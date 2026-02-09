O presidente do Barcelona, Joan Laporta, desapontado, delineia o cronograma de conclusão do Camp Nou, uma vez que os atrasos prejudicam o projeto do estádio.

Laporta expressou publicamente sua insatisfação com os obstáculos burocráticos que estão atrasando o retorno do clube a um Camp Nou totalmente operacional. Com o projeto de renovação entrando em uma fase crítica, a hierarquia do clube havia definido o início de 2026 como um momento crucial para a reabertura de seções importantes do estádio. No entanto, a burocracia administrativa atrasou o progresso, especificamente em relação à arquibancada norte e à arquibancada de 1957, deixando a liderança do clube visivelmente frustrada.

Em declarações à imprensa do clube, Laporta não mediu palavras em relação aos prazos não cumpridos. “É algo que realmente me incomoda”, admitiu. “É óbvio que esta parte do estádio também está concluída, a arquibancada norte. Disseram-nos que o acesso precisa de melhorias e estamos trabalhando nisso.”

O cerne da questão está no atraso das licenças de segurança essenciais. O clube esperava receber os torcedores de volta nessas áreas específicas imediatamente após o intervalo de inverno, mas esses planos agora foram adiados. “O problema é que deveria estar pronto na primeira semana de janeiro; agora estamos em fevereiro e ainda não recebemos as licenças para a arquibancada norte e a arquibancada dos torcedores, a arquibancada de 1957”, explicou Laporta. “Estou decepcionado porque já deveríamos tê-las, mas aprendemos que as coisas andam devagar.”