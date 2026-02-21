O próximo zagueiro do Real Madrid? O Los Blancos planeja contratar o astro do Borussia Dortmund

Enquanto um jogador da seleção alemã pode estar de saída do Bernabéu, Rudiger, outro pode ser contratado, Schlotterbeck.

O AS informa que o gigante espanhol está “cada vez mais convencido” com o desempenho do jogador de 26 anos pelo Dortmund, e parece que ele saltou para o topo da lista dos zagueiros mais desejados. Nos últimos meses, o clube foi associado a nomes como Ibrahima Konate, Dayot Upamecano e Marc Guehi, embora os dois últimos já tenham tomado decisões sobre o seu futuro, com o primeiro a assinar um novo contrato com o Bayern de Munique e o segundo a ingressar no Manchester City, proveniente do Crystal Palace, em janeiro.

Acredita-se que Schlotterbeck esteja ansioso por um novo desafio, tendo jogado pelo Dortmund desde sua chegada do Freiburg em 2022. Ele fez 150 partidas pelo BVB, marcando nove gols e ajudando o time a chegar à final da Liga dos Campeões de 2023-24, vencida pelo Real Madrid.

A reportagem acrescenta que a contratação de um zagueiro central neste verão é uma prioridade e que o Real Madrid valoriza as “contribuições significativas” de Schlotterbeck tanto pelo Dortmund quanto pela seleção alemã nos últimos anos. Como é o caso de muitos jogadores de ponta da Bundesliga, acreditava-se que Schlotterbeck acabaria assinando com o Bayern, mas o novo contrato de Upamecano parece ter frustrado esses planos.