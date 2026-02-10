O próximo Luis Figo?! O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, tem como objetivo a contratação “dos sonhos” do Barcelona.

O Barça conquistou a tríplice coroa nacional na temporada passada e tem como objetivo conquistar mais títulos em maio. A equipe de Hansi Flick está na liderança da La Liga, um ponto à frente do Real, e também está nas semifinais da Copa del Rey e nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Pedri voltou a ser essencial na busca pela glória em várias frentes, registrando 10 participações em gols em 25 partidas. O jogador de 23 anos também pode ter como objetivo conquistar sua primeira Bola de Ouro, tendo dito em uma entrevista à UEFA no ano passado: “Desde que Rodri ganhou, ficou claro que um jogador que comanda o meio-campo e dita o ritmo do jogo pode ganhar a Bola de Ouro. Sempre foi meu sonho levantar a Bola de Ouro”.

Ele terá a chance de aumentar ainda mais seu crédito na corrida pela Bola de Ouro quando o Barça viajar para enfrentar o Atlético de Madrid na partida de ida das semifinais da Copa del Rey, na noite de quinta-feira.