real Madrid valoriza as “contribuições significativas” de Schlotterbeck tanto pelo Dortmund quanto pela seleção alemã nos últimos anos. Como é o caso de muitos jogadores de ponta da Bundesliga, acreditava-se que Schlotterbeck acabaria assinando com o Bayern, mas o novo contrato de Upamecano parece ter frustrado esses planos.
Barcelona também está de olho no zagueiro
No entanto, o Real Madrid não é o único grande clube europeu interessado em Schlotterbeck. O rival do Clássico, o Barcelona, também é mencionado na reportagem do AS, com a comissão técnica de Hansi Flick tendo “transmitido à diretoria os benefícios significativos que a chegada do zagueiro central poderia trazer”, embora se acredite que o time catalão esteja priorizando a contratação de um novo atacante central neste verão. Se eles teriam condições de desembolsar € 50 milhões (£ 43,6 milhões/$ 58,9 milhões) por Schlotterbeck também é outra questão a ser considerada.
Acredita-se que o forte relacionamento do Real Madrid com o Dortmund poderia ajudá-los a fechar o negócio. O clube 15 vezes campeão europeu contratou vários jogadores do time da Renânia do Norte-Vestfália ao longo dos anos, incluindo Jude Bellingham, Achraf Hakimi e Nuri Sahin.
Saga de verão provável para Schotterbeck
O interesse do Real Madrid em Schotterbeck não é novidade. Em janeiro, foi noticiado que os espanhóis estavam de olho nele devido à decisão contratual de Upamecano, enquanto também teriam esfriado o interesse em Konate, do Liverpool.
O diretor esportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, recentemente deu uma atualização sobre o futuro de Schlotterbeck, revelando: “Estamos em boas discussões e de confiança há algum tempo e haverá uma decisão no momento oportuno. Certamente não será apenas em algum momento do verão, todos os envolvidos concordam com isso.”
No momento, parece improvável que o zagueiro assine um novo contrato, e o Dortmund logo enfrentará o dilema de vendê-lo este ano ou mantê-lo por mais uma temporada antes que ele saia sem receber nada.
