O presidente do Barcelona, Joan Laporta, desapontado, delineia o cronograma de conclusão do Camp Nou, uma vez que os atrasos prejudicam o projeto do estádio.
Laporta irrita-se com atrasos na licença que impedem a abertura da arquibancada norte
Laporta expressou publicamente sua insatisfação com os obstáculos burocráticos que estão atrasando o retorno do clube a um Camp Nou totalmente operacional. Com o projeto de renovação entrando em uma fase crítica, a hierarquia do clube havia definido o início de 2026 como um momento crucial para a reabertura de seções importantes do estádio. No entanto, a burocracia administrativa atrasou o progresso, especificamente em relação à arquibancada norte e à arquibancada de 1957, deixando a liderança do clube visivelmente frustrada.
Em declarações à imprensa do clube, Laporta não mediu palavras em relação aos prazos não cumpridos. “É algo que realmente me incomoda”, admitiu. “É óbvio que esta parte do estádio também está concluída, a arquibancada norte. Disseram-nos que o acesso precisa de melhorias e estamos trabalhando nisso.”
O cerne da questão está no atraso das licenças de segurança essenciais. O clube esperava receber os torcedores de volta nessas áreas específicas imediatamente após o intervalo de inverno, mas esses planos agora foram adiados. “O problema é que deveria estar pronto na primeira semana de janeiro; agora estamos em fevereiro e ainda não recebemos as licenças para a arquibancada norte e a arquibancada dos torcedores, a arquibancada de 1957”, explicou Laporta. “Estou decepcionado porque já deveríamos tê-las, mas aprendemos que as coisas andam devagar.”
A instalação do telhado obriga a um ajuste na data de conclusão de 2027
Embora a preocupação imediata se concentre no acesso às arquibancadas, o cronograma geral do projeto Espai Barça também foi atualizado. O roteiro inicial passou por ajustes inevitáveis em um projeto de construção dessa magnitude. Laporta esclareceu que, embora a maior parte da reconstrução interna do estádio esteja chegando ao fim, a cereja do bolo do projeto — o telhado de 360 graus — só estará pronta em 2027.
“O estádio deve estar concluído até 2027”, afirmou Laporta, oferecendo uma previsão realista para a entrega final. “Tudo deve estar concluído até o final de 2026, e então o telhado será adicionado em 2027.”
Essa abordagem em fases significa que os torcedores e jogadores provavelmente experimentarão o estádio em um estado “quase concluído” durante a maior parte da campanha 2026-27, com os elementos arquitetônicos finais sendo adicionados posteriormente.
Barça descarta retorno a Montjuic apesar dos receios de conflito de jogos
A instalação do telhado representa um grande desafio logístico. Laporta revelou que levantar e fixar a estrutura exigirá que o estádio fique inativo por um período considerável. “São necessários quatro meses de inatividade no estádio, e acredito que a obra poderá ser concluída até o final de 2027”, observou. “Mas não se trata apenas do estádio: é o campus, a área circundante, as modificações que precisam ser feitas... temos que começar agora.”
Normalmente, um fechamento de quatro meses exigiria uma mudança temporária, gerando receios entre a torcida de um retorno ao Estadi Olímpic Lluís Companys, em Montjuic. A casa temporária, embora funcional, tem sido criticada por sua atmosfera fria e acesso difícil, levando a um menor número de espectadores. No entanto, Laporta foi rápido em descartar sugestões de um retorno à colina olímpica.
“Não planejamos retornar a Montjuïc porque isso pode ser organizado em conjunto com os calendários da La Liga e da Liga dos Campeões, se nos classificarmos”, garantiu. “Acho que isso pode ser bem coordenado.”
Receita do estádio é crucial para o plano de recuperação econômica do clube
A situação econômica frágil do Barcelona reforça a urgência em concluir o projeto. O retorno a um estádio com capacidade para 105 mil pessoas é uma necessidade financeira. As restrições em Montjuic e a capacidade parcial do Camp Nou limitaram as fontes de receita do clube, e Laporta vê o estádio concluído como o motor da solvência futura do clube.
“O retorno econômico do Spotify Camp Nou será enorme”, enfatizou Laporta. “É nossa via mais importante para o crescimento da receita.” O presidente destacou que o estádio renovado foi projetado para ser um centro comercial 365 dias por ano, em vez de apenas um local para jogos de futebol duas vezes por semana.
“Haverá melhorias na bilheteria, hospitalidade e espaços comerciais que gerarão receita; ativações de patrocínios; mais eventos globais; e experiências mais personalizadas, o que nos permitirá gerar uma receita significativamente maior”, acrescentou. “Queremos poder implementá-lo o mais rápido possível. Isso nos permitirá pagar nossas dívidas, investir no projeto esportivo para sermos competitivos e consolidar nossa recuperação econômica.”
