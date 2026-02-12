O presidente do Atlético envia uma mensagem forte ao Barcelona em meio às especulações sobre a transferência de Julián Álvarez

Embora seu futuro tenha sido alvo de debate, o desempenho de Alvarez em campo também tem sido alvo de críticas. O ex-jogador do Manchester City passou por um inverno difícil, sem marcar gols na La Liga desde novembro e atualmente em uma sequência de 10 jogos sem marcar gols em todas as competições.

Suas dificuldades resultaram em críticas da imprensa, para grande frustração do técnico Simeone. Questionado se os torcedores ainda deveriam acreditar na capacidade do jogador de liderar o ataque, Simeone respondeu no mês passado: “Sério? Você está realmente me perguntando isso? A verdade é que Julian Alvarez fala por si mesmo, por causa do nome que tem, da autoridade que exerce e da carreira que construiu, certo?”

A admiração de Simeone é clara, mas também a do zagueiro do Barcelona Ronald Araujo, que o elogiou publicamente esta semana, dizendo: “Ele é um grande jogador; para mim, é um dos melhores atacantes do mundo. Dá para ver a qualidade que ele tem.”