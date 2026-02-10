Getty Images Sport
O próximo Luis Figo?! O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, tem como objetivo a contratação “dos sonhos” do Barcelona.
Perez planeja contratação bombástica no Real
O Eldesmarque afirmou que Pedri é a contratação “dos sonhos” de Perez, com o jornalista espanhol Siro Lopez acrescentando que o presidente do Real Madrid quer trazer o craque espanhol para o Santiago Bernabeu no próximo ano. Lopez disse: “O jogador que o Real Madrid quer incorporar para a temporada 2027-28 é Pedri. Você concordará comigo que seria uma bomba, apenas à altura do que aconteceu com Luis Figo na temporada 2000-01. Não é apenas que você se reforça, é que você tira um jogador essencial do Barcelona.”
Quando Figo cruzou a divisão do Clássico
O meio-campista português Figo deixou o Barcelona para jogar no Real Madrid em uma transferência altamente controversa, que bateu o recorde mundial da época, de € 62 milhões (£ 54 milhões/$ 74 milhões), em julho de 2000. Os torcedores do Barça nunca perdoaram Figo, considerando a mudança um ato de traição.
Figo se tornou alvo sempre que voltava ao Camp Nou como jogador do Real Madrid, com objetos sendo atirados em sua direção antes de ele cobrar escanteios, incluindo uma cabeça de porco em um confronto particularmente violento do Clássico em novembro de 2022. Seria uma grande surpresa se Pedri seguisse o mesmo caminho.
Pedri fica no Barça até 2030 com cláusula de rescisão altíssima
Pedri acumulou 227 partidas em todas as competições pelo Barça até o momento, marcando 23 gols, e ajudou o clube a conquistar dois títulos da La Liga e duas Copas del Rey. Ele assinou um novo contrato de cinco anos no Camp Nou em janeiro do ano passado, que, segundo relatos, inclui uma cláusula de rescisão de € 1 bilhão para afastar possíveis pretendentes.
“Estou feliz por estar onde quero estar, agora tenho que continuar curtindo o futebol e estar aqui no Barça”, disse ele após o anúncio.
“Já disse isso muitas vezes, é um sonho desde que eu era pequeno e prolongar esse sonho é a coisa mais bonita que poderia ter acontecido comigo.”
Em busca de mais troféus e da primeira Bola de Ouro
O Barça conquistou a tríplice coroa nacional na temporada passada e tem como objetivo conquistar mais títulos em maio. A equipe de Hansi Flick está na liderança da La Liga, um ponto à frente do Real, e também está nas semifinais da Copa del Rey e nas oitavas de final da Liga dos Campeões.
Pedri voltou a ser essencial na busca pela glória em várias frentes, registrando 10 participações em gols em 25 partidas. O jogador de 23 anos também pode ter como objetivo conquistar sua primeira Bola de Ouro, tendo dito em uma entrevista à UEFA no ano passado: “Desde que Rodri ganhou, ficou claro que um jogador que comanda o meio-campo e dita o ritmo do jogo pode ganhar a Bola de Ouro. Sempre foi meu sonho levantar a Bola de Ouro”.
Ele terá a chance de aumentar ainda mais seu crédito na corrida pela Bola de Ouro quando o Barça viajar para enfrentar o Atlético de Madrid na partida de ida das semifinais da Copa del Rey, na noite de quinta-feira.
