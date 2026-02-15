Getty
O plano da Argentina para parar Lamine Yamal na La Finalissima revelado antes do confronto com a equipe de Lionel Messi
O plano de Scaloni para conter Yamal
A Argentina é a atual campeã, tendo derrotado a Itália em Wembley em 2022, com gols de Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala, que garantiram a vitória da Albiceleste por 3 a 0. A edição de 2026, que inicialmente estava prevista para o ano passado, será disputada em março no Catar.
A atenção rapidamente se voltou para como a Argentina irá conter Lamine Yamal, o jovem ala já considerado um dos melhores do futebol mundial. Yamal ganhou o Troféu Kopa 2025 na cerimônia do Ballon d'Or em outubro e ficou em segundo lugar atrás de Ousmane Dembele na disputa pelo prêmio principal, após a vitória do PSG sobre o Inter na Liga dos Campeões em maio passado.
O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, no entanto, já tem um plano para conter o craque espanhol, de acordo com o DobleAmarilla. A publicação sugere que Scaloni colocará em campo um meio-campista trabalhador para constantemente recuar e dar cobertura ao lateral-esquerdo argentino.
Em teoria, isso criará uma situação de “2 contra 1”, o que limitará a influência de Yamal pela ala direita. O jogador de 18 anos é frequentemente marcado pelos adversários na La Liga, mas isso não o impediu de marcar 10 gols e dar oito assistências, enquanto o atual campeão busca ultrapassar o Real Madrid e assumir a liderança da La Liga nesta temporada.
Barcelona busca se recuperar da derrota para o Atlético
Yamal espera aumentar essa contagem quando o Barcelona viajar para Girona na segunda-feira à noite. O Blaugrana foi destronado da liderança da La Liga depois que o rival Real Madrid venceu facilmente o Real Sociedad por 4 a 1 no sábado à noite.
Uma vitória do Barcelona colocaria a equipe de Hansi Flick de volta na liderança, e o técnico alemão buscará uma resposta imediata de seus jogadores depois que o Barcelona foi goleado pelo Atlético de Madrid na Copa del Rey no meio da semana.
O Atlético estava com quatro gols de vantagem no intervalo, com o time avassalador do Colchoneros destruindo o Barcelona. Eric Garcia marcou um gol contra no início da partida, antes de Antoine Griezmann, Ademola Lookman e Julian Alvarez garantirem a vantagem de 4 a 0 para o gigante de Madri no intervalo.
O zagueiro Garcia foi expulso no final da partida, deixando o Barcelona com uma tarefa quase impossível para o jogo de volta da próxima semana, no Spotify Camp Nou.
Barça deu uma lição ao Atlético, admite Flick
Antes do jogo de segunda-feira, Flick disse aos repórteres: “Os primeiros 45 minutos não foram bons. Não tivemos a atitude necessária para sermos competitivos nesta situação. Em todos os duelos, em todas as situações de um contra um, eles foram muito melhores, (mais) dinâmicos — é isso que eu quero da equipe.”
O técnico do Barcelona apoiou seus jogadores para que se recuperem e disputem os títulos, mas enfatizou a importância de um desempenho unificado da equipe daqui para frente.
“Quando jogamos como uma equipe, todos a 100%, temos uma qualidade enorme”, continuou Flick. “Derrotas acontecem, mas o importante é como você reage. É essa reação que quero ver amanhã.”
Os comentários foram feitos depois que Flick admitiu que seu time do Barcelona aprendeu uma lição com o Atlético. “Não jogamos muito bem no primeiro tempo como time”, começou Flick após a goleada. “Havia muita distância entre todos. Não pressionamos como queríamos. Nos primeiros 45 minutos ou mais, aprendemos uma lição. Às vezes, isso é bom no momento certo. Talvez hoje tenha sido o momento certo.
Ainda estou orgulhoso da minha equipe, talvez não hoje nos primeiros 45 minutos, mas ao longo de toda a temporada. Quando você vê quantas lesões tivemos durante toda a temporada, como nos adaptamos... Hoje foi uma derrota pesada, mas estou orgulhoso da minha equipe. Vamos voltar. Precisamos começar do início [dos jogos].
“Quando você vê os jogadores do Atlético, eles tinham mais vontade, mais fome. E é isso que eu quero desde o primeiro minuto. Não mostramos isso no primeiro tempo. Temos a segunda partida. Vamos lutar por isso. Se conseguirmos vencer cada tempo por 2 a 0, esse é o nosso objetivo. Precisamos dos nossos torcedores no Camp Nou e vamos ver o que acontece.”
O que vem a seguir para o Barcelona?
O Barcelona segue a viagem de segunda-feira a Girona com dois jogos consecutivos em casa contra o Levante e o Villarreal, na tentativa de defender com sucesso o título da La Liga.
