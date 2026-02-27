Getty Images Entertainment
O presidente da La Liga confirma o desejo de retomar os planos para a realização de jogos nos Estados Unidos
Pressão crescente e preocupações com a integridade esportiva
Tebas se recusa a desistir de sua visão de expansão global, mesmo depois que uma tentativa de grande visibilidade de transferir uma partida para Miami foi frustrada no final do ano passado. A liga havia previamente planejado um confronto entre Barcelona e Villarreal para ser realizado no Hard Rock Stadium, do Miami Dolphins, em 20 de dezembro. Se tivesse ocorrido, teria sido uma estreia histórica para o futebol europeu, mas os planos acabaram por ser abandonados em outubro, devido à pressão crescente dos adeptos e jogadores e às preocupações com a integridade desportiva da competição. Respondendo às críticas de que a transferência de um jogo em casa para milhares de quilômetros de distância compromete a equidade da liga, Tebas minimizou o impacto que tal mudança teria na temporada como um todo.
Tebas defende a justiça dos jogos internacionais
Tebas destacou que a escala do empreendimento internacional é mínima em comparação com o calendário doméstico completo, sugerindo que os benefícios da exposição global superam em muito as preocupações logísticas e competitivas levantadas pelos tradicionalistas. O presidente está pressionando para que a La Liga seja pioneira neste espaço, independentemente da resistência recebida dos torcedores domésticos e dos sindicatos de jogadores.
“Vamos tentar novamente. Não sei quando. Temos que abordar o assunto no momento certo”, disse Tebas aos repórteres enquanto participava da Cúpula de Negócios do Futebol do Financial Times. “Não acho que isso causará danos. Estamos falando de uma partida entre 380 em uma temporada.”
Emulando os modelos globais da NFL e da NBA
O presidente da Liga pretende seguir os modelos internacionais de sucesso de gigantes esportivos americanos como a NFL e a NBA, que exportaram com sucesso jogos da temporada regular para a Europa, México e América do Sul para expandir suas marcas e garantir contratos de transmissão mais lucrativos. Tebas acredita que o futebol europeu deve adotar uma estratégia semelhante para se manter competitivo no mercado global de entretenimento.
Tebas destacou a ironia dos torcedores europeus abraçarem os esportes americanos, enquanto os dirigentes do futebol continuam hesitantes em exportar seu próprio produto. Ele argumentou que o intercâmbio cultural é atualmente unilateral e que o futebol espanhol está perdendo uma grande oportunidade de solidificar sua base de torcedores nos Estados Unidos. Ao levar um jogo para os Estados Unidos, Tebas espera garantir o futuro da liga, envolvendo o público mais jovem e garantindo que os clubes espanhóis continuem sendo uma força dominante na consciência global nas próximas décadas.
“Comemoramos o Halloween, que nunca comemorávamos há 20 anos. Temos jogos da NFL. Temos jogos da NBA”, explicou Tebas. “Vamos ver se daqui a 50 anos teremos os estádios vazios e os da NBA e da NFL cheios. Porque eles não trazem apenas um jogo, eles trazem muitos jogos. Eles não vêm à Europa de férias, eles vêm para conseguir fãs, assinar contratos de televisão, atrair crianças para suas competições. Em outras palavras, abrimos as portas para a Europa. Em vez disso, os Estados Unidos, que abrem as portas para nós entrarmos, nós as fechamos aqui na Europa.”
Lições aprendidas com os fracassos anteriores em Miami
O caminho para os Estados Unidos tem sido repleto de obstáculos legais e políticos para a La Liga. Embora tenham conseguido obter aprovação provisória da UEFA e da Federação Espanhola de Futebol no ano passado, a missão acabou por fracassar devido aos protestos dos jogadores e ao promotor, Relevent, alegando falta de tempo para “executar adequadamente um evento desta magnitude”.
Isso segue uma tentativa fracassada em 2019 de levar um jogo para o exterior, que foi bloqueada pela FIFA devido à sua política de que as partidas da liga devem ser disputadas dentro do território da federação membro. Apesar desses obstáculos, Tebas permanece determinado e pronto para lutar a próxima batalha.
