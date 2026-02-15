O plano da Argentina para parar Lamine Yamal na La Finalissima revelado antes do confronto com a equipe de Lionel Messi

A Argentina é a atual campeã, tendo derrotado a Itália em Wembley em 2022, com gols de Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala, que garantiram a vitória da Albiceleste por 3 a 0. A edição de 2026, que inicialmente estava prevista para o ano passado, será disputada em março no Catar.

A atenção rapidamente se voltou para como a Argentina irá conter Lamine Yamal, o jovem ala já considerado um dos melhores do futebol mundial. Yamal ganhou o Troféu Kopa 2025 na cerimônia do Ballon d'Or em outubro e ficou em segundo lugar atrás de Ousmane Dembele na disputa pelo prêmio principal, após a vitória do PSG sobre o Inter na Liga dos Campeões em maio passado.

O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, no entanto, já tem um plano para conter o craque espanhol, de acordo com o DobleAmarilla. A publicação sugere que Scaloni colocará em campo um meio-campista trabalhador para constantemente recuar e dar cobertura ao lateral-esquerdo argentino.

Em teoria, isso criará uma situação de “2 contra 1”, o que limitará a influência de Yamal pela ala direita. O jogador de 18 anos é frequentemente marcado pelos adversários na La Liga, mas isso não o impediu de marcar 10 gols e dar oito assistências, enquanto o atual campeão busca ultrapassar o Real Madrid e assumir a liderança da La Liga nesta temporada.