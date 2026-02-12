Getty Images Sport
O presidente do Atlético envia uma mensagem forte ao Barcelona em meio às especulações sobre a transferência de Julián Álvarez
Cerezo descarta transferência para o Barcelona
Nas últimas semanas, têm aumentado as especulações de que o Barcelona identificou Alvarez como o candidato ideal para liderar o ataque após a saída de Lewandowski. Com o futuro do veterano polonês incerto após a atual temporada e seu 38º aniversário se aproximando, relatos na Catalunha sugeriram que o Barça estaria planejando uma investida ousada sobre seus rivais da La Liga. No entanto, o presidente do Atlético, Cerezo, agiu rapidamente para acabar com esses rumores.
Em declarações à imprensa em um evento em Madri, o dirigente do Atlético foi inequívoco quando questionado sobre os rumores que ligam seu camisa 19 a uma transferência para o Camp Nou. “Julian é um jogador sob contrato com o Atlético de Madrid e está feliz”, disse ele à emissora egípcia Win Win. “Ninguém do Barça nos contatou oficialmente sobre a contratação dele, e isso é tudo.”
- AFP
Embora seu futuro tenha sido alvo de debate, o desempenho de Alvarez em campo também tem sido alvo de críticas. O ex-jogador do Manchester City passou por um inverno difícil, sem marcar gols na La Liga desde novembro e atualmente em uma sequência de 10 jogos sem marcar gols em todas as competições.
Suas dificuldades resultaram em críticas da imprensa, para grande frustração do técnico Simeone. Questionado se os torcedores ainda deveriam acreditar na capacidade do jogador de liderar o ataque, Simeone respondeu no mês passado: “Sério? Você está realmente me perguntando isso? A verdade é que Julian Alvarez fala por si mesmo, por causa do nome que tem, da autoridade que exerce e da carreira que construiu, certo?”
A admiração de Simeone é clara, mas também a do zagueiro do Barcelona Ronald Araujo, que o elogiou publicamente esta semana, dizendo: “Ele é um grande jogador; para mim, é um dos melhores atacantes do mundo. Dá para ver a qualidade que ele tem.”
A busca do Barcelona por um novo camisa 9
O interesse do Barcelona em Alvarez nasce da necessidade. Com Lewandowski chegando ao fim de sua ilustre carreira no clube, o Blaugrana está procurando ativamente no mercado um substituto de classe mundial que possa liderar o ataque nos próximos anos. Alvarez, com seu estilo de alta pressão, habilidade técnica e pedigree comprovado no mais alto nível, é visto pelo diretor esportivo Deco como o perfil ideal para o sistema do Barça.
No entanto, a realidade financeira torna um acordo quase impossível. As restrições econômicas do Barcelona continuam sendo um obstáculo significativo, e o clube provavelmente precisaria fazer vendas substanciais para financiar a contratação de um jogador com o valor de Alvarez.
- AFP
A situação contratual cria uma barreira infranqueável
Talvez o maior obstáculo para qualquer potencial pretendente seja a situação contratual de Alvarez. O atacante está vinculado ao Los Colchoneros até junho de 2030, tendo assinado um contrato de seis anos ao chegar ao clube. O acordo inclui uma cláusula de rescisão estimada em cerca de € 500 milhões, o que efetivamente protege o Atlético de ofertas hostis.
Mesmo que o Atlético estivesse disposto a negociar, o que Cerezo indica que não está, relatos sugerem que eles exigiriam uma taxa inicial bem superior a € 100 milhões. Para o Barcelona, que ainda navega pelas rígidas regras de teto salarial da La Liga, tal taxa provavelmente seria proibitiva. Por enquanto, Alvarez continua sendo o rosto do futuro do Atlético, e Cerezo está determinado a manter as coisas assim.
