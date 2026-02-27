O presidente da La Liga confirma o desejo de retomar os planos para a realização de jogos nos Estados Unidos

O presidente da Liga pretende seguir os modelos internacionais de sucesso de gigantes esportivos americanos como a NFL e a NBA, que exportaram com sucesso jogos da temporada regular para a Europa, México e América do Sul para expandir suas marcas e garantir contratos de transmissão mais lucrativos. Tebas acredita que o futebol europeu deve adotar uma estratégia semelhante para se manter competitivo no mercado global de entretenimento.

Tebas destacou a ironia dos torcedores europeus abraçarem os esportes americanos, enquanto os dirigentes do futebol continuam hesitantes em exportar seu próprio produto. Ele argumentou que o intercâmbio cultural é atualmente unilateral e que o futebol espanhol está perdendo uma grande oportunidade de solidificar sua base de torcedores nos Estados Unidos. Ao levar um jogo para os Estados Unidos, Tebas espera garantir o futuro da liga, envolvendo o público mais jovem e garantindo que os clubes espanhóis continuem sendo uma força dominante na consciência global nas próximas décadas.

“Comemoramos o Halloween, que nunca comemorávamos há 20 anos. Temos jogos da NFL. Temos jogos da NBA”, explicou Tebas. “Vamos ver se daqui a 50 anos teremos os estádios vazios e os da NBA e da NFL cheios. Porque eles não trazem apenas um jogo, eles trazem muitos jogos. Eles não vêm à Europa de férias, eles vêm para conseguir fãs, assinar contratos de televisão, atrair crianças para suas competições. Em outras palavras, abrimos as portas para a Europa. Em vez disso, os Estados Unidos, que abrem as portas para nós entrarmos, nós as fechamos aqui na Europa.”